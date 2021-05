Tällainen on huippupestiin valittu Kaisa Hietala – valinta öljyjätin hallitukseen oli tappio toimitusjohtajalle

Kaisa Hietalan valinta öljyjätti Exxonin hallitukseen nousi kansainväliseksi uutiseksi. Hietala on piinkova ammattilainen, jolla oli iso rooli Nesteen uudistamisessa.

Suomalaisen Kaisa Hietalan valinta keskiviikkoiltana Suomen aikaa yhdysvaltalaisen öljy-yhtiön Exxon Mobilin hallitukseen nousi kansainvälisen talousmedian ykkösuutiseksi.

Hietalaa ja kolmea muuta ehdokasta ajoi Exxonin hallitukseen aktivistisijoittajaksi kutsuttu sijoitusyhtiö Engine No. 1. Aktivistisijoittajiksi kutsutaan henkilöitä tai yhteisöjä, jotka pyrkivät omistamillaan osakkeilla saamaan yhtiössä jonkin muutoksen aikaan.

Engine No. 1 omistaa vain pikkuruisen siivun Exxonista, mutta se sai kampanjansa taakse lukuisia suursijoittajia, jotka haluavat Exxonin ottavan ilmastonmuutoksen huomioon liiketoiminnassaan.

Exxonin kilpailijat BP, Shell ja Total ovat jo ilmoittaneet pyrkivänsä hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä.

Engine No. 1:n ehdokkaista paikkansa hallituksessa on varmistanut Hietalan lisäksi myös öljy-yhtiö Andeavorin entinen toimitusjohtaja Gregory Goff. Kolmaskin paikka saattaa tulla tarkistuslaskennassa.

Valinnat ovat iso isku Exxonin toimitusjohtajalle Darren Woodsille, joka oli vastustanut voimakkaasti Engine No. 1:n pyrkimyksiä.

Kampanjan onnistuminen on nähty merkiksi siitä, että institutionaaliset sijoittajat ovat yhä useammin valmiita pakottamaan yhtiöt ottamaan ilmastonmuutoksen toiminnassaan huomioon.

Millaisen suomalaisjäsenen öljyjätti sitten saa hallitukseensa?

Kaisa Hietalalla on takanaan pitkä ja menestyksekäs ura öljybisneksessä ja nimenomaan sen uudistamisessa.

Hietala oli öljynjalostaja Nesteellä töissä yli 20 vuotta, ja viimeksi hän johti uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintaa, jonka hän luotsasi menestykseen. Hietalan aikana uusiutuvista polttoaineista tuli Nesteen tärkein bisnes.

Hietala lähti Nesteeltä vuonna 2019, jolloin yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin Peter Vanecker. Hietalan nimi oli pyörinyt toimitusjohtajaveikkailuissa.

Kun Talouselämä kysyi Hietalalta, oliko toimitusjohtajan tittelin meneminen sivu suun pettymys, hän vastasi näin:

– Kyllä ja ei. Ainahan ihminen toivoo ja haluaisi, että urakehitys olisi jatkuvasti nousussa, se on tämän maailman trendi. Mutta kun näin päivitetyn strategian, jonka Neste julkaisi helmikuussa 2018, niin ajattelin, että tuon olen jo nähnyt – nyt on hetki loikata.

Hän on nykyisin muun muassa Kemiran hallituksessa sekä konsulttiyhtiö Gaian osakas ja hallituksen jäsen.

Hietala on kotoisin maatilalta Ranualta, Etelä-Lapista. Hän opiskeli geofysiikkaa Oulun yliopistossa ja ympäristötieteitä Cambridgen yliopistossa.

Viestintäyrittäjä Kirsi Pihan podcastissa viime vuoden lopulla Hietala kertoi, että muut hänen Cambridgen opiskelukavereistaan päätyivät töihin ympäristöjärjestöihin.

Hietala soitti heti Suomeen palattuaan Nesteelle.

Hietala kertoo nähneensä, miten ihmisiä motivoi se, että he saavat tehdä jotain hyvää. Kun ihmisille kerrotaan, että voidaan pelastaa maailmaa ja tehdä sillä bisnestä, monen silmät syttyvät, Hietala sanoo.

Hietalan entiset kollegat Nesteeltä kertoivat Pihalle, että Hietala tunnettiin yllättävistä tempauksistaan. Koulutettuna personal trainerinä hän saattoi vetää taukojumpan kesken strategiapäivien. Johtoryhmän joululounaalla hän oli jakanut ”nestoreita” eli kieli poskella annettuja titteleitä, kuten ”vuoden takinkääntäjä”.

Hietala on sanonut, että niin kauan kuin vastuullisuus nähdään vain kulueränä, yhteiskunta ei onnistu.

– Vaikka joku voi sanoa, että on todella laskelmoivaa sanoa show me the money, minusta se on ainoa keino, millä saadaan kääntymään ajatusmaailma siihen, että raha ja vastuullisuus voivat kulkea myös käsi kädessä, Hietala sanoi podcastissa.

Helsingin Sanomille Hietala sanoi helmikuussa, että hän suostui ehdolle Exxonin hallitukseen, koska Engine No. 1:n kampanjassa ei ollut kyse pelkästään vastuullisuuskampanjasta, vaan mukana oli myös kovia talouslukuja.

– En usko, että ne ovat erillisiä asioita, etenkään tällä toimialalla, Hietala sanoi.

Engine No. 1 arvioi, että Exxonin omistajien tuotot ovat vaarassa, jos yhtiö jatkaa valitsemallaan strategialla.

Hietala sanoi HS:lle, että Nesteen käänne onnistui, kun yhtiö tunnisti oman ydinosaamisensa ja lähti kehittämään sen pohjalta uutta liiketoimintaa. Hänen mukaansa sama voi onnistu Exxonissakin.