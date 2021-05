Jesse, 21, nousi vuosi sitten aallonpohjasta – tienaa nyt ilman koulutusta jopa 20 euroa tunnissa

Jesse Mäkinen oli vielä reilu vuosi sitten huumekoukussa, mutta nyt hän tienaa jopa 20 euroa tunnissa ilman koulutusta. Tulevaisuudessa häämöttää todennäköisesti vakituinen työ ja veloista selviäminen.

”Kaikki on mahdollista, ihan sama miten syväl sä oot, ni sielt on suunta vaan ylöspäin. Koulut on tärkeitä, mutta se ettei oo mitää tutkintoo, ei tarkota ettet sä voi tehä hyväpalkkasta duunia. U can do it!”

Näin päättyy 21-vuotiaan Jesse Mäkisen, käyttäjätunnukseltaan Tarantulasfin, lähes 100 000 saavuttanut Tiktok-video.

Mäkinen tietää mistä puhuu. Hänen koulumenestyksensä on ollut heikkoa: vielä alakoulussa numerot olivat kelvollisia, mutta yläkoulussa häntä kiinnostivat ”väärät asiat”.

Ammattikoulun metallipuolen Mäkinen aloitti, mutta motivaatio oli suurimman osan ajasta hukassa ja opiskelu tarpomista. Mäntän ammattiopisto jäi kesken useampaan kertaan. Kolmesti Mäkinen sai uuden mahdollisuuden, mutta sössi ne.

Puolen vuoden ajan 17-vuotiaana opiskelut sujuivat kiitettävästi, kun Mäkinen sai adhd-lääkkeet. Adhd tarkoittaa aktiivisuus- ja tarkkaavuushäiriöitä.

– Sitten taas lipsahti. Lopetin adhd-lääkkeet, Mäkinen sanoo.

Hieman ennen täysi-ikäistymistään Mäkinen vietti kolmen kuukauden jakson laitoksessa.

– Aloin käyttää aineita ja ryypätä. Tällaista ääliömäistä touhua.

Mäkinen kertoo kokemuksistaan rauhallisesti ja selvästi, vaikka tarkkojen ajankohtien muistaminen tuottaakin haasteita. Meni niin lujaa, että asiat ovat hämärän peitossa, hän selittää.

Huumeet ja alkoholi ovatkin olleet suurin yksittäinen haaste Mäkisen opintaipaleella. Hän kertoo ensimmäisten alkoholikokeilujen alkaneen jo 11-vuotiaana. Kannabista Mäkinen kokeili 15-vuotiaana, ja myöhemmin kuvioihin astuivat ekstaasi ja amfetamiini.

– Jos ihmiset jäävät usein koukkuun johonkin tiettyyn aineeseen, niin mulla ei ollut koukkua yhteen aineeseen. Ahdistus piti saada jollain pois. Suoraan sanottuna oli vitun sama, mitä sai käsiinsä, niin sitä vedettiin.

Jälkikäteen Mäkinen on arvellut, että diagnosoimaton adhd saattoi olla huonon koulumenestyksen taustalla. Ylivilkkaus luultavasti ajoi myös pakenemaan maailmaa huumekokeiluilla.

– Adhd-potilaat – jos potilaista voi puhua – kokeilevat käsittääkseni huumeita herkemmin. Jos adhd-lääkitystä ei ole, rauhoittumista etsitään kannabiksesta. Ja rauhoittaahan kukan polttaminen, kun on hirveä sekamelska päässä. Siihen helpompaan oloon jää koukkuun.

Toisaalta Mäkinen uskoo liiallisen alkoholin ja huumeidenkäytön osaltaan johtuvan myös isämallin puuttumisesta. Hänen biologinen isänsä jätti perheen, kun Mäkinen oli neljän vanha. Isäpuolen työviikot päättyivät koko viikonlopun kestävään ryyppäämiseen, eikä Mäkinen nähnyt häntä juuri selvin päin.

Jesse Mäkinen kertoo nauttivansa jokaisesta työpäivästä.

Vuodesta 2019 huhti–toukokuuhun 2020 oli Mäkisen pohjakosketus. Päivät Mäntässä kuluivat samalla kaavalla.

– Aloin kyseenalaistaa, että onko tässä mitään järkeä olla joka ilta ihan päät jäissä. Mitään yksittäistä käänteentekevää hetkeä en osaa sanoa, mutta pikkuhiljaa kyti ajatus toisenlaisesta elämästä.

Ajatus syttyi ja sammui, vuorotellen. Todellisuuspako ei vaikuttanut enää hauskalta. Viimeisen kerran ajatus syttyi keväällä 2020.

– Tuolloin mulle tuli ajatus, ettei musta oo mitään hyötyä: jos nyt kuolisin, niin joku äiti ja pari kaveria jäisi kaipaamaan. Yhteiskunnassa ei tapahtuisi yhtään mitään. Missään ei olisi mitään poikkeusta, elämä jatkuisi ennallaan. Ajattelin, että pakko tehdä jotain ja tavallaan unohdin kaikki mun kaverini.

Mäkinen lopetti aluksi huumeiden käytön kuin seinään, ja pian sen jälkeen hän sulki myös viinapullon korkin.

” Jos nyt kuolisin, niin joku äiti ja pari kaveria jäisi kaipaamaan.

Ainoa ammattiapu, jota Mäkinen sai, oli mielenterveystoimiston hänelle jälleen myöntämät adhd-lääkkeet.

– En saanut mitään sen ihmeellisempää. Pari viikkoa olin äidilläni, söin hyvin ja hikoilin 24/7. Nousin ikään kuin jaloilleni.

Äitinsä luota lähdettyään hän palasi kotiinsa ja alkoi viettää aikaa yksin koiransa kanssa. Päivien suunta muuttui, koirasta huolehtiminen nousi tärkeimmäksi. Sitten Mäkinen evakuoitui mökille. Hän teki pihatöitä ja muita mökkiaskareita ja yritti saavuttaa normaalin unirytmin.

– Yritin saavuttaa sellaisen normaalin ihmisen olon. Että nyt teen jotain hyödyllistä, oli se mitä vaan.

Nykyään Mäkinen ei palaisi entiseen elämäänsä ”mistään summasta”. Joka päivä päihderikas elämä näyttää yhä kaukaisemmalta, ja Mäkinen on varma siitä, ettei enää retkahda.

Mökillä ollessaan Mäkinen haki myös töitä. Kesäkuussa hän sai töitä erikoispuhdistuksia tarjoavasta Korkeatekniikka-nimisestä yrityksestä Tampereelta. Yrityksen omistaa hänen pikkuserkkunsa, johon Mäkinen äitinsä kehotuksesta otti yhteyttä.

Aluksi Mäkinen pääsi tekemään parin viikon koejakson, sitten työsuhdetta jatkettiin kesän loppuun 2020 ja nyt työsopimus ulottuu ensi syyskuuhun. Hän asuukin tätä nykyä Tampereella.

Vakinaistamisestakin ollaan puhuttu, ja se saattaa tulla ajankohtaiseksi, kun Mäkinen saa ajokorttinsa ja ajokielto loppuu.

Työputkeen on jo mahtunut kaksi palkankorotusta. Parhailta, ”köysipäiviltä”, Mäkinen saa palkkaa noin 20 euroa tunnilta. Vähimmilläänkin Mäkinen saa reilut 13 euroa palkkaa tunnilta.

Mäkisen työhön kuuluu muun muassa ikkunoiden pesua. Köysipäivinä hän laskeutuu pesemään korkeita ikkunoita katolta köyden varassa.

– Vuoden aikana yhtenäkään aamuna ei ole harmittanut lähteä töihin. Pidän myös palkkaa hyvänä. Mulla on asiat niin hyvin kuin olla voi.

– Moni pidemmällä työsopimuksella saa papereiden kanssa samaa palkkaa kuin minä nyt.

Jesse Mäkinen työskentelee Korkeatekniikalle. Työssään hän pesee muun muassa ikkunoita.

Tulevaisuuden unelmana Mäkisellä on ensisijaisesti maksaa pois noin 10 000 euron ulosottovelkansa.

– Ihan sama, mitä yritän tehdä, niin ulosotto rajoittaa. Vasta kun sen on maksanut, uskaltaa unelmoida muusta.

Kauempana tulevaisuudessa Mäkistä kiinnostaisi asua ulkomailla tai perustaa oma yritys.

Työn saaminen on muuttanut myös suhtautumista. Mäntässä moni ennen Mäkistä ylenkatsonut ihminen saattaa nykyään moikata. Mäkinen kuitenkin korostaa, ettei häntä juuri kiinnosta muiden mielipiteet: jos ihminen ei ollut valmis kohtelemaan häntä ihmisenä aallonpohjassa, ei hän kaipaa hyväksyntää nytkään.

Mäkinen pitää silti harmillisena, että koulutus tai työ määrittää sitä, miten hyvänä ihmisenä pidetään.

– Se on automaattinen oletus kaikilla, että hyviin hommiin pitää olla hyvät paperit. Kukaan ei puhu ääneen siitä, että ilmankin voi menestyä, Mäkinen sanoo.

Hän kuitenkin korostaa, ettei kannusta ketään lopettamaan kouluja. Mäkisen mukaan olisi tärkeää ymmärtää, että ilmankin kouluja voi päästä hyville palkoille, eikä aina vain tekemään hanttihommia huonolla liksalla.

” Mulla on asiat niin hyvin, kuin olla voi.

Koulujen kanssa painivalle tai esimerkiksi huumekoukkuun jääneelle Mäkinen haluaa sanoa kannustavia sanoja.

– Portaat ovat pitkät ja raskaat. Ekat pari askelta voivat tuntua mahdottomilta, mutta sit kun sä oot pari askelta saanut, huomaat juoksevasi kohti huippua.

– Olemme kaikki erilaisia ihmisiä, mutta pohjalta päästyä onnistumiset keräytyvät. Tarvitaan vain se ensimmäinen onnistuminen.

Ilman apua nouseminen on vaikeaa. Siksi Mäkinenkin haluaa käyttää mahdollisuuden kiittää häntä matkalla auttaneita.

Kiitokset lähtevät Korkeatekniikan Tonille ja Lauralle, äidille, Mäntän ammattikoululle ja Mänttä-Vilppulan perhetyölle.

– He ovat tukeneet mua todella paljon.