Tutut brändit siirtyvät uuteen jättiyhtiöön: Mukana Finlayson, Vallila, Makia ja Sasta

Suomalaisbrändit yhdistyvät uuteen emoyhtiöön. Design-alalla ei ole aiemmin tehty näin merkittävää yritysjärjestelyä.

Suomeen on syntynyt uusi design-alan brändiyhtiö Manna & Co. Sen sisälle siirtyivät useat tunnetut kuluttajabrändit Vallila, Makia, Finlayson, sen tytäryhtiön Reinon & Ainon omistus sekä 20 prosenttia Sastan omistuksesta.

Finlayson, Vallila Interior, Makia Clothing ja Sasta jatkavat erillisinä yrityksinä.

Yritysjärjestely luo poikkeukselliset mahdollisuudet brändien kasvuun ja kehitykseen, Manna & Co tiedotti.

Design-alalla ei Suomessa ole aiemmin tehty näin merkittävää järjestelyä.

Tältä näyttää uuden emoyhtiön logo.

Manna & Co -konsernin pro-forma liikevaihto on noin 90 miljoonaa euroa ja käyttökate 14 prosenttia. Konsernin palveluksessa on yhteensä 350 henkilöä.

Manna & Co -konserniin siirtyvien yhtiöiden keskeiset osakkaat jatkavat emoyhtiön omistajina. Järjestely toteutetaan osin osakevaihdolla.

Manna & Co:n ja Finlaysonin hallituksen puheenjohtaja Risto Voutilainen sanoo, että Mannaan on koottu toimialalta parhaita, arvostettuja ja vakiintuneita kuluttajabrändejä.

Yhteisellä omistuksella yhtiöt hakevat synergioita ja ”suuruuden voimaa”. Järjestely luo myös mahdollisuuksia brändien kansainvälistymiselle.

Voutilainen raottaa ovea myös muille brändeille.

– Olemme jatkossakin avoimia yritysjärjestelylle, jos kriteerimme täyttävät brändit ovat halukkaita liittymään joukkoomme, hän sanoi.

Reinokauppa Tampereen Finlaysonilla.

Finlayson on vuonna 1820 perustettu tekstiilialan yhtiö, joka on yksi Suomen tunnetuimpia. Vallila Interior sisustus- ja tekstiilialan perheyritys, jonka sveitsiläinen Otto Berner perusti Helsingin Vallilan kaupunginosaan vuonna 1935.

Makia on Helsingin satama-alueelta noussut vaateyhtiö ja Sasta vuonna 1969 Nurmeksessa perustettu yhtiö, joka valmistaa retkeily- ja metsästysvaatteita.

– Koronapandemia on vain kiihdyttänyt kuluttajatottumusten ja jakelukanavien murrosta. Kasvu ja kannattavuus kasautuvat tässä ympäristössä, jonka takia pienempien toimijoiden on tärkeätä yhdistää voimiaan, Makia Clothingin kaupallinen johtaja Totti Nyberg sanoi.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 12.