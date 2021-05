Ammattiliitto syyttää kuntia sopimusshoppailusta pienipalkkaisilla naisaloilla

Liiton mielestä ilmiö on laajentunut yrityksistä kuntapuolelle.

Ammattiliitto Jyty sanoo olevansa huolestunut kehityksestä, jossa kunnat työnantajina ovat lähteneet niin kutsuttuun sopimusshoppailuun lisääntyvässä määrin.

Sopimusshoppailu on ay-puolen käyttämä termi, jolla viitataan palkkojen halpuuttamiseen ja työehtojen heikennyksiin. Tällaista toimintaa kunnat harjoittavat Jytyn mukaan useimmiten pienipalkkaisilla ja muutenkin heikoimmassa asemassa olevilla naisvaltaisilla aloilla.

Tuorein kiistatapaus on Oulun kaupungista, jossa ateria- ja puhtauspalveluita on päätetty ulkoistaa. Päätös on riitautettu, ja sitä käsitellään parhaillaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Oulun kaupunki tiedotti syksyllä, että se pyrkii muutostoimenpiteellä saaman 2,5 miljoonan euron vuosittaiset käyttötalousmenosäästöt, joilla se pyrkii tasapainottamaan taloutta.

Tilapalveluiden ateria- ja puhtauspalveluissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 300 vakituista työntekijää.

STTK:lainen Jytyn mukaan työehtoshoppailua on aiemmin harrastettu kustannussäästöihin vedoten yrityksissä, mutta viime vuosina se on liiton mukaan yleistynyt myös julkisissa palveluissa kunnissa ja niiden omistamissa yhtiöissä.

Liiton mielestä kokemukset ulkoistamisista osoittavat, että ulkoistetut palvelut eivät aina vastaa esimerkiksi laadun osalta kriteereitä, joita kilpailutustilanteessa on luvattu. Ostopalvelun tarkka sisältö ja lisäpalveluiden hinnoittelu voivat jäädä liian vähälle huomiolle.