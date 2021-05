Timo joi viiniä ja selasi Youtubea, kun hän sai makean idean – ”Äkkiä huomasin, että suomalaiset eivät ole kovan karkin syöjiä”

Kovien karkkien valmistus taipui sivutoimeksi, mutta ennen kaikkea rakkaaksi harrastukseksi.

Joskus harrastus voi ottaa tuulta alleen ja muodostua sivutoimiseksi työksi. Näin kävi euralaiselle Timo Katilalle, joka on valmistanut kovia karkkeja käsityönä yrityksensä Makeistamon kautta jo useamman vuoden ajan.

Kovien karkkien maailma aukesi miehelle kuutisen vuotta sitten, jolloin alkusysäyksenä yritykselle toimivat luppoaika, viinipullo lauantai-iltana sekä Youtube.

– Siinä oli jäänyt väärä video silmiin, eli video, jossa valmistettiin käsin tällaista perinteistä kovaa karamellia, Katila hymähtää.

Innostus koviin karkkeihin syntyi heti. Kokeneella elintarvikeinsinöörillä oli ollut yrittäjämieltä jo entuudestaan, ja kovien karkkien valmistuksen aloituskustannukset pysyivät inhimillisinä verrattuna esimerkiksi lihantuotantoon.

Elintarvikealan moniosaaja Timo Katilalta on enää kokeilematta kala ja juomapuoli.

Kokemusta oli entuudestaan muun muassa lihantuotannosta, leipomotyöstä sekä hillon valmistuksesta. Katila lähti selvittämään, millainen kovien karkkien tarjonta on Suomessa. Fazerin lisäksi löytyi vain kaksi pienempää makeisalan toimijaa, joiden sekaan hän uskoi kyllä mahtuvansa.

Tietoa etsiessään Katila törmäsi aihetta syväluotaavasti käsittelevään Hard Candy -nimiseen kirjaan, jonka hän tilasi saman tien.

– Se oli viimeinen sysäys tälle. Kirja on karkinteon raamattu, jossa kerrotaan seikkaperäisesti tuotteiden valmistuksesta.

Kirjan takaa löytyi australialainen, kovia karkkeja käsityönä jo pitkään valmistanut Damian Brewer. Katila otti häneen yhteyttä ja osti häneltä viiden tunnin verkkokurssin sekä karkkien valmistuksessa käytettävän lämpöpöydän. Hän vuokrasi toiminnalleen tilat Euran Kauttuan Ruukinpuistosta.

Katila hankki myös kunnollisen induktiolieden, minkä jälkeen alkoi kokeilu karkeilla, joiden sisällä olisi vaikkapa mansikan tai sydämen muotoinen kuvio. Kuviointi loppui kuitenkin lyhyeen, kun työläälle valmistustavalle ei saatu Suomessa katetta.

– Aika äkkiä huomasin, että suomalaiset eivät ole perinteisesti kovan karkin syöjiä. Jos niitä syödään, visuaalisuudella ei ole mitään lisäarvoa. Joku saattaa kyllä todeta, että oi kun on nätti mansikka, mutta se ei vaikuta ostopäätökseen.

Hän siirtyi valmistamaan pienempiä pastilleja ja tyynykarkkeja, jotka muistuttavat ulkonäöltään esimerkiksi Fazerin Turkinpippureita.

Käsin valmistetut karkit ovat luonnollisesti tehdasvalmisteisia kalliimpia, eikä kysyntä riittänyt päätoimiseksi työksi. Karkkien valmistaminen jatkuu kuitenkin edelleen kuusi vuotta myöhemmin sivutoimena ja ennen kaikkea rakkaana harrastuksena.

Makeistamon tuotteet valmistetaan käsin.

Katilan yrityksen Makeistamon tuotevalikoimaan kuuluu tätä nykyä parisenkymmentä tuotetta. Makuja löytyy laidasta laitaan, ja esimerkiksi erikoisemman kuuloiset makuyhdistelmät kinuskipäärynä ja mansikkapopcorn ovat varsin suosittuja.

Periaatteessa makujen rajana on vain tekijän mielikuvitus. Katila on tehnyt karkkia muun muassa kuusenkerkästä ja koivusta. Suosituin tuote on kuitenkin perisuomalaiseen tapaan salmiakkikarkki, joka sekin syntyi vahingossa kokeilun seurauksena. Tuote nimettiin pilke silmäkulmassa Ruukinpippuriksi.

– Meinasin myymälää perustaessani, että työsarkaa riittää kaikissa muissa mauissa, että olisin ottanut Namituvalta heidän salmiakkinsa omaan myymälääni. Erehdyin kuitenkin kokeilemaan, ja se napsahti niin kohdilleen, että työmaalta, jossa olin päivätöissä rupesivat kyselemään, saisiko sitä lisää, kun maistatin ne heillä.

– Kokeilin sellaista, jossa laitoin salmiakkijauhon karkin sisälle, eli mentiin Turkinpippurin reviirille. Kun olin Kauttuan Ruukinpuistossa kortteeraamassa siihen aikaan, mihin myös perustin firmani, nimesin sen sitten tietysti Ruukinpippuriksi, Katila jatkaa.

Pesäero tehdasvalmisteisiin karkkeihin tulee väreistä ja mauista. Muuta kilpailuvalttia ei Katilan mukaan ole, ja esimerkiksi verkkokaupan perustaminen kaatuu jo ajatuksen tasolla omaan mahdottomuuteensa postikulujen takia.

– Vaikka tuote on hyvä, ei se ole niin hyvä että kymppiä rasiasta maksaisi kukaan. Minulla on Rauman alueen S-ryhmän muutamassa Salessa tuotteita myynnissä, mutta pääsääntöisesti myynti tapahtuu erilaisissa tapahtumissa. Nyt korona-aikaan kun tapahtumia ei ole, on oltu aika lailla suu säkkiä myöten eli aika hiljaa on eletty.

Tilanne on kuitenkin paranemaan päin, ja Katila on pitkästä aikaa uskaltanut valmistaa varastoon muitakin makuja kuin salmiakkia. Hän säilyttää kovia karkkejaan noin vuoden, mutta periaatteessa ne säilyvät ikuisesti hieman vain pehmeten. Katilan omien sanojen mukaan ne menevät vanhaksi siinä vaiheessa kun aurinko sammuu.

Karkkeja on mahdollista valmistaa myös kuvioituina.

Miten kovien karkkien valmistus sitten käytännössä tapahtuu? Katilan mukaan prosessi on varsin yksinkertainen.

Ensin kattilaan laitetaan vesi, sokeri ja tärkkelyssiirappi, joita aletaan keittämään massaksi. Kun massa on 150-asteista, se maustetaan, minkä jälkeen se kaadetaan pöydälle jäähtymään.

Tässä vaiheessa massaan lisätään väri, ja kun se on jäähtynyt hetken aikaa, lisätään happo omena- sitruuna- tai viinihapon muodossa. Happo korostaa aromin makua, ja estää sokeria kiteytymästä jäähtymisen aikana. Sitten kun massa on jäähtynyt niin, että siihen voi koskea käsin, se siirretään lämpöpöydälle, jossa karkkimassa muokataan haluttuun muotoon.

Katilan tekemissä tyynykarkeissa karkit puristetaan muotoon ajamalla massapötkö valssin eli eräänlaisen rullaparin läpi, minkä jälkeen karkkien annetaan jäähtyä viidestä kymmeneen minuuttia. Sen jälkeen karkit erotellaan toisistaan, ja terävät reunat hiotaan pois hölskyttämällä karkkeja varovasti metallisihdissä toisiaan vasten.

Tämän jälkeen karkkeihin lisätään hiukan tomusokeria, jotta karkit kestävät hieman paremmin kosteutta. Viimeiseksi karkit pakataan rasioihin myyntiä varten.

Rakas harrastus tuskin taipuu jatkossakaan täyspäiväiseksi toiminnaksi, mutta yrittäjällä on tästä huolimatta tuttuun tapaan monta rautaa tulessa. Pohdinnassa on esimerkiksi laserkaiverrin, jolla pystyisi kaivertamaan metallirasioita yritysasiakkaiden pyynnöstä.

– Kyllä on todennäköistä, että jatkuu harrastepohjalla niin kauan kuin minussa virtaa riittää. Se on liian kivaa hommaa lopetettavaksi. Tällä sapluunalla päivätyöksi asti tämä ei ole mahdollista, koska sitten pitäisi miettiä koneistamista, kun pitäisi saada enemmän tuotetta myyntiin.

– Tässä vaiheessa suunnitelma kuitenkin kuolee, koska sitten olen samalla viivalla Fazerin kanssa. Ei minua erota sitten enää mikään, ja omasta tekemisestä lähtee hohto. Olen pieni ja ketterä, ja pystyn palvelemaan sellaisia asiakkaita, joita isot eivät voi. Minulta saa kymmenenkin rasian eriä vaikka syntymäpäiville.

Makujen maailma on loputon, ja tehtävää riittäisi kyllä.

– Tunteja ei vain ole tarpeeksi, ja isänä ja aviomiehenäkin pitäisi toimia, Katila nauraa.