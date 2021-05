Talo kaupaksi parissa viikossa ja yli 10 prosentin lisähinnalla? Näillä paikkakunnilla kauppa käy nyt kuumana ja näillä se tökkii

Omakotitalojen myyntiajat ovat nopeutuneet suuressa osassa Suomea. Hintakehityksestä paljastuu isoja alueellisia eroja.

Omakotitalojen kysyntä ylittää monin paikoin tarjonnan. Sen seurauksena markkinointi- ja myyntiajat ovat lyhentyneet monin paikoin ja vanhatkin omakotitalot käyvät kaupaksi.

Samalla myös monissa kunnissa nähdään omakotitaloasuntojen mediaanineliöhintojen nousua. Nousu ei kuitenkaan kohtele Suomea tasa-arvoisesti.

Vaikka suurimman hyödyn saa omakotitalon myyjä pääkaupunkiseudulla, löytyy myös alle 60 000 asukkaan kaupungeista voittajia ja häviäjiä. Tilastokeskuksen mukaan hintojen kasvu on pikkukaupungeissa jopa suurien kaupunkien keskiarvoa suurempaa.

Taloussanomat tutustui Etuovi.comin markkinapuntariin ja vertasi myyntiaikojen ja -hintojen kehitystä huhtikuun 2020 ja huhtikuun 2021 välillä.

Markkinapuntari kattaa tiedot 56 kunnasta tai kaupungista. Näistä 36 on alle 60 000 asukkaan kuntia. Kaikkiaan selvityksessä mukana olevilla paikkakunnilla asuu yli 56 prosenttia suomalaisista omakotiasujista.

Suuret kaupungit menestyvät vertailussa. Helsingissä omakotitalojen hinnat ovat nousseet peräti 25,8 prosenttia ja markkinointiaika supistunut noin puoleen entisestä ollen keskimäärin 18 päivää. Espoossa hinnat ovat nousseet 18,7 prosenttia ja markkinointiaika on supistunut 30 päivällä ollen nyt enää 21 päivää.

Vantaalla hinnat ovat nousseet 10,8 prosenttia ja myyntiaika on nykyään 22 päivää.

Muista suurissa kaupungeista Tampereella hinnat ovat nousseet 4,2 prosenttia ja myyntiajat pudonneet 111 päivää ollen enää keskimäärin vain 14 päivää.

Turussa, Kuopiossa, Lahdessa, Joensuussa ja Rovaniemellä hinnat ovat pienoisessa nousussa. Suurista kaupungeista hinnat laskevat muun muassa Oulussa, Jyväskylässä, Porissa ja Kouvolassa.

Joensuuta, Vaasaa ja Seinäjokea lukuun ottamatta kaikissa suurissa kaupungeissa myyntiajat lyhenivät.

Myös pienien ja keskisuurien kaupunkien joukossa syntyi eroja. 27 alle 60 000 asukkaan kunnassa myyntiajat lyhenivät. Yhdessä ne pysyivät ennallaan ja kahdeksassa kasvoivat.

24 kunnassa omakotitalojen hinnat nousivat vuoden takaisesta. Savonlinnassa mediaanihinta pysyi ennallaan ja 11 kunnassa hinnat laskivat.

Eniten alle 60 000 asukkaan kunnista neliöhinta nousi Raisiossa (15,6 prosenttia), Ylöjärvellä (15,5 prosenttia) ja Tuusulassa (13,1 prosenttia). Laskijoita puolestaan olivat Kemi (11,1 prosenttia), Kajaani (9,9 prosenttia) ja Siilinjärvi (8,5 prosenttia).

Kemissä on myös halvin omakotitalon neliöhinta, sillä neliötä kohden joutuu pulittamaan vain 711 euroa. Vertailun vuoksi noin puolet asukasluvultaan isommassa Tuusulassa neliöhinta on 2592 euroa.

Myyntiajat ovat pisimpiä alle 60 000 asukkaan kunnista Jämsässä (459 päivää), Torniossa (226 päivää) ja Haminassa (215) päivää. Myyntiajat ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet niin ikään eniten Jämsässä, sillä myyntiin joutuu varaamaan keskimäärin 133 päivää enemmän kuin viime vuonna.

Lyhyimmillä myyntiajoilla selviää alle 60 000 asukkaan kunnista Hollolassa (12 päivää), Tuusulassa (13 päivää) ja Kaarinassa (14 päivää). Eniten viime vuodesta markkinointiaika on pudonnut Heinolassa, jossa myyntiin kuluu 338 päivää vähemmän kuin viime vuonna ja Sastamalassa, jossa markkinointiaika on pudonnut 194 päivällä. Heinolassa markkinointiin saa tänä vuonna varata keskimäärin 45 päivää, Sastamalassa 107.

Osassa kuntia kauppojen vähäinen määrä voi selittää voimakkaita muutoksia.

Raisiossa omakotitalojen keskihinnat nousivat pienistä kaupungeista eniten. Kuvassa kauppakeskus Mylly.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat ovat nousseet eniten 20 000–59 999 asukkaan kunnissa, joissa nousua kertyi 8,5 prosenttia. Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo, ettei ole perehtynyt erityisesti tähän hintatilastoon, mutta uskoo, että ihmisten odotus etätöiden yleistymisestä on piristänyt omakotitalokauppaa myös pienemmillä paikkakunnilla.

Näin sijainnin merkitys ostopäätöstä tehdessä on voinut pienentyä, vaikka yhä on tärkeää esimerkiksi palveluiden läheisyys.

– Tärkeimmät asiat, mitä omakotitalolta haetaan ovat sijainti ja kunto. Sijainnin pitää olla palveluiden lähellä ja kunnon pitää olla hyvä. Remontteja ei haluta heti tehdä, Salenius sanoo.

Näin ollen 2000-luvulla rakennetut omakotitalot ovat kuuminta huutoa. Vanhemmissa taloissa ostaja ja myyjä joutuvat jännittämään piilovirheiden mahdollisuutta, ja remontoitavaa noin muutenkin riittää.

Saleniuksen mukaan sijainnin ja kunnon lisäksi ostajat toivovat riittävän isoa, omaa pihaa ja useampaa makuuhuonetta.

Jos nämä tekijät täyttyvät ja hintapyyntö on sopiva, voi omakotitalo mennä kaupaksi nopeastikin. Buumin myötä myös pitkään myynnissä olleet asunnot tekevät kauppansa.

– Kentältä on tullut tietoa, että nyt on myyty jokunen noin vuoden myynnissä ollut omakotitalo. On myyjän kannalta hyvä, että myyntiajat lyhenevät.

Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä sanoo, että suurin osa omakotitalojen myyntiaikojen laskemisesta selittyy pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla myyntiajat ovat Kyhälän mukaan jo niin lyhyitä, että se uhkaa ostajan ”oikeusturvaa”.

– Ei se ole kenellekään hyvä, että päätöksiä pitää tehdä kiireessä eikä harkinta-aikaa jää, Kyhälä sanoo.

Myyntiaikojen lyheneminen on seurausta samanaikaisesta tarjonnan puutteesta ja kysynnän kasvusta. Suurien asuntojen tarjonta on vähissä, sillä esimerkiksi 4–5 huoneen kerrostalohuoneistoja parvekkeella tai takapihalla on viime vuosina kaavoitettu huomattavasti aiempaa vähemmän. Samalla omakotitalojakin valuu myyntiin hitaasti.

Koronan myötä suurten asuntojen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Erityisen suurta kysyntä on alle 400 000 euron asunnoissa. Yli puolen miljoonan asuntojen kysyntä on Kyhälän mukaan pysynyt tasaisena.

– Alle 200 000 asunnoista haetaan sellaista perusasumista. Moni on valmis remontoimaan näitä asuntoja, eikä niiden tarvitse olla uusia. Yli 200 000 asuntojen suhteen toivotaa moderniutta, laajoja ikkunoita ja vaivattomuutta.

Kyhälä sanoo, että pääkaupunkiseudun ohella muuallakin Suomessa asuntokauppa on käynyt vilkkaana, vaikka omakotitalobuumi ei näykään yhtä vahvasti.

Pääkaupunkiseudun jälkeen Turun ja Tampereen seutu on kuuluu toisiksi vilkkaimpaan alueeseen, jossa myyntiajat alkavat olla liian lyhyitä. Kysyntä ylittää lievästi tarjonnan myös Jyväskylän, Lahde, Kuopion ja muutaman muun alueellisen keskuskaupungin liepeillä.

Oulussa kysyntä ja tarjonta on paremmin tasapainossa.

Kyhälä haluaa painottaa, ettei pienemmissäkään kunnissa mene huonosti. Tätä tukee myös Taloussanomien tekemä taulukko

– Mielestäni on syytä muistuttaa, ettei oikeastaan lähes yksikään kunta ole yksinomaan kuoleva. Pienistäkin kunnista löytyy alueita, joihin halutaan muuttaa ja joissa kauppa käy hyvin. Tarkastelua pitäisi tehdä postinumerokohtaisesti.

Samaten on Kyhälän mukaan alueita, joissa kaupanteko on vaikeaa.