Sanna Marinin Vogue-kuva ampaisi suomalais­yrityksen nousu­kiitoon – nyt tavoite on maailmalla ja vastuullisen muodin lähettinä

Nähdäänkö Uhanan vaatteita myös maailmalla, entä Prismoissa? Ostaako Sanna Marin Uhana-mekkonsa itse? Kotimaisen hittimerkin perustajat kertovat brändistään ja vastuullisuuden vaikeudesta Taloussanomien haastattelussa.

Designvaateyritys Uhanaa ei ole voinut olla huomaamatta mediasta, kun puhutaan vastuullisesta vaatetuotannosta tai menestyksekkäästä yrittäjyydestä.

Uhanan rohkeat printit, pisarakorvikset, huppuhuivi ja tietyt mekkomallit tunnetaan, kuten myös perustajansa Hanna Virkamäki ja Mira Vanttaja. Tamperelaisyritys nousi laajaan tietoisuuteen viimeistään, kun muotilehti Voguen kuvassa pääministeri Sanna Marinilla oli yllään Uhanan musta Mirage-mekko.

Suomalaista designia suosivan Marinin toisen brändin lahjamekko nousi viime vuonna otsikoihin, kun selvisi, ettei pääministeri ollut ehtinyt vielä kiittää mekosta.

Uhanakin tekee yhteistyötä saadakseen vaatteilleen näkyvyyttä oikeissa paikoissa. Vaatelähetyksiä ei ole silti mennyt Marinille.

– Marin on ostanut kaikki vaatteensa meidän Helsingin liikkeestä kuten muutkin poliitikot, naiset kertovat.

Hanna Virkamäki kertoo, että pääministerin esiintymiset Uhana-vaatteissa näkyvät asiakkaiden kiinnostuksessa.

Haaveena Japani

Ennen koronapandemiaa Virkamäellä ja Vanttajalla oli jo valmiit askelmerkit kansainvälistymisestäkin. Ruotsi, muu Pohjola, Saksa, ja erityisesti Japani, kiinnostivat. Nyt tilanne on toinen.

– Meidän on mietittävä kansainvälistymisstrategiaa uudestaan. Ovatko maailma ja vaatekauppa muuttuneet? Entä kuluttajat? Meillä on omia ajatuksia ja visioita, mutta tarvitsemmeko esimerkiksi vielä joitain apukäsiä, Virkamäki ja Vanttaja miettivät.

Naiset kuitenkin uskovat, että maailmalla on ”Uhanan mentävä aukko”.

– Muotokielemme on skandinaavinen, mutta meillä on myös oma tunnistettava tyylimme. Meillä on myös herkullisia värejä, joita naiset Suomen ulkopuolella käyttävät paljon enemmän, Vanttaja sanoo.

” Omat arvomme eivät istu halpatuotantoon.

Muutoin Uhana selvisi koronavuodesta melko pienillä kolhuilla. Myynti siirtyi verkkoon, jossa kauppa on käynyt olosuhteisiin nähden hyvin.

Vuoden 2020 verkkokaupan myynti kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna ja paikkasi heikkoa kivijalkamyyntiä. Uhanalla on lippulaivamyymälä Tampereen Verkatehtaankadulla sekä liike Helsingin Pohjois-Esplanadilla Papu-vaatemerkin kanssa.

Kokonaisuudessaan liikevaihto kasvoi viime vuonna, ja toukokuussa päättyvältä tilivuodelta on tulossa voitollinen kausi.

– Huhtikuu oli suvantokuukausi, kun ihmiset odottelevat rokotuksiaan ja sitä, mitä tapahtuu esimerkiksi kesän juhlien ja tapahtumien kanssa.

Erityisesti yrittäjät odottavat, että vaatevuokrauspalvelu Uhana Dreams vilkastuisi tänä vuonna. Juhlia ja tapahtumia on lykätty. Kun rajoitukset aikanaan puretaan, ihmiset haluavat nähdä toisiaan ja tulla nähdyksi.

Uhana pysyy Helsingin keskustassa

Helsingissä ydinkeskustan kuihtuminen on ollut viime aikojen isoja puheenaiheita. Vuokrien kalleus ajaa muun muassa vaateyrityksiä sulkemaan ovensa.

Virkamäen mukaan kivijalkakauppa on iso osa Uhanan brändiä. He ovat panostaneet siihen, että liikkeissä näyttää hyvältä ja että myyjät ovat asiantuntevia.

– Haluamme osaltamme olla luomassa elävää kaupunkikulttuuria, johon liikkeet kuuluvat, Virkamäki sanoo.

Helsingin-liiketila avattiin vasta kesällä 2019. Ensimmäisenä koronakeväänä Uhana sai sille vuokrahelpotuksia.

– Hiljaisempaa on siellä kuin Tampereella, mutta olemme kuitenkin nähneet järkeväksi pitää liikettä. Emme ole harkinneet kiinni laittamista, Vanttaja sanoo.

Uhanalla on 21 jälleenmyyjää, suurimmat niistä Stockmann ja joensuulainen Kekäle-ketju. Jälleenmyyjät valitaan huolella. Yrittäjät eivät usko, että Uhanaa voitaisiin myydä esimerkiksi Prismoissa tai muissa hypermarketeissa.

– Omat arvomme eivät istu halpatuotantoon, he sanovat.

Uhana tunnetaan leiskuvista printeistä, mutta myös mustaa – suomalaisten naisten luottoväriä – on paljon mallistoissa. Musta on Mira Vanttajankin lempivärejä.

Mitä vastuullisuus on käytännössä?

Vanttajan mukaan brändille olennaista on kehittyminen ja eteenpäin meno.

Aika ajoin pitää pysähtyä ja katsoa raa’an rehellisesti, mitä on tekemässä, jos haluaa pysyä ajankohtaisena omassa kohdeasiakasryhmässä, hän sanoo.

Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi mallistojen ja materiaalien jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi vastuullisuus on keskeinen osa Uhanan brändiä. Yritys on viestinyt vastuullisuuden olevan osa sen ydintä, ”DNA:ta”.

Kun liikutaan ytimestä ulospäin kaikkein uloimmalle kehälle, puuvillapelloille asti, vastuullisuus vaikeutuu, naiset myöntävät.

– On sanottava, että vaikka puhumme vastuullisuudesta ytimessämme, emme kuvittele olevamme mitenkään valmiita. Vastuullisuutta on myöntää, että pitkä prosessi on edessä. Tarvitaan myös rakenteellisia muutoksia.

Vanttaja ja Virkamäki kertovat, että hyvien materiaalien löytämiseksi pitää tehdä usein todella paljon töitä. Vastaan on tullut college-kankaita, joista menevät sormet läpi jo heti kättelyssä.

Kun halpavaateketjun rekiltä saa kesämekon kympillä, Uhanan halvinkin mekko maksaa kymmenkertaisen summan. Hinnan on siksi oltava myös lupaus kestävyydestä ja kestävästä tuotannosta.

Käytännössä vastuullisuustyö on sitä, että Vanttaja ja Virkamäki käyvät esimerkiksi säännöllisesti messuilla laatumateriaaleja etsimässä. Osa messuista on sellaisia, että niihin valitut materiaalit ovat jo valmiiksi kuratoituja eli eettisin ja ekologisin perustein valikoituja.

Uhana myös pysyttelee matalan riskin tuotantomaissa, sillä korkeamman riskin maissa auditoinnin ja valvonnan pitää olla todella tiukkaa. Pienen firman on vaikea esittää omia vaatimuksia.

Uhanan vaatteet valmistetaan Virossa, Liettuassa, Portugalissa ja kutomo Holopaisella Tuusulassa. Siellä on kudottu myös edellä mainittu, Voguen kanteen päätynyt Marinin neulemekko.

Kierrätyskuidun valmistukseen suurhankkeita

Kotimaisella tekstiili- ja muotialalla isot kasvuodotukset ovat yhä lunastamatta, mutta viime aikoina nostetta on alkanut tulla erityisesti uusien tekstiilikuitujen ja kiertotalouden ympärille.

Näistä kaksikin hanketta on Uhanalle kiinnostavia: jyväskyläläinen Spinnova ja espoolainen Infinited Fiber.

– Niihin on kova luotto, ja odotamme innolla, että myös me pääsisimme käyttämään näitä kuituja, Virkamäki sanoo.

Spinnova aikoo rakentaa Suomeen maailman suurimman sellunvalmistaja Suzanon kanssa tekstiilikuitua valmistavan tehtaan. Yli 20 miljoonan investoinnin takeena on ruotsalaisen vaatejätin H&M:n sitoumus käyttää sen kuitua vaatteissaan.

Myös Infinited Fiber Company kartoittaa parhaillaan sijaintia 220 miljoonan euron tehtaalleen Suomessa. Sen uusiokuitu kulkee brändinimellä Infinna, ja myös sillä on yhteistyökuvioita muun muassa H&M:n kanssa, kierrätystalouden uusiouutiset kertoo.

” Monet kierrätysmateriaalit eivät ole vielä laadultaan niin hyviä, että ne korvaisivat perinteiset tai sitten saatavuutta ei ole.

Uhanan mallistossa on tällä hetkellä villakangastakki, jossa on 62 prosenttia kierrätettyä merinovillaa sekä koruja, joissa on käytetty kierrätyshopeaa ja malliston ylijäämäkankaita. Aiemmin mallistossa oli myös kierrätysmateriaalista valmistetut shortsit.

Toistaiseksi laatu vielä rajoittaa jonkin verran kierrätysmateriaalin käytön laajentamista.

– Testasimme sitä myös neuleisiin. Hyvä ajatus, mutta ei se kestänyt käyttöä. Monet kierrätysmateriaalit eivät ole vielä laadultaan niin hyviä, että ne korvaisivat perinteiset tai sitten saatavuutta ei ole. Onneksi kehitystä tapahtuu koko ajan, Virkamäki ja Vanttaja sanovat.