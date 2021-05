Muun muassa Kroatiassa ja Turkissa rokotuksia on painotettu turismin parissa työskenteleville.

Matkustaminen tänä kesänä on mahdollista, ja monissa maissa turistien saapumista odotetaan toiveikkaina.

Matkalle lähtiessä on kuitenkin otettava huomioon monia sellaisia asioita, joista ei ole ennen koronapandemiaa tarvinnut välittää. Jos esimerkiksi lentää ulkomaille lomalle, pitää tarkistaa paitsi kohdemaan maahantulovaatimukset, myös lentoyhtiön vaatimukset sekä mahdollisten välilaskupaikkojen maahantulovaatimukset.

Saman maan eri alueilla voi olla voimassa erilaisia rajoituksia, ja on hyvä muistaa esimerkiksi se, että monessa maassa ilman maskia kulkemisesta voi saada sakot.

Tällä hetkellä ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea tarpeetonta matkustamista.

Keskiviikkona matkanjärjestäjä Aurinkomatkat kertoi peruvansa useita tuhansia jo varattuja lomamatkapaketteja heinä-elokuulta koronatilanteen takia.

Vain Kreetan, Rodoksen ja Madeiran matkat alkavat suunnitellusti heinäkuussa.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin tässä kuussa, että suomalaisten suosikkilomakohteet ovat pandemiasta huolimatta pysyneet samoina. Suomalaiset etsivät matkanjärjestäjien mukaan lomatunnelmaa erityisesti Kreikan saarilta Rodokselta ja Kreetalta, Manner-Espanjasta, Mallorcalta, Kyproksesta, Turkista sekä Kroatiasta. Talvella ykköskohteina ovat Kanariansaaret, Madeira ja Thaimaa.

IS koosti yhteen, mitä Kreikan, Espanjan, Turkin, Kroatian ja Portugalin koronatilanteesta pitää tietää, jos haaveilee lomamatkasta lämpöön.

Kreikka

Mandrakin satama Kreikan Rodoksella huhtikuussa.

Suomen Ateenan-suurlähetystön neuvonantaja Jaana Oikarinen kertoo, että Kreikassa yritetään kovaa vauhtia rokottaa väestö, jotta turistisesonki pääsisi kunnolla alkamaan.

– Kreikalle matkailutulot ovat hyvin tärkeitä. Kreikka käyttää minimirokotusväliä, eli kolmea tai neljää viikkoa, jotta maassa saavutettaisiin täysi rokotuskattavuus mahdollisimman nopeasti.

Noin 17 prosenttia Kreikan väestöstä on Johns Hopkisin yliopiston seurannan mukaan saanut kaksi rokoteannosta. Vähintään yhden annoksen on saanut 30 prosenttia väestöstä.

Toukokuun aikana monet kulttuuritapahtumat, ulkoilmateatterit ja museot aiotaan avata. Ravintoloissa syödään ja juodaan tällä hetkellä pääasiassa ulkotiloissa terasseilla.

Kreikan tavoitteena on, että turisteja tulisi tänä kesänä noin puolet vuoden 2019 määrästä, Oikarinen kertoo.

Kreikassa tiettyjen työntekijäryhmien, kuten palveluammateissa työskentelevien, pitää käydä 1–2 kertaa viikossa hakemassa apteekista ilmainen koronatesti, jonka tulos ilmoitetaan sitä varten suunnitellulle verkkosivulle. Tällä tavoin Kreikka pyrkii hillitsemään taudin leviämistä.

Kreikkaan saapuvilta vaaditaan joko negatiivinen koronatestitodistus tai todistus siitä, että on saanut kaksi annosta koronarokotetta, ja näistä jälkimmäinen vähintään kaksi viikkoa ennen lomamatkaa. Negatiivinen testitulos puolestaan saa olla korkeintaan 72 tuntia vanha. Pikatesti saa olla korkeintaan 24 tuntia vanha.

Pääsyn maahan antaa myös todistus siitä, että on sairastanut koronan alle kaksi kuukautta sitten.

– Jos paluumaassa tarvitaan negatiivinen koronatesti, Kreikassa on mahdollista suorittaa testi ilmaiseksi. Se on ainakin Kreikan suunnitelma, Oikarinen kertoo.

Oikarinen sanoo, että Kreikassa maskia pitää käyttää tällä hetkellä sekä sisä- että ulkotiloissa, vaikkakin erityisesti nuoriso on alkanut lipsua vaatimuksesta. Periaatteessa Kreikassa on mahdollista saada sakko, jos ei käytä maskia, mutta käytännössä asiaa on vaikeaa valvoa.

Esimerkiksi kauppaan mennessä liikkeen omistaja voi kuitenkin pyytää poistumaan, jos maskia ei ole, koska muussa tapauksessa yrittäjä itse voi saada sakon.

Kreikkaan matkustavan kannattaakin varata riittävästi maskeja mukaan.

Espanja

Espanjassa hätätila päättyi 9. toukokuuta. Sen myötä vastuu koronarajoituksista on siirtynyt täysin itsehallintoalueille, joita on Espanjassa 17. Siksi koronarajoitukset vaikkapa Aurinkorannikolla, Barcelonassa ja Teneriffalla voivat olla erilaiset.

Jos haluaa tarkkaan tietää etukäteen, mihin asti esimerkiksi yökerhot ovat matkakohteessa auki tai onko alueella voimassa yöllinen ulkonaliikkumiskielto, tietoa täytyy etsiä itsehallintoalueiden verkkosivuilta. Joidenkin alueiden tietoja on vaikeaa löytää englanniksi. Esimerkiksi Kanariansaaret kuitenkin päivittää tuoreimpia tietoja rajoituksista englanninkielisille verkkosivuilleen. .

Konsuli Eeva Helminen Madridin-suurlähetystöstä painottaa, että jokaisen Espanjaan ulkopuolelta matkustavan täytyy täyttää sähköinen terveystietolomake ennen matkaa. Asiasta löytyy lisätietoa ulkoministeriön sivuilta.

Kaikilta Espanjaan saapuvilta mitataan kuume, joko kosketuksettomalla kuumemittarilla tai lämpökameralla.

Riskialueilta matkustavilta yli 6-vuotiailta Espanja vaatii korkeintaan 72 tuntia vanhan negatiivisen koronatestituloksen. Tällä hetkellä ECDC:n listassa Etelä-Suomi sekä Helsinki-Uusimaa on määritelty riskialueeksi.

7. kesäkuuta alkaen kaikki kaksi rokoteannosta saaneet ovat tervetulleita Espanjaan, muun muassa Reuters uutisoi perjantaina.

Espanjassa voi saada sakon, jos liikkuu julkisella paikalla ilman maskia.

– Maskin voi ottaa pois, jos on yksin jossain, tai on vaikkapa uimassa tai lenkkeilemässä ja pystyy pitämään muihin vähintään 1,5 metrin etäisyyden, Helminen kertoo.

– Mutta kyllä täällä kaikki liikkuvat maskit kasvoilla, vaikka alkaa olla aika lämmintä.

Helmisen mukaan espanjalaiset odottavat turistisesonkia sekä toiveikkain että myös hieman kauhunsekaisin tuntein.

– Siinä on varmaan molempia. Mutta koko viime vuosi oli matkailun kannalta niin katastrofaalisen huono täällä, että Espanjassa on kova tahtotila saada matkailijat takaisin.

Espanjassa kaksi rokoteannosta on saanut noin 17 prosenttia väestöstä. 35 prosentilla on vähintään yksi annos rokotetta.

Turkki

Konsulipalveluvastaava Raimo Pahkasalo Ankaran-suurlähetystöstä kertoo paikallisten matkailualan ammattilaisten uumoilleen, että turistisesonki ei alkaisikaan Turkissa tällä kertaa tavalliseen tapaan kesäkuun alussa, vaan vasta heinäkuun alussa.

Koronavirustilanne paheni tänä keväänä merkittävästi. Huhtikuun puolivälissä Turkissa raportoitiin pahimmillaan yli 60 000 uutta koronatartuntaa päivässä. Kahden ja puolen viikon koronasulun myötä tartuntojen määrä saatiin kääntymään laskuun, mutta edelleen tartuntoja todetaan päivittäin yli 10 000.

Sulkutila päättyi maanantaina, ja nyt Turkissa kevennetään rajoituksia asteittain. Esimerkiksi ravintolat, kuntosalit ja museot ovat vielä kiinni, mutta noutoruokaa saa ravintoloista hakea.

– Hallituksen tavoitteena on päästä 5 000–10 000 tapauksen tasolle, mikä sekin on tietysti aika paljon, mutta silti vähemmän kuin huippuluvut, Pahkasalo kertoo.

Turkissa tartuntoja pyrittiin hillitsemään 19 päivän sulkutilalalla, joka päättyi 17. toukokuuta.

Turisteja ollaan silti valmiina ottamaan vastaan.

Pahkasalo kertoo, että Alanyassa yli 55-vuotiaat on rokotettu, ja rokotteita ovat saaneet myös esimerkiksi hotellien työntekijät. Turkissa on saatu täysin rokotettua noin 15 prosenttia väestöstä. Vähintään yksi annos rokotetta on annettu hieman yli 19 prosentille väestöstä.

– Valmius ottaa vastaan asiakkaita paranee koko ajan. Perussäännöt pitää silti pitää mielessä.

Turkissa voi saada maskitta kulkemisesta sakon. Maskipakko on voimassa kaikissa julkisissa sisä- ja ulkotiloissa.

Turkissa on voimassa ainakin kesäkuun alkuun asti ulkonaliikkumiskieltoja, mutta ne eivät koske lyhytaikaisesti maassa oleskelevia turisteja.

Tällä hetkellä Turkish Airlines ja Finnair vaativat ennen Turkkiin menevään koneeseen pääsemistä todistuksen negatiivisesta PCR-testistä kaikilta yli 6-vuotiailta. Testi saa olla enintään 72 tuntia vanha. Lisäksi kaikkien yli 6-vuotiaiden tulee täyttää sähköinen ”Traveller Entry Form” aikaisintaan 72 tuntia ennen lentoa. Asiasta löytyy lisätietoa suurlähetystön sivuilta.

Turkin lentokentällä voi silti vielä päätyä terveystarkastukseen, Pahkasalo sanoo.

Pahkasalo toteaa, että vaikka tartuntoja onkin Turkissa vielä suhteellisen paljon päivittäin, maassa ollaan kuitenkin matkalla ”kohti normaalia”. Huonosta tautitilanteesta ja rajoituksista kertoo kuitenkin se, että kesäkuussa Istanbuliin suunniteltu formula ykkösten Turkin GP peruttiin hiljattain.

Samoin jalkapallon Mestarien liigan finaali siirrettiin Istanbulista Portugaliin.

Pahkasalo huomauttaa, että koronatilanne Turkissa voi olla parin viikon päästä hyvin erilainen kuin nyt, ja siksi maan tilannetta kannattaa seurata, jos aikoo matkustaa.

– Turkki on niitä maita, joissa sosiaaliset yhteydet ovat hyvin läheisiä ja vilkkaita, ja perhepiirit ovat isoja. Siksi kokoontumisrajoituksia on melkeinpä mahdotonta pitää, ja tartuntaketjut saattavat lähteä nopeasti liikkeelle.

Kroatia

Myös Kroatiassa kolmannen korona-aallon huippu koettiin huhtikuun aikana. Kroatiassa on tällä hetkellä voimassa tiukkoja rajoituksia, joiden myötä tartunnat on saatu kääntymään laskuun.

Kroatiassa vähintään yhden koronarokoteannoksen on saanut 29 prosenttia väestöstä. Täysin rokotettuja on nyt hieman alle 10 prosenttia väestöstä.

Konsuli Rosa Vanhanen Suomen Zagrebin-suurlähetystöstä kertoo, että rajoituksia pyritään lieventämään kesäkuun alusta alkaen, jotta turistisesonki saadaan polkaistua käyntiin. Tällä hetkellä isot kokoontumiset on kielletty ja ravintoloissa voi syödä paikan päällä vain terassilla. Maassa on voimassa maskipakko sisätiloissa ja julkisissa liikennevälineissä.

Kroatiassa turistien tuloon on valmistauduttu muun muassa niin, että riskiryhmien jälkeen rokotteita on suunnattu ensisijaisesti turismin parissa työskenteleville.

– Myös testauspisteitä on perustettu paljon rannikon turistikohteisiin, ja monessa hotellissa on testausmahdollisuus, Vanhanen kertoo.

Eri hotelleissa tarjotaan sekä maksullisia että maksuttomia testejä. PCR-koronatesti maksaa Kroatiassa noin 70 euroa.

– Kroatian bruttokansantuotteesta lähes 20 prosenttia tulee turismista, ja sesonki on suhteellisen lyhyt, joten Kroatialle on hyvin tärkeää, että tämä kesä onnistuu.

Kroatian hallituksella on englanninkielinen verkkosivusto, josta löytyy tietoa siitä, miten maassa voi matkustaa koronaturvallisesti.

Mies puhdistamassa Hotel Parentiumin uima-altaan vieressä olevia pöytiä Kroatian Porecissa.

Kroatiaan EU-maasta matkustavan pitää esittää joko korkeintaan 48 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos, koronarokotetodistus tai todistus siitä, että on sairastanut koronan korkeintaan kuusi kuukautta aikaisemmin. Myös sellainen todistus kelpaa, jossa näkyy, että on saanut positiivisen koronatestituloksen 11–180 päivää sitten.

Samoin kuin Kreikassa, myös Kroatiassa koronarokotetodistus kelpaa vain, jos rokotetta on saanut kaksi annosta ja edellisestä annoksesta on kulunut vähintään 14 päivää. Jos on saanut yhden annoksen koronarokotetta ja lisäksi pystyy todistamaan sairastaneensa covid-19-taudin korkeintaan 180 päivää sitten, maahan pääsee ilman negatiivista koronatestitulosta.

Jos edellä kerrottuja vaatimuksia ei täytä, Kroatiaan saapuessa joutuu 10 päivän kotikaranteeniin. Käytännössä kuitenkin jo lentoyhtiöt Helsinki-Vantaalla tarkistavat, että asiakas täyttää kohdemaan maahantulovaatimukset.

Vaikka ECDC:n listauksessa vain eteläinen Suomi on merkitty keltaiseksi alueeksi, edellä kuvatut vaatimukset koskevat kaikkialla Suomessa asuvia Kroatiaan matkaavia.

Vanhanen kehottaa ennen matkaa tarkistamaan ulkoministeriön koronavirusuutiset-sivuilta, mitä rajoituksia maassa on voimassa.

– Ettei sitten riko edes vahingossa maan tartuntatautilakia ja säästyy ikäviltä sakoilta ja muilta sanktioilta.

Portugali

Rantaelämää Portugalin Cascaisissa toukokuussa.

Muun muassa Aurinkomatkat kertoivat 20. toukokuuta aloittavansa pakettimatkat Madeiralle heinäkuussa. Madeira on Manner-Portugalista erillinen saari Atlantin valtameressä.

Portugalissa tämän vuoden vakavin koronaviruspiikki sattui helmikuulle ja maaliskuusta alkaen uusien päivätapausten määrä on vakiintunut reilun 100 ja noin 600 tapauksen välille. Seitsemän päivän keskiarvo on vajaat 400 uutta tapausta.

Portugali on sallinut 17.5. alkaen kaiken matkustamisen maista, joissa on alle 500/100 000 tautitapausta. Maihin lukeutuu myös Suomi.

Portugali edellyttää maahan saapuvilta negatiivista koronatestitulosta. 14 päivän karanteeni ei ole suomalaisille pakollista.

Brasiliasta, Etelä-Afrikasta tai Intiasta tai siellä viimeisen 14 päivän aikana olleilta saapujilta edellytetään pakollista 14 päivän karanteenia. Portugali päivittää karanteenimaitaan kahden viikon välein.

Suomen suurlähetystön hallinnollinen ulkoasiainsihteeri Johanna Kangasniemi sanoo, että Portugaliin matkustavan täytyy huomioida, että maassa on maskipakko. Maskeja täytyy pitää myös ulkotiloissa, jos turvaväliä ei pysty pitämään.

Portugalissa koronarajoituksista päätetään valtakunnallisesti, joskin esimerkiksi Madeiran itsehallintoalue on voinut tehdä poikkeuksia valtakunnallisiin rajoituksiin.

– Tällä hetkellä Manner-Portugaliin ja Azoreille saapuvilta matkustajilta edellytetään maksimissaan 72 tuntia vanha negatiivinen koronatestitulos. Madeiralle matkaavilta hyväksytään negatiivisen koronatestituloksen lisäksi todistus koronarokotuksen molempien annosten saamisesta tai sairastetusta koronasta maksimissaan 90 päivää sairastumisesta, kertoo Kangasniemi.

Aukioloissa on vielä rajoituksia. Manner-Portugalissa kaupat sulkevat ovensa arkisin kello 21 ja viikonloppuna kello 19. Ravintolat saavat olla auki 22.30 asti ja sisätiloissa saa olla enimmillään kuuden hengen seurueessa. Terassilla seuruekoko saa olla kymmenen henkilöä.

Madeiralla aukioloajat ovat erilaiset. Niin kaupat kuin ravintolat saavat olla auki kello 22 asti ja seurueessa saa olla enintään viisi henkeä.

Azoreilla ravintolat sulkevat puoliltaöin.

Mahdollisille matkaajille Kangasniemi antaa vinkin:

– Ennen matkaa kannattaa varmistaa myös matkavakuutuksen voimassaolo ja kattavuus. Tällä hetkellä on erityisen tärkeää tarkistaa, että vakuutussuoja on tarpeeksi kattava myös pandemiatilanne huomioiden.

Turisteja nauttimasta ruuasta lähellä Hagia Sofian moskeijaa Istanbulissa toukokuussa.

Panoraamakuva Kroatian Dubrovnikista 9. toukokuuta.

Auringonpalvojia Malagan Torremolinosissa toukokuun alussa.

Mallorcan rannalla tilaa riitti maanantaina 17. toukokuuta.