Näin kertoo konkurssista pääministerin puoliso Räikkönen: ”Tämä oli yhden startup-tarinan päätös”

Kaikki startupit eivät onnistu, Markus Räikkönen sanoo.

Markus Räikkönen on sarjayrittäjä, jonka palkkatyö on digiosaajien suorahakua ja ohjelmistokehittäjien vuokrausta harjoittavassa yhtiössä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) aviomiehen Markus Räikkösen osin omistamaa johtamaa startup -yhtiö Prezella Oy:tä koskeva konkurssihakemus jätettiin tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeuteen.

Hakemuksen mukaan yhtiöllä on rahaa kassassa 2 060 euroa ja velkaa Valtiokonttorille 201 400 euroa. Aito Säästöpankille velat ovat reilut 16 000 euroa.

– Tämä oli yhden startup-tarinan päätös. Yrityksellä ei ole ollut aktiivista toimintaa moneen vuoteen, Räikkönen kommentoi tilannetta sähköpostitse.

Hänen mukaansa yrityksen kulut muodostuvat vuonna 2016–2017 toteutetun fintech-alan teknologiaprojektin tuotekehityslainasta.

Konkurssista ja veloista uutisoi ensimmäisenä Talouselämä.

Yritys sai lainarahoitusta Business Finlandin kautta. Se voi myöntää yrityksille avustusta ja lainaa tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Rahoituspäätöksissä yritysten on osoitettava, että hanke on sellainen, jota verovaroin kannattaa tukea.

Iso osa startup -yrityksistä ei laina- ja tukimalleista huolimatta lähde lentoon.

Valtiokonttori vastaa myöntämispäätöksen jälkeisistä tehtävistä saatavien valvonnasta ja perinnästä. Konkurssitilanteessa velkojien, tässä tapauksessa Valtiokonttorin ja pankin, saatavat voivat jäädä saamatta, jos yhtiön taseessa ei ole realisoitavaa, kuten Prezillalla.

”Kovasti töitä”

– Tiimimme teki kovasti töitä ja kehitti asioita, Räikkönen kertoo.

– Uuden teknologian kehittäminen on vaikeaa ja kaikki startupit eivät onnistu. Olen toiminut pitkään monien startup- ja teknologiayritysten kanssa ja haluan jatkossakin olla tukemassa uusia teknologiayrityksiä.

Hän tarkensi Taloussanomille, että ei ole ollut yrityksessä johtotehtävissä vaan ainoastaan osaomistajana.

Räikkönen kiittää lisäksi mukana olleita tehdystä työstä ja sanoo arvostavansa sitä.

Prezellan alana on ollut sovelluskehitys ja pelisuunnittelu. Räikkönen on yhtiössä hallituksen jäsen ja omistaja 40 prosentin osuudella Suomen Asiakastiedon mukaan. Yrityksessä on myös kaksi muuta omistajaa.

Räikkönen on ex-jalkapalloilija, ja yritysten perustajana ja kehittäjänä hänellä on ollut sarjayrittäjänä monta rautaa tulessa. Räikkönen on valmistunut merkonomiksi ja työskennellyt aiemmin myynnin, markkinoinnin ja it-alan yrityksissä. Hän on myös it-yhtiöiden Nordic Sparkin ja Haltun hallituksissa.