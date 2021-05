Isännöintiliitto sekä alan yritys LämpöYkkönen pitävät korkeimman oikeuden päätöstä hyvänä. Molemmissa pidetään mahdollisena, että pumppujen asentaminen kiihtyy ja moni riitatapaus saa ratkaisunsa.

Keväällä ilmalämpöpumpun kerrostalohuoneistoonsa asennuttanut Pentti Eklund pitää hyvänä korkeimman oikeuden (KKO) päätöstä, joka selkeyttää ilmalämpöpumppujen asentamista taloyhtiössä.

Eklundin taloyhtiössä pumpuista saatiin sovittua ilman suurempia vääntöjä, mutta kaikkialla ei selvitä riidoitta.

– Ihmiset ja tapaukset ovat erilaisia, eli ilman muuta on hyvä, että linjaukset ovat mahdollisimman tarkat. Varsinkin, kun nämä kerrostaloasennukset tulevat yleistymään. Nythän tämä on suhteellisen tuore asia, Eklund sanoo.

Kerrostaloihin asennettavien ilmalämpöpumppujen määrä onkin ollut nousussa useamman vuoden. On mahdollista, että asukkaan puolelle asettunut KKO:n päätös tulee lisäämään asennusten suosiota.

KKO:n mukaan parvekkeen ja huoneiston väliin jäävän ulkoseinän katsotaan olevan asunnon omistajan hallinnassa eli osa osakehuoneistoa. Näin ollen ilmalämpöpumpun asentamista käsitellään osakehuoneistoon tehtävänä muutoksena ja esimerkiksi korkea sisälämpötila on perusteltu syy asennukselle.

KKO:n mukaan osakkaalla ei ole kuitenkaan rajoittamatonta oikeutta tehdä muutoksia edes parvekkeen sisäpuolella sijaitsevaan ulkoseinään.

Taloyhtiöllä ja toisella osakkeenomistajalla on ratkaisun mukaan oikeus asettaa muutostyölle ehtoja.

Eklund ei ole uunituoretta pumppua ehtinyt vielä käyttää, mutta odottaa kesähelteitä, jolloin pumppu pääsisi tositoimiin. Hän kertoo asuntonsa kuumenevan paahteella nopeasti, sillä asunnossa on isot ikkunat etelä- ja länsisuuntaan.

Pumpun hän odottaakin lisäävän asumisviihtyisyyttä.

Asennuksineen viilentävän ilmalämpöpumpun asentaminen parvekkeen ja huoneiston väliseen ulkoseinään maksoi noin 2000 euroa. Hintaa höyläsi alaspäin alennus, jonka sai, kun useampi asukas tilasi pumpun samalta yhtiöltä.

Taloyhtiön 70 asunnosta reiluun 20:een asennettiin viilentävä ilmalämpöpumppu. Taloyhtiön hallitus antoi asentamisia puoltavan päätöksen, kun asukkaista ainakin Eklund oli pyytänyt käsittelyä hallituksen kokouksessa.

Eklund painottaa, että hänen taloyhtiössään prosessi hoitui helposti.

– Se oli simppeli homma. On siinä omat proseduurinsa, mutta ei ainakaan meidän taloyhtiöllä ollut ongelmaa.

Pumppuun asennettiin ääntä vaimentavat kumijalat ja siihen on myöhemmin hankittu pumppua ilmanvaihtoa vaarantamatta peittävä suojarakennelma.

Pumpun hankinta on taloyhtiön ja asukkaan välisellä sopimuksella sovittu siten, että pumppu on täysin asukkaan vastuulla. Jos pumpusta tulee valituksia muun muassa naapurilta, on siis asukkaan vastuulla selvittää ongelma tai tarvittaessa poistaa pumppu omalla kustannuksellaan.

– Käytännössä siis allekirjoitin sopimuksen taloyhtiön kanssa, valikoin asennusyhtiöistä minulle sopivimman ja liitin heidän tarjouksensa taloyhtiölle annettavaan muutostyöilmoitukseen. Sitten taloyhtiö antoi virallisen luvan, ja siitä se sitten lähti.

Ilmalämpöpumppuasentaja Tony Fehrmann kertoo asiakas Pentti Eklundille kuinka puhdistaa sisäyksikön suodattimet.

Isännöintiliitossa KKO:n ennakkopäätökseen ollaan tyytyväisiä. Lakiasiantuntija Jenni Valkaman mukaan se selventää ilmalämpöpumpun asentamiseen liittyviä koukeroita. Lisäksi se helpottaa varsinkin sellaisten asukkaiden asemaa, jotka haluaisivat ilmalämpöpumpun, vaikka taloyhtiön muut osakkaat eivät asiaa kannattaisi.

Jatkossa tällainen asukas saa lähtökohtaisesti asentaa parvekkeelle pumpun.

– Suurin muutos on, että taloyhtiö ei voi ilman erityisen painavaa perustetta kieltää ilmalämpöpumpun asentamista. Ennen kieltäminen on ollut mahdollista periaatteessa perusteetta, Valkama sanoo.

Jatkossa asukkaan saamat hyödyt ja taloyhtiölle koituvat haitat ilmalämpöpumpusta laitetaan vastakkain ja punnitaan. Jos haitat eivät ole ilmeisiä ja faktoihin perustuvia, eivätkä ne ole saatuja hyötyjä suurempia, ei pumpun asentamista voi estää.

– Sille voi kuitenkin asettaa ehtoja esimerkiksi desibelitason ja näkyvyyden suhteen. Asennukseen liittyvien ehtojen määrittäminen on tärkeää.

Sen sijaan parvekkeettomien asukkaiden asemassa ei juuri tapahdu muutosta.

Valkaman mukaan KKO:n tulkinta voi lisätä kerrostaloihin asennettavien ilmalämpöpumppujen suosiota.

– Ilman muuta näen tämän mahdollisena. Uskon, että ilmalämpöpumppujen määrä tulee kasvamaan entisestään kerrostaloissa.

Valkama kuitenkin muistuttaa, ettei asukkaan kannata vieläkään rynnätä ilmalämpöpumppukaupoille. Yhä edelleen muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle ja sen on täytettävä ehdot. Suoraan taloyhtiö ei voi kuitenkaan sitä kieltää, jos muutostyöilmoitus on tehty perusteellisesti.

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön päälle on sittemmin ostettu pumppua kaunistava näkösuojus.

Myös LämpöYkkösellä KKO:n päätöksen vaikutusta ilmalämpöpumppujen menekkiin odotetaan kiinnostuneena. Markkinointipäällikkö Matti Perkkiö sanoo, että toukokuussa tehtiin kaikkien aikojen kovimmat ilmalämpöpumppumyynnit.

– En tiedä, kuinka paljon se selittyy KKO:n päätöksellä tai kuinka paljon myynnistä kohdistui kerrostaloihin, Perkkiö sanoo.

Yhtiön kerrostaloihin toimittamien ilmalämpöpumppujen määrät ovat kasvaneet tasaisesti useamman vuoden ajan.

Perkkiö sanoo KKO:n päätöksen olleen hyvä.

– Se oli tosi positiivinen uutinen. Tiedän asiakkaita, vanhoja ihmisiä, jotka eivät ole saaneet ilmalämpöpumppua asuntoonsa. Ne ovat aina ikäviä juttuja, kun joku kärsii. Tämä suuntaa antava päätös varmasti helpottaa jatkossa näitä keskusteluja asukkaan ja taloyhtiön välillä tosi paljon.

Perkkiö uskoo, että oikeuden päätös voi ratkaista useamman vuosia kestäneen kiistan.