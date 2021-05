Nordean viesti säikäytti Allin vain pari päivää ennen asuntokauppoja

Nordean asuntolainaneuvottelut ovat ruuhkautuneet suuren kysynnän takia. Joidenkin asuntokaupat ovat menneet sivu suun.

Helsinkiläinen Alli yllättyi, kun Nordea ilmoitti muutama päivä ennen pitkään odotettuja asuntokauppoja siirtävänsä asuntolainojen käsittelyn hamaan tulevaisuuteen. Allin mukaan puhe oli jopa syksystä.

Alli oli puolisonsa kanssa ostamassa asumisoikeusasuntoa Helsingistä. Runsaan 40 000 euron asuntolainasta oli neuvoteltu pankin kanssa jo huhtikuussa, mutta suullinen lupaus, vahvistus ja papereiden allekirjoitus jäivät tuolloin vielä tekemättä.

– Sain kuitenkin vahvasti käsityksen, ettei mitään ongelmaa ole. Laina on melko pieni, ja meillä on takuuna vielä myymätön omistusasunto, Alli kertoo.

Yllätyksenä tulikin Nordean lähettämä viesti, jossa pankki ilmoitti, että lainojen hurjan kysynnän ja sen aiheuttaman ruuhkan takia käsittely siirtyy, sillä neuvotteluaikoja ei ole saatavissa.

Taloussanomat on nähnyt viestin.

Pankki on kertonut ruuhkista jo aiemmin ja pyrkinyt selviämään niistä muun muassa lisärekrytoinnein. Nordea on palkannut lisää asuntorahoitusneuvojia jo viime vuoden puolella, ja rekrytointeja on jatkettu läpi kevään. Lisäksi lainaneuvotteluja on käyty myös viikonloppuisin.

Aiemmin Nordeasta kerrottiin Taloussanomille, ettei pankki juuri ole saanut palautetta viiveistä. Hakemukset käsitellään ensisijaisesti saapumisjärjestyksessä.

Alli sanookin ymmärtävänsä ruuhkan, mutta hän olisi toivonut siitä tietoa jo huhtikuussa. Tällöin hän olisi voinut neuvotella lainasta toisen pankin kanssa.

Alli kokee kohtuuttomaksi sen, että ilmoitus viivästymisestä annetaan näin lähellä asuntokauppoja.

– Olin epäuskoinen, että voiko pankki toimia Suomessa näin. Hetken kävi mielessä, että kaatuvatko asuntokaupat kokonaan tähän. Peliaikaa ei jäänyt yhtään.

Nordean mukaan Allin tapaus vaikuttaa hyvin erikoiselta, eikä pankin käytäntöjen mukaiselta.

– On totta, että asuntolainoja haetaan nyt ennätysvilkkaasti, mikä näkyy hakemusten käsittelyajoissa, mutta kun asiakas on saanut meiltä lainalupauksen, järjestyy tyypillisesti aika jatkotapaamiseen hyvinkin nopealla aikataululla. Myös varsinainen kaupanteko järjestyy tyypillisesti viikon, kahden sisällä, Maria Tomminen Nordean viestinnästä sanoo.

Alli ei ole ainoa Nordean kanssa ongelmissa ollut. Taloussanomien haastattelema helsinkiläisnainen kertoo, että myös hän on kokenut ongelmia Nordean asuntolainaa hakiessaan.

Koko ikänsä Nordean tai sen edeltäjien asiakkaana ollut nainen sanoo, että viivästyneen asuntolainakäsittelyn takia hänen katsomansa kohtuuhintainen asunto ehti mennä sivu suun.

Nainen neuvotteli lainasta huhtikuussa ja joutui joutui odottamaan päätöstä yli kolme viikkoa.

– Odottaisin, että pitkällisenä asiakkaana minut oltaisiin huomioitu paremmin. Minulla on entisetkin lainat Nordealla, hän kertoo.

Myös nuori helsinkiläisnainen joutui Nordean kanssa ongelmiin ostaessaan ensiasuntoaan. Hän oli pitänyt asp-tiliä Nordeassa kymmenen vuotta, mutta ei onnistunut saamaan lainakäsittelyä ruuhkautuneiden palveluiden takia.

Lopulta ensiasunnon ostaja päättyi siirtämään tilinsä eri pankkiin ja ottamaan lainan sieltä.

Niin Alli kuin ensin mainittu helsinkiläisnainen saivat lainat ja asuntokaupat onnistumaan lopulta Nordean kautta. Kumpikin kertoo, että siihen vaadittiin sinnikkyyttä asiakaspalvelun kanssa.

Alli kertoo vääntäneensä pankin kanssa tunteja, ennen kuin hän onnistui saamaan lainalupauksen sovittua tälle perjantaille. Hän kertookin meinanneensa moneen kertaan luovuttaa.