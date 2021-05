Näin säästät tonneja piharemonteissa – asiantuntijat listasivat parhaat keinot

Ilta-Sanomat kokosi asiantuntijoiden vinkit, joilla voit saada suuriakin säästöjä pihan ja puutarhan remontissa.

Kesä on jo aluillaan ja puutarhoissa on riittänyt tekeville työtä jo hyvän aikaa. Monet myös harkitsevat pihallaan suurempaa tai pienempää uudistamista, jos esimerkiksi vanha tai vastahankittu terassi tai puutarha ei jostain syystä miellytä tai vastaa omia tarpeita.

Omakotitalon pihan täyteen remonttiin voi saada uppoamaan melkoisen määrän rahaa, jos hintaan kuuluu esimerkiksi istutuksia ja kiveyksiä.

– Jos ajatellaan, että pihaa lähdetään laajemmin uudistamaan, budjetit liikkuvat 60 000–80 000 euron paikkeilla, täydessä remontissa jopa 100 000 eurossa, kertoo Sari Lampinen Puutarhasuunnittelu Puksipuusta.

Piharemontin hintaa voi arvioida esimerkiksi Viher- ja ympäristörakentajien tekemällä suuntaa-antavalla kustannuslaskurilla verkkosivulla vyra.fi.

Usein ei toki ole tarvetta uudistaa koko pihaa ainakaan kerralla, ja pienemmälläkin sijoituksella voi saada aikaan suuren parannuksen. Kokosimme asiantuntijoiden vinkit, joilla eri kokoisissa piharemonteissa voi säästää rahaa tonnikaupalla.

1. Suunnittele hyvin

Television reality-ohjelmissa puutarhasuunnittelija usein juttelee hetken asiakkaan kanssa, ja seuraavaksi puskutraktorit kääntävätkin jo pihaa. Todellisuudessa suunnittelijoilta voi pyytää neuvoa pienempäänkin uudistukseen.

– Yksi asiakas nimenomaan sanoi, ettei halua mitään jättihommaa kuten televisiossa, vaan että pääsee itse miettimään puutarhaa suunnittelijan kanssa, kertoo Lampinen.

– Ihan television kaltaista jännitysmomenttia ei moni ehkä kotipihallaan halua. Suunnitelman tekeminen on tärkeä vuorovaikutteinen projekti.

Hyvä suunnitelma on erinomainen tapa pitää kustannukset kurissa.

– Kannustaisin kääntymään suunnitelman teossa ammattilaisen puoleen, sillä sen avulla voisi säästää esimerkiksi hankinnoissa, neuvoo Pohjois-Karjalan Marttojen kotipuutarha- ja ympäristöasiantuntija Maarit Sallinen-Uusoksa.

Pihasuunnittelijoiden käyttö maksaa, mutta valittavana on eritasoisia ja -hintaisia palveluja. Suunnittelija voi antaa esimerkiksi verkkokonsultointia, käydä neuvomassa paikan päällä, tehdä idealuonnoksen tai tarkan pihasuunnitelman.

– Vanhalla pihalla tarvitsee harvoin muuttaa kaikkea. Silloin kannattaa miettiä, mikä olisi se yksi juttu, jota muuttamalla pihasta saisi jälleen viihtyisän, Lampinen sanoo.

Piharemontissa voi säästää käyttämällä enemmän kasveja kiveyksien ja terassien sijaan, muistuttaa Sari Lampinen Puutarhasuunnittelu Puksipuusta.

Ammattilainen voi esimerkiksi neuvoa, mitä voi tehdä omin avuin ja mihin kannattaa käyttää alan yritysten apua.

Piharemontissa kannattaa ottaa huomioon myös tulevat tarpeet, ettei pihaa tarvitse pian taas uudistaa, neuvoo pihajohtaja Mats Wikström Innogreenistä.

– Hyvä olisi miettiä elämäntilannetta 5–10 vuotta eteenpäin. Jos ikää alkaa tulemaan, voi esteettömyys olla tärkeää. Jos pihaa laittaessa on tulossa lapsia, on hyvä ajatella jo valmiiksi paikkaa vaikka hiekkalaatikolle, keinulle tai trampoliinille, Wikström neuvoo.

Tarkempien suunnitelmien hyöty on isommissa uudistuksissa muun muassa se, että ne sisältävät tarkan työkuvauksen, jota voi käyttää yritysten kilpailutuksessa, millä voi taas säästää pitkän pennin. Ammattilaiset neuvovat aloittamaan suunnittelun jo edellisenä syksynä, jolloin yritysten mahdolliset kilpailutukset ja varaukset ehtii tehdä jo varhain keväällä.

2. Käytä isoja koneita harkiten

Suuremmissa piharemonteissa isojen maansiirtokoneiden käyttö voi olla tarpeen. Tällöin hintalappu heilahtaa heti useampiin tuhansiin euroihin. Hyvä pihasuunnitelma voi silti säästää paljon myös tässä.

– Pääsääntöisesti uudiskohteiden tontit ovat aika pieniä, jolloin yksi säästökohde on tehdä pihasuunnitelma ajoissa jo ennen rakentamista, neuvoo Maarit Itkonen Pihavisiosta.

– Silloin tiedetään esimerkiksi, missä on kiveys ja missä istutukset, jolloin rakentamisvaiheessa paikalla muutenkin olevat kaivinkoneet voivat samalla tehdä pihan alustustyöt.

Tämä on paljon halvempaa kuin pihan suunnittelu ja rakentaminen vasta talon jälkeen, jolloin pihaurakoitsijan on tuotava paikalle omat, tontille mahtuvat koneensa.

Vanhoilla tonteilla remontin vaiheet kannattaa aikatauluttaa mahdollisuuksien mukaan niin, että koneita vaativat työvaiheet saadaan tehtyä yhdellä kertaa.

– Piharemontteja kannattaa myös sopia yhtä aikaa naapurien kanssa, niin koneiden siirtokustannuksia tulee vähemmän, neuvoo Marttojen Sallinen-Uusoksa.

3. Siirrä mahdollisimman vähän maata

Yksi asiantuntijoiden useimmin mainitsemista kustannuksista on maan siirtäminen joko tontille tai tontilta pois.

– Riippuu tapauksesta, mutta kyllä siellä tuhansista euroista puhutaan, Wikström sanoo.

Rahaa säästyy, jos vaikka terassin tai parkkipaikan perustusten kohdalta siirrettyä maa-ainesta ei tarvitse siirtää tontilta pois. Tässäkin auttaa etukäteen tehty pihasuunnitelma. Wikströmin mukaan maa-ainesta voi käyttää tontilla esimerkiksi alustana istutuksille.

– Jos maata käyttää tontilla uudestaan, kannattaa kuitenkin arvioida, mitä monivuotisia rikkaruohoja siinä on ja voiko niitä torjua ennen uudelleen käyttöä, Sallinen-Uusoksa sanoo.

Vanha multa tulee peruslannoittaa ja kalkita, ja multa voi vaatia maanparannusaineiden lisäyksen ennen uudelleen käyttöä.

Tässä voi auttaa maa-aineksesta tehtävä viljavuusanalyysi, joka tosin sekin maksaa. Tuloksena voi kuitenkin saada maa-aineksen käytössä auttavat ohjeet esimerkiksi lannoituksesta ja kalkituksesta.

– Jos aikoo käyttää talon rakennusvaiheessa tontilta kaivettua maata, kasa kannattaa peittää, ettei siihen leiju yksivuotisten rikkaruohojen siemeniä, Sallinen-Uusoksa neuvoo.

Tontilla mahdollisesti olevat kivet voi myös käyttää osana puutarhaa.

– Kannattaa miettiä, voisiko niistä tehdä kiviaitaa tai käyttää vaikka katseenvangitsijoina osana istutusta, Lampinen sanoo.

4. Säästöä istuttamalla

– Käyttämällä tontin tekemisessä enemmän kasvillisuutta ja vähemmän kovia rakenteita pystyy säästämään ja tulos voi olla kaunis, Lampinen neuvoo.

Kovien rakenteiden, kuten terassien ja kiveyksien rakentaminen on istuttamista kalliimpaa. Rakentamiseen tarvitaan materiaaleja ja usein ammattiapua. Istuttamisen voi sen sijaan tehdä itsekin.

– Jos on voimaa kehossa, se on mainiota jumppaa, vaikka sitä tekisi ammattilaisten apunakin, Pihavision Itkonen sanoo.

Myös kasvien valinnalla voi säästää. Esimerkiksi nurmisiemenet ovat halvempia kuin siirtonurmi, ja perennat halvempia kuin lehtipensaat, riippuen toki kasveista.

Havut voivat olla tuplasti lehtipensaiden hintaisia

Istutustöissä voi säästää olemalla ammattilaisten apuna tai tekemällä niitä kokonaan itse.

.

– Suuremmat kasviryhmät, kuten pensasaitaan tarvittavien taimien hankinnan, voi kilpailuttaa, vinkkaa Sallinen-Uusoksa.

5. Säilytä ja kierrätä

Säästöjä voi saada myös kierrättämällä ja uusiokäytöllä. Esimerkiksi perennoita voi saada jakotaimena tuttavilta.

– Toki kannattaa varoa, ettei kylkiäisenä tule esimerkiksi lehtokotiloita, varoittaa Sallinen-Uusoksa.

Mitä enemmän pihalla pystyy säilyttämään vanhoja kasveja, sitä halvemmalla remontissa selviää. Uutta taloa rakennettaessa tai suurempaa piharemonttia tehdessä kannattaa suojata säilytettävien puiden ja pensaiden juuret.

Kasvien siirtämisessä on toki omat ongelmansa.

– Säilyttäminen vaatii kuitenkin jonkun tilan, jossa esimerkiksi pensaat voivat olla väliaikaisesti istutettuna, Wikström huomauttaa.

– Lisäksi niiden juurien mukana voi siirtyä rikkaruohoja.

Esimerkiksi pihakiveykseen voi käyttää vanhoja mutta käyttökelpoisia betonilaattoja, joita voi löytää edullisesti kierrätykseen erikoistuneilta verkkosivustoilta.

6. Kiveys vai kivituhka?

Haluatko autosi alle kiveyksen vai riittäisikö esimerkiksi kivituhka? Ero voi olla useita tuhansia euroja. Esimerkiksi Viher- ja ympäristörakentajien laskurissa sadan neliön kiveys maksaa 7 500 euroa, kun taas saman kokoisen kivituhka-alueen hinta on 1 500 euroa.

Kiveys voi olla tyylikäs mutta myös suhteellisen hinnakas ratkaisu.

Pinnan alla kustannuksia lisää routiminen. Sen takia kiveys vaatii perusteellisemmat pohjatyöt kuin esimerkiksi sora tai kivituhka.

Hintaan vaikuttavat materiaalin ja koon lisäksi myös maaperä ja alueen käyttötarkoitus.

– Autopaikka voi olla suurella kuormituksella, kun taas oleskelualuetta ei tarvitse ihan niin järeästi perustaa, sanoo Kalle Malm Viherpalvelu Saarnivaahtera Oy:stä.

7. Ole trendin harjalla

Suurimmat kustannussäästöt saavuttaa tekemättä yhtään mitään. Luonnontilaan jättäminen on paitsi halpa, nykyään myös trendikäs ja ekologinen vaihtoehto.

– Kannattaa miettiä, tarvitseeko sitä nurmikkoa ainakaan koko tontille, Wikström sanoo.

– Ainakin osan pihasta voi antaa olla, ei kaiken tarvitse olla niin viimeisen päälle.

Hoitamattomalla alueella on myös luonnonsuojelullinen syy.

– Sillä avulla tuetaan viherdiversiteettiä, Wikström sanoo.

– Tätä tehdään yhä enemmän, ja on se on ihan muotia. Iso kiitos tästä on sille, että esimerkiksi mehiläiskato ja kolmas sukupuutto ovat herättänyt ihmisiä.

Ja onhan luonnontilaan jättämisellä myös käytännöllinen puoli.

– Nurmikon leikkuuhan on työvaihe, joka ei lopu kesällä ikinä. Aikaa halutaan käyttää muuhunkin, Wikström sanoo.