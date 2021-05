Jos on pitkään työttömänä ollut työmarkkinatuella eläjä, eläkkeellä nettotulot voivat nousta hurjastikin.

Moni ajattelee, että toimeentulo heikkenee tai jopa romahtaa eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Kuinka paljon eläkkeelle siirtyminen laskee toimeentuloa, riippuu nettotuloista. Tulos voi yllättääkin.

Nettotulo on Eläketurvakeskuksen (ETK) maanantaina julkistaman selvityksen perusteella niin kutsuttua korvaussuhdetta lohdullisempi. Työstä eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteen mediaani oli 79 prosenttia eli nettotulot laskevat keskimäärin vain noin viidenneksen eläkkeelle siirryttäessä.

Tieto käy ilmi ETK:n seurantatutkimuksesta vuosilta 2002–2017.

Korvaussuhde, joka kuvaa bruttomääräinen työeläkkeen ja sitä edeltävien ansiotulojen suhdetta, oli työstä eläkkeelle siirtyneillä 58 prosenttia vuonna 2017.

Nettotulosuhteen muutos on pysynyt samanlaisena eli noin 80 prosentissa 2000-luvun alusta saakka myös nykytilanteeseen, huolimatta työmarkkinoiden ja väestön demografisesta muutoksesta ja eläkeuudistuksista.

Suurimmat eläkkeelle jäännistä hyötyjät ovat yleensä työttömiä ja muita ryhmiä, jotka eivät ole olleet töissä. Heidän nettotulonsa mediaani nousi eläkkeelle jäätyä 13 prosenttia. 2000-luvulla osuus on vaihdellut noin 10–20 prosentin välillä.

Näitä hyötyjiä olivat myös alle 50-vuotiaat, yrittäjät ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet.

Kun mukaan lasketaan sekä töissä käyneet että työelämän ulkopuolelta eläkkeelle siirtyjät, nettotulojen muutos oli 87 prosenttia.

Tutkimuksessa käytetty nettotulosuhde ottaa huomioon eläkkeen ja sitä edeltävän ansiotulon lisäksi myös muut tulot ja verotuksen vaikutuksen.

Alla oleva ETK:n Taloussanomille tekemän grafiikka kuvaa muutosta työssäkäyneillä ja ei-työssä olleilla euroissa.

Jos vuonna 2016 työssä kävijän nettotulo oli reilut 27 000 euroa, vuosi eläkkeellä jäämisen jälkeen se oli laskenut reiluun 22 000 euroon.

Henkilö joka ei ollut töissä, sai ennen eläkkeelle jääntiä keskimäärin vajaat 13 000 euroa käteen, mutta vuoden päästä eläkkeelle jäämisestä eläkettä tuli yli 14 000 euroa.

Työssäkävijöiden ja ei-työssäolleiden ryhmien sisällä on isoja eroja. Eläkkeen lisäksi henkilöllä voi olla esimerkiksi ansio- ja pääomatuloja. Erityisesti verotus tasaa toimeentulon muutosta eläkkeelle siirryttäessä.

– Vaihtelu on hurjaa. Kaikilla työssäkävijöillä ei tosiaankaan laske 20 prosenttia, tai työttömille nouse kymmenystä, ETK:n ekonomisti Juha Rantala huomauttaa.

Työttömät ovat hyvin heterogeeninen joukko, enemmän kuin työssäkävijät.

Jos on pitkään työttömänä ollut työmarkkinatuella eläjä, eläkkeellä nettotulot voivat nousta hurjastikin.

– On vaikka näitä Lex Lindströmin piirissä olevia täysin työvoiman ulkopuolella olijoita. Heillä voi tulot nousta liki olemattomasta kansaneläkkeen reiluun 800 euroon kuukaudessa.

Pitkäaikaistyöttömille suunnattu, ”Lex Lindströminä” tunnettu eläketuki astui voimaan 2017.

Joukossa on myös eläkeputkessa olijoita, osatyökyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeellä olijoita tai vaikka perinteisiä kotiäitejä ja -rouvia.

– Jos on ollut pitkään kotona ja mies käynyt töissä, työura on jäänyt repaleiseksi ja eläke on pieni. Hän siirtyy kuitenkin nolla-ansiotuloistaan säännöllisen eläketulon nauttijaksi.

Tasoero työssä olleiden ja ei-työssäolleiden eläkeaikaisten tulojen välillä on kuitenkin iso. Ei-työstä eläkkeelle siirtyneiden nettotulot ovat keskimäärin vain 40–50 prosenttia työstä eläkkeelle siirtyneiden nettotuloista.

Työtä tehneiden joukossa yrittäjät ovat paljon heterogeenisempi ryhmä kuin palkansaajat.

– Yrittäjillä on tyypillisesti palkansaajia korkeampi korvaussuhde. Yrittäjien joukossa lienee paljon pienituloisia, joiden tulotaso eläkkeen myötä hieman paranee eläkkeelle siirryttäessä. Toisaalta yrittäjien joukossa on myös hyvätuloisia, joille omaisuustulojen merkitys eläkeajan toimeentulossa voi olla suuri.