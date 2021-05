Komealla näköalalla varustetun ”luxuskattohuoneiston” myyjän mukaan hinnoittelussa ja ilmoituksen humoristisessa tyylissä on kyse mainostempusta.

Etuovi-sivustolle ilmestynyt myynti-ilmoitus Tampereen Ranta-Tampellan alueella sijaitsevasta luksuskattohuoneistosta on viime päivinä ihmetyttänyt ja hauskuuttanut siihen törmänneitä. Huumorilla maustetun ilmoituksen pyyntihinta on tällä hetkellä huikeat 10 miljoonaa euroa.

Huomionarvoista on se, että huoneistoa on myyty vuonna 2019 noin 1,6 miljoonalla eurolla.

Ilmoituksen mukaan 149-neliöinen kerrostalon kahdeksannessa, eli ylimmässä kerroksessa sijaitseva lukaali sopii hyvin kakkosasunnoksi kaupungista. Auringonlaskua tai naapureitakin voi oman preferenssin mukaan ihailla 40 neliön parvekkeelta. Asuntoilmoituksen ”merinäköalalla” viitataan komeisiin näkymiin Näsijärvelle.

– Lattiat on italialaista marmoria, sattuu niin prkeleesti kun kopauttaa päänsä. En sillai suosittele. Varsinkin perheen pienimmille kannattaa ostaa kypärä. Mutta muutenhan se on todella hieno. Taitaa muuten olla lattialämmityskin, erillinen joka huoneessa. Saunatilassa poreallas, joka soittaa Nostalgiaa ja välkkyy värejä, ilmoituksessa kerrotaan.

Hulppean kattohuoneiston hintapyyntö on tällä hetkellä noin 10 miljoonaa euroa. Sisustaja: Sirpa Leinonen.

Hinnassa on ilmoituksen mukaan huomioitu esimerkiksi vaatehuone, johon ei mahdu biljardipöytää, ”tehden huoneen näin käytännössä turhaksi”. Olohuoneessa on seinään upotettu paikka 85-tuumaiselle ”näköradiolle” kaiuttimineen sekä pari huijaustakkaa. Nämä myydään ilmoituksen mukaan osana kokonaisuutta, koska niitä ei irtikään saa.

Vitsit sikseen, huoneisto on eittämättä yksi Tampereen seudun hienoimpia. 10 miljoonan hintapyyntö on kuitenkin järjettömän suuri näinkin upeasta kohteesta. Mistä on siis kyse?

Ilmoituksen takana on markkinointiyrittäjä Sauli Alho, joka kertoo huoneiston olevan vuoden takainen heräteostos.

– Ostin tämän vuosi sitten hetken mielijohteesta, ja pistin sen myyntiinkin hetken mielijohteesta. Ei siinä sen kummempia, vähän impulsiivinen päätös. Katsotaan, mihin se johtaa.

Lattiat ovat kivenkovaa italialaista marmoria.

Humoristinen ote ja yliampuva hintapyyntö ovat Alhon mukaan tietoisia valintoja, joiden tarkoitus on herättää huomiota huoneiston myynnin edistämiseksi.

– Olen tosissani myymässä, jos oikea hinta löytyy. Kyllähän se joka tapauksessa tulee olemaan kallis, vaikka nyt ihmiset kauhistelevatkin sitä, että onpa naurettava hinta. Ei se nyt tuo hinta tule olemaan tietenkään. Tai tietenkään ja tietenkään, enhän minä saa kymmentä miljoonaa, jos en pyydä sitä, Alho toteaa.

Nykyinen hintapyyntö perustuu Alhon mukaan pelottelutekniikkaan.

– Helpompihan se on pyytää se kolme tai kaksi miljoonaa sitten. Tässä on yhdellä kaverilla Tampereella 1,5 miljoonan kämppä myynnissä, eikä yhtään yhteydenottoa ole tullut. Minulle tulee tunnin välein jotakin meiliä, toki osa nyt arvostelee sitä, että minulla on nolla liikaa siinä hinnassa.

Strategia on sinänsä toiminut, sillä yhteydenottoja on tähän mennessä tullut yli 30.

Terassin länsisiiven näköalat Näsijärvelle.

– Tällaisilla markkinoilla pitää erottautua joukosta. Maailma, jossa elämme, on tällainen meemimaailma, kokeilen nyt vähän kepillä jäätä. Olen vähän yllättynyt itsekin tästä suosiosta, täytyy myöntää, Alho sanoo.

– Olen saanut ihan realistisiakin kyselyitä, paljon on tullut meiliä kyllä. Jotkut ovat kehuneet, että olipa hauska ilmoitus, saatiin perheen kesken naurut. Se oli myöskin tarkoituksena, jos ei mitään muuta niin onpahan ainakin sitten iloa maailmalle.

Todellinen myyntihinta alkanee aikanaan kakkosella, Alho arvelee. Vastaavan tai paremman asunnon löytäminen on jo sinänsä vaikeaa, mikä nostaa hänen mukaansa huoneiston arvoa.

– Lisäksi joudun itse maksamaan myyntivoitosta hinnan, jos joku haluaa sen huomenna ostaa. Maksan siitä aika kauheat verot, kun en ole tässä kahta vuotta ollut. Myös se vaivannäkö, että joudun etsimään jonkin hienomman kämpän mitä ei ole ja muuttamaan ja niin edelleen, pitäähän sillekin jokin hinta laittaa.

Siitä, milloin asunto käy kaupaksi, ei ole tietoa. Alkuhuuman laannuttua Alho suunnittelee muuttavansa hintapyynnön realistiseksi.

– Sittenhän se vasta oikeasti nähdään. Kyllä nyt on kai kuitenkin hyvä aika asuntoa myydä. Vaikka se olikin vähän kieli poskessa kirjoitettu mainos, vaikea hienompaa asuntoa hienommilla näköaloilla on Tampereelta löytää, niin kuin kuvista voi päätellä.

Huoneiston realistinen hinta-arvio on myyjän mukaan noin kaksi miljoonaa euroa.

Juttua korjattu kello 21:52: Tarkennettu ilmoituksen väitettä merinäköalasta, asunto sijaitsee järven rannalla.