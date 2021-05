Kesän burgerhitti? K-ryhmä tuo myyntiin uutuuden, jonka pihvi on muna

EGU-burger on kotoisin Kaliforniasta.

K-ryhmä tuo myyntiin uudenlaisen hampurilaisen, josta toivotaan myyntimenestystä tänä kesänä.

Hampurilaispihvin tilalla on munakokkelia. K-ryhmän omistaman Kespron Suomeen tuoma niin kutsuttu EGU-burger on Kaliforniasta kotoisin. Lihan korvaaminen kananmunalla on kasvattanut suosiota viime vuosina.

– Tavoitteena on saada aikaan vastuullisempi ja kaikille maistuva vaihtoehto perinteiseen hampurilaispihviin verrattuna. Kananmuna on suomalaisillekin tuttu proteiininlähde, Kespron elintarvikekehityksestä vastaava johtaja Harri Veckman kertoi tiedotteessa.

Burgerin teki kuuluisaksi muutamia vuosia sitten Eggslut-ravintolaketju Los Angelesin Venicessä. Sieltä ilmiö on Veckmanin mukaan levinnyt laajemmalle kaupunkiin ja Yhdysvaltoihin.

Kananmunaa on alettu muutoinkin hyödyntää laajemmin erilaisissa annoksissa ravintola-alalla. ammattilaispiireissä. Suomessakin on erilaisia kananmunaan keskittyneitä ravintolakonseptilähtöjä.

Kantar TNS Agri kertoi viime vuonna kananmunamarkkinakatsauksessaan kananmunien kulutuksen olevan Suomessa 12,2 kiloa henkilöä kohti, kun vuonna 2010 määrä oli 9,8 kiloa henkilöä kohti.

Viime keväänä Kespron tekemässä kuluttajakyselytutkimuksessa 12 prosenttia suomalaisista halusi burgerinsa ilman kansia eli leipää. Se kertoo joidenkin kuluttajien valmiudesta vaihtaa myös hampurilaisen pääproteiininlähde toiseksi.

Vastaanotto ravintolakentässä EGU-burgeria kohtaan on ollut suurta, Veckman sanoo.