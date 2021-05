Kiinan koronaelvytys näkyy ennätyksellisinä hiilidioksidipäästöinä – suomalaisasiantuntijan mukaan päästötavoitteiden saavuttaminen hankalaa

Kiina on asettanut tavoitteeksi tuplata maan bruttokansantuotteen vuoteen 2035 mennessä. Toisaalta maa pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä.

Kiinan Tangshanin alue on maailman johtavia terästeollisuuden keskuksia.

Kiinan talouden elvyttämiseen tähtäävät rakennushankkeet ovat tuoreen tutkimuksen mukaan nostaneet maan hiilidioksidipäästöt ennätyskorkealle. Asiasta kertoo CNN.

Torstaina julkaistun raportin mukaan maan fossiilisista polttoaineista ja sementin tuotannosta syntyneet hiilidioksidipäästöt nousivat 14 prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Lukema on suurin yli vuosikymmeneen ilmastotutkimuskeskus CREA:n mukaan.

– Hiilidioksidin määrän raju kasvu heijastelee toipumista viime vuoden täyssuluista, mutta myös talouden elpymistä, jota ovat hallinneet kasvu rakennusalalla, teräksen ja sementin tuotannossa, kertoo CREA:n johtava analyytikko Lauri Myllyvirta CNN:lle.

Myllyvirran mukaan Kiinan aktiivisuus rakennushankkeissa on johtanut hiilen lisääntyneeseen käyttöön, mikä vastasi suurinta osaa päästöjen kasvusta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Maailman toiseksi suurimmalla taloudella on kaksi kunnianhimoista ja ristiriitaista tavoitetta. Presidentti Xi Jingping on asettanut tavoitteeksi tuplata maan bruttokansantuotteen vuoteen 2035 mennessä. Toisaalta presidentti on luvannut Kiinan pyrkivän hiilineutraaliksi vuoteen 2060 mennessä.

Maailman suurimmat hiilipäästöt tuottava Kiina on suuren haasteen edessä, kun ilmastotavoitteiden saavuttamista hidastavat fossiilisista polttoaineista riippuvaiset rakennusprojektit. Maassa ollaan leikattu suuripäästöisten alojen, kuten terästeollisuuden, tuotantomääriä.

Myllyvirran mukaan päästöjen leikkaamisen välitavoitteiden saavuttaminen voi nykyisellä tahdilla olla hankalaa, sillä päästöt eivät saisi kasvaa ollenkaan seuraavan kolmen vuoden aikana.