Tässä ovat Suomen suosituimmat mökkikunnat – uusien mökkien koko kasvanut reippaasti vuosikymmenessä

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa 508 000 kesämökkiä. Eniten niitä on Kuopiossa.

Kuopio pysyi mökkikuntien kärjessä, vaikka Tilastokeskus on muuttanut tilastointiaan. Toisin kuin ennen, viime vuodesta alkaen se on laskenut mukaan myös vuokrattavat lomamökit. Toisaalta se on pudottanut tilastosta pois niin sanotut mummonmökit.

Paitsi Kuopiossa, myös Mikkelissä on yli 10 000 mökkiä. Tilastointitavan muutoksen ansiosta Savonlinna nousi mökkirikkaimpien kuntien listalla neljänneksi suuren vuokramökkiensä määrän ansiosta. Eniten vuokrattavia lomamökkejä ja -osakkeita on kuitenkin Kuusamossa.

Kesämökkien koko on kasvanut. Ennen vuotta 2010 valmistuneiden mökkien keskimääräinen kerrosala on 47 neliömetriä, mutta sen jälkeen valmistuneet ovat keskimäärin 72-neliöisiä.

Kymmenen viime vuoden aikana suurimmat mökit on rakennettu Etelä-Karjalaan. Siellä uudet loma-asunnot ovat kerrosalaltaan keskimäärin 90-neliöisiä. Tilastokeskus huomauttaa, että keskiarvoa korottavat suuret vuokramökit, joihin voi kuulua useampi huoneisto.

Eniten mökkejä on vuodesta 2010 alkaen rakennettu Lappiin. Tätä ennen valmistuneita mökkejä on eniten Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla.