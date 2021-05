Lukuisia valituksia poikineet sähkönmyyntiyhtiöt ovat joutuneet veropetosepäilyn kohteeksi, Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies kertovat.

Poliisi epäilee sähkönmyyntiyhtiöitä noin 6,5 miljoonan euron törkeistä veropetoksista.

Poliisin mukaan kyse on saman toimijan kolmesta eri yhtiöstä ja veropetosepäilyt liittyvät rikoksesta epäillyn omaan henkilökohtaiseen verotukseen.

Kaikkea yhtiöiden myyntiä ja arvonlisäveroja ei ole poliisin mukaan ilmoitettu vuosien varrella verottajalle. Toisinaan veroilmoituksissa on välitetty tiedoksi vääriä summia.

– Tapauksen rikoshyöty on poikkeuksellisen suuri. Poliisin arvion mukaan yritysten toiminnassa epäillään vältetyn arvonlisäveroja yhteensä noin 6,5 miljoonan euron edestä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttila poliisin aiemmin toukokuussa julkaisemassa tiedotteessa.

Energiaviraston ja kuluttaja-asiamiehen tietojen mukaan esitutkinta liittyy Fi-Nergy Voima Oy:n ja Fi-Nergy Voima Oü:n sekä 365 Hankinnan toimintaan, Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedotteessa sanotaan.

Yhtiöillä on Suomessa tuhansia asiakkaita, ja ne jatkavat toimintaansa.

Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies kertovat seuraavansa tiiviisti tilannetta ja antavat tarvittaessa asiakkaille toimintaohjeita.

Yhtiöt ovat olleet Energiaviraston ja kuluttaja-asiamiehen luupin alla jo vuosia. Fi-Nergystä on pelkästään tämän vuoden aikana tullut KKV:n kuluttajaneuvontaan yli 500 yhteydenottoa. Viime vuonna yhteydenottoja tuli yli 900.

KKV:n mukaan luvut ovat poikkeuksellisen suuria, kun niitä verrataan muihin sähköyhtiöihin.

Vuosi sitten huhtikuussa kuluttaja-asiamies vei Fi-Nergyn markkinaoikeuteen, koska yhtiö ei ollut palauttanut asiakkailleen heidän liikaa maksamiaan ennakkomaksuja.

Kuluttaja-asiamies on myös avustanut oikeudessa kuluttajia, joille Fi-Nergy ei ole palauttanut ennakkomaksuja.

365 Hankinnan toiminnan ongelmat ovat liittyneet sähkösopimusten puhelinmyynteihin ja sopimusvahvistusten toimittamiseen kuluttajille.

Yhtiö on alkanut laskuttaa asiakkaita, vaikka he eivät olisi saaneet sopimusvahvistusta. Myös siitä on tullut tänä vuonna yli 500 yhteydenottoa kuluttajaneuvontaan.

Molemmat yhtiöt ovat laskuttaneet kuluttajilta ennakkoon perus- ja energiamaksuja. Ennakkomaksuja on saatettu laskuttaa, vaikka kuluttajalla on ollut pitkään voimassa oleva sopimus toisen myyjän kanssa.

Energiavirasto on puolestaan tehnyt useita velvoittavia päätöksiä Fi-Nergyn toiminnasta, joka on ollut sähkömarkkinalainsäädännön vastaista. Kyse on ollut esimerkiksi puutteellisista laskuista ja sopimusvahvistuksista sekä ennakkomaksuista.

Energiavirasto on myös tuominnut Fi-Nergyn maksettavaksi kolme uhkasakkoa, ja uhkasakkoprosesseja on yhä vireillä.

KKV:n tiedotteen mukaan verottajan saatavat ovat niin suuria, että sillä voi olla vaikutusta yhtiöiden toimintaan ja asiakkaisiin. Tavoitteena on estää yllättävät katkokset sähkön toimituksessa.