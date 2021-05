Ontoksi koverretun vuoren sisälle rakentuu mykistävä laite – näin maailman rikkain mies oikeasti käyttää rahojaan

Maailman rikkain ihminen Jeff Bezos jättää Amazonin toimitusjohtajan työt tänä vuonna ja keskittyy suurimpaan intohimoonsa avaruuden valloitukseen. Bezos nauttii valtavasta omaisuudestaan myös maan pinnalla.

Meidän pitää mennä avaruuteen pelastaaksemme maailman. Tämä on ollut maailman rikkaimman ihmisen Jeff Bezosin, 57, missio poikavuosista lähtien.

Eikä kyse ole nyt yksittäisistä avaruuslennoista, vaan siitä, että osa ihmiskunnasta muuttaisi lopulta avaruuteen perustettaviin siirtokuntiin.

Maailman miljardööreihin lukeutuu erikoista sakkia, eikä ykköspaikalla komeileva Bezos ole poikkeus.

Hänet tunnetaan verkkokauppayhtiö Amazonin perustajana ja toimitusjohtajana. Amazonin huikea menestys huipentui viime vuonna, kun koronapandemian koteihinsa sulkemat ihmiset ympäri maailmaa tekivät entistä enemmän verkko-ostoksia.

Amazonin osakekurssi paisui paisumistaan, ja elokuussa Bezosin omaisuuden arvo oli jo 200 miljardia dollaria. Forbes-lehden mukaan hänestä tuli kaikkien aikojen varakkain ihminen.

Nyt Bezosin omaisuus on Forbesin mukaan noin 177 miljardia dollaria (145 miljardia euroa). Kakkossijaa pitää Teslan ja SpaceX:n toimitusjohtaja Elon Musk, joka alkuvuodesta kiilasi hetkellisesti Bezosin edelle, kun Teslan kurssi ampaisi.

” Bezosin entinen tyttöystävä on kertonut, että Bezosin tarve kerätä mahdollisimman paljon rahaa johtuu siitä, että tämä haluaa ulkoavaruuteen.

Bezos ja Musk mittelevät paitsi maailman rikkaimman tittelistä myös avaruusmatkailun kuninkuudesta.

Sähkötekniikkaa ja tietojenkäsittelytiedettä yliopistossa opiskellut Bezos teki erilaisia kokeiluja vanhempiensa autotallissa jo lapsena. Hän kehitti muun muassa hälytysjärjestelmän, joka esti hänen nuorempia sisaruksiaan menemästä hänen huoneeseensa.

Lukion päättäjäisissä Bezos piti puheen, jossa hän kertoi haaveilevansa ihmisten muuttamisesta avaruuteen. Paikallislehden mukaan Bezos sanoi, että ihmiset pitää saada pois maapallolta, jotta maapallosta voisi tulla suuri kansallispuisto.

Bezosin entinen tyttöystävä on kertonut, että Bezosin tarve kerätä mahdollisimman paljon rahaa johtuu siitä, että tämä haluaa ulkoavaruuteen.

Helmikuussa Bezos ilmoitti jättävänsä Amazonin toimitusjohtajan tehtävät myöhemmin tänä vuonna ja jatkavansa hallituksen puheenjohtajana.

Bezos on kertonut saavansa nyt lisää aikaa muihin intohimoihinsa, joista tärkeimmät ovat juuri avaruusprojektit ja niitä edistävä Blue Origin -yhtiö. Sitä hän pitää tärkeimpänä elämäntehtävänään.

Blue Origin aikoo tehdä heinäkuussa ensimmäisen miehitetyn avaruuslennon, jolle huutokaupataan yksi lippu. Tässä vaiheessa lipusta on tarjottu jo 2,8 miljoonaa dollaria.

Blue Origin aikoo tehdä ensimmäisen miehitetyn avaruuslennon heinäkuussa.

Bezosin avaruuden asuttamisvimma sai alkunsa fyysikko Gerard K. O’Neallin vuonna 1976 julkaisemasta kirjasta The High Frontier, jonka yksityiskohtaisista visioista Bezos aikoo tehdä totta.

The Atlanticin mukaan Bezosin suunnitelmissa avaruuteen perustettaisiin sylinterimäisiä tunneleita, joissa maapallon rajoitteet eivät olisi esteenä ihmiskunnan kukoistukselle.

Bezos on verrannut avaruuden siirtokuntia Havaijiin kuuluvaan Mauin saareen sen parhaimpana päivänään.

– Ei sadetta, ei myrskyjä, ei maanjäristyksiä.

Miljardöörin on kerrottu myyvän omistamiaan Amazonin osakkeita noin miljardilla dollarilla vuosittain ja rahoittavan sillä Blue Originia.

Kuva Blue Originin raketin sisätiloista.

Bezosin omaisuus on niin valtava, että sitä on tavallisen pulliaisen lähes mahdotonta käsittää. Business Insider laski vuonna 2018, että Bezosin silloisella omaisuudella 88 000 dollarin kuluttaminen tarkoitti hänelle samaa kuin dollarin kuluttaminen tavalliselle amerikkalaiselle.

” Bezos rakennuttaa 10 000 vuoden kelloa, jonka arvioidaan maksavan noin 42 miljoonaa dollaria. Kelloa rakennetaan ontoksi koverretun vuoren sisään Bezosin tiluksille.

Jotkut miljardöörit pyrkivät esiintymään säästäväisinä, ja osa toki sitä onkin etenkin heidän varallisuutensa huomioon ottaen. Bezosista toistetaan tarinaa, jonka mukaan hän ajoi vuoden 1997 Honda Accordia vielä vuonna 2013, jolloin hän oli jo miljardööri.

CBS:n haastattelussa vuonna 1999 Bezosilta kysyttiin, miksi ihmeessä Honda. Tämä vastasi naureskellen, että kyseinen auto on aivan mainio.

Honda-esimerkistä huolimatta Bezosin elämässä vauraus kyllä näkyy. Hän omistaa hulppeita lukaaleja ja maatiloja ympäri Yhdysvaltoja.

Jos ei maata pitkin kulkiessa rahaa palaisikaan niin kuin maailman rikkaimmalta odottaisi, luksus näkyy kyllä vesillä ja ilmassa. Bezos omistaa esimerkiksi 65 miljoonaa dollaria maksavan Gulfstream G650ER -yksityiskoneen.

Jeff Bezos omistaa samanlaisen yksityiskoneen kuin kuvassa.

Toukokuun alussa paljastettiin, että Bezos on tilannut Oceancolta noin 500 miljoonaa dollaria (yli 400 miljoonaa euroa) maksavan kolmimastoisen Y721-superjahdin, joka on 127-metrinen.

Bezos rakennuttaa parhaillaan myös 10 000 vuoden kelloa, jonka arvioidaan maksavan noin 42 miljoonaa dollaria. Kyseessä on jättimäinen mekaaninen kello, jonka on tarkoitus toimia 10 000 vuotta.

Kelloa rakennetaan ontoksi koverretun vuoren sisään Bezosin tiluksille Texasiin.

Bezosin mukaan kello on symboli pitkän aikavälin ajattelulle.

Miljardöörin rakkauselämässä kääntyi uusi lehti pari vuotta sitten.

Bezosin 26 vuotta kestänyt avioliitto McKenzie Scottin kanssa päättyi vuonna 2019 eroon, minkä seurauksena 4 prosenttia Amazonin osakkeista siirtyi Scottin omistukseen.

McKenzie Scott on nyt maailman 22. rikkain 53 miljardin dollarin omaisuudellaan.

McKenzie Scottista tuli yksi maailman rikkaimmista avioeron jälkeen.

Vain tunteja eroilmoituksen jälkeen National Enquirer paljasti, että Bezos seurustelee Black Ops Aviationin omistajan Lauren Sanchezin kanssa.

Helikopterilentäjä Sanchez tunnetaan myös uutisankkurina ja juontajana.

Tuoreen kirjan Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire mukaan Amazonin johtajat ounastelivat avioeron tulevan, kun Bezos alkoi osoittaa yllättävää kiinnostusta helikoptereihin. Hänen kun tiedettiin aiemmin inhonneen helikoptereita.

Bezos oli pestannut Black Opsin kuvaamaan Blue Originin raketin testilentoa.

Jeff Bezos kuvattiin heinäkuussa 2019 Lauren Sanchezin kanssa Wimbledonissa.

Bezos on hemmotellut naisystäväänsä esimerkiksi järjestämällä tälle julkkiksia vilisevät 50-vuotissynttärit joulukuussa 2019.

Bezos nauttii seurapiireissä pyörimisestä. Elokuva-alan johtajiin kuuluva lähde kertoi The Atlanticille, että Bezos osallistuu mielellään Hollywoodin juhliin:

– Bezos tulee aina. Hän tulisi vaikka kirjekuoren avajaisiin.

Lähteet: The Atlantic, Bloomberg, Business Insider, Forbes.

Taloussanomat aloittaa sarjan miljardöörien huikeista elämäntarinoista. Tämä on sarjan ensimmäinen osa.