Pariskunta kieltäytyy myymästä asuntoaan.

Pieni, kolmen asunnon taloyhtiö ajautui taloudellisiin vaikeuksiin, kun yhden asunnon omistajat olivat eläneet yli varojensa ja joutuneet velkakierteeseen.

Pariskunta ei halua myydä noin 100-neliöistä asuntoaan ja on jättänyt asunnon vastikkeet kahden muun osakkaan hoidettaviksi.

Asunnon realisoinnilla suurin velkoja saisi omansa pois, taloyhtiökin saisi tilaisuuden parantaa talouttaan ja pariskunta pääsisi valtaosasta veloistaan eroon.

Pariskunta ei päässyt velkajärjestelyyn, kun Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli asian tammikuussa eikä Turun hovioikeus myöntänyt kuluvalla viikolla jatkokäsittelylupaa.

Keski-ikäinen pariskunta on velkaantunut noin 13 vuoden ajan. Viime vuosina velkaantumisvauhti on kiihtynyt, kun uudella vipillä on maksettu vanhoja pois. Kumpikin puoliso haki erikseen yksityishenkilön velkajärjestelyä.

Yhteistä asuntovelkaa pariskunnalla oli tammikuussa noin 154 000 euroa. Omia velkoja puolisoilla oli lisäksi yhteensä noin 97 000 euroa, ja kyse on suurelta osin kulutusluotoista. Velkojat ovat pääasiassa pankkeja, luottolaitoksia ja perintäfirmoja.

Myös taloyhtiö, josta pariskunta omistaa asunnon, on velkojana. Taloyhtiö vastusti velkajärjestelyä.

Pariskunta ei halua realisoida asuntoaan, josta he ovat antaneet jossain määrin ristiriitaista tietoa velkojille ja käräjäoikeudelle.

Ansioiltaan velalliset ovat keskituloisia. Puolisoiden bruttotulot ovat kuukaudessa yhteensä noin 7 100 euroa, ja yhteiseksi velkojen maksuvaraksi jää kuukausittain lähes 2 500 euroa.

Asumiskulut velkajärjestelyhakemukseen oli ilmoitettu sinänsä oikein, mutta noin kolmeen vuoteen pariskunta ei ole maksanut lainkaan hoitovastikkeitaan ja on siten aiheuttanut taloyhtiölle vaikeuksia.

Tosiasiassa pariskunta on asunut muiden siivellä, kun kaksi muuta osakasta ovat joutuneet maksamaan heidänkin asumiskulunsa. Taloyhtiö on toistuvasti perinyt vastikkeita huonolla menestyksellä. Ulosoton kautta taloyhtiö on saanut jonkin verran saataviaan.

Taloyhtiö pelkää, että velkajärjestelyn myöntäminen johtaisi kasvavaan rahoitusvajeeseen yhtiössä.

Velkajärjestely rajoittaisi huomattavasti taloyhtiön tavanomaisia oikeussuojakeinoja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain perustella, koska taloyhtiö ei voisi ottaa asuntoa hallintaansa maksulaiminlyöntien vuoksi.

Velkojien näkemyksen mukaan pariskunta ei ole maksukyvytön. Velkojat toteavat, että kumpikin puoliso on hyvätuloinen, kummallakin on työpaikka ja heillä on todellisuudessa mahdollisuus selvitä veloistaan, vaikka se kestäisikin hieman pidemmän ajan.

Velkojat kritisoivat myös pariskunnan ilmoittamaa asuntonsa arvoa. Taloyhtiön arvion mukaan asunnosta on annettu virheellinen hinta-arvio. Hakemuksessa arvoksi ilmoitetaan 153 600 euroa. Taloyhtiön näkemys on, että asunnon arvo on 192 000 euroa eli lähes 40 000 euroa ilmoitettua suurempi. Alueen asuntojen hinnat ovat taloyhtiön mukaan nousussa, eikä suurin velkojapankkikaan tunnistanut asuntojen arvon laskua.

Taloyhtiö arvelee, että asunnosta on annettu virheellinen hinta-arvio, jotta hakemuksesta jäisi käsitys, ettei myynnillä voisi kattaa velkoja ja velkajärjestelyllä asukas pyrkii välttämään asunnon ulosmittauksen.

Velkojien mukaan pariskunta on velkaantunut harkitsemattomasti ja tavalla, joka ei liity välttämättömiin hankintoihin. Luotottajat toteavat omassa kannanotossaan, että pariskunnan velkaantuminen on johtunut liian korkean kulutustason ylläpitämisestä ja sitä on pidetty yllä lainarahalla.

Pariskunta vastustaa asunnon realisoimista, koska saatava summa menisi lähes kokonaisuudessaan pankeille, eivätkä muut velkojat saisi juuri mitään. Realisoinnin jälkeen pariskunnalle jäisi velkoja parhaimmassa tapauksessa yhteensä noin 60 000–70 000 euroa.

Käräjäoikeus totesi puolisoiden velkaantuneen piittaamattomasti ja vastuuttomasti eikä myöntänyt velkajärjestelyä. Oikeus ei löytänyt painaviakaan syitä, joilla järjestely olisi voitu myöntää.

Puolisot ovat viime vuosina maksaneet velkojaan ulosoton kautta noin 70 000 euroa. Oikeus ei ottanut kantaa velkojien vaatimaan asunnon realisointiin.

Oikeuden mielestä pariskunta ei ollut antanut virheellisiä tietoja taloudellisesta tilanteestaan.

Kun hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa, jää käräjäoikeuden alkuvuonna tekemä ratkaisu pysyväksi.