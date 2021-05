Ikävä kollega leimataan yhä herkemmin psykopaatiksi – psykiatri: Leimakirveitä heiluttava voi itse olla psykopaatti

Psykopatia on diagnoosina harvinainen sillä vain yksi tai kaksi sadasta on psykopaatti. Silti on todennäköistä, että iso osa törmää joskus työurallaan psykopaattiin. Tunnettu psykiatri varoittaa kuitenkin tekemästä omia diagnooseja ja aiheuttamasta noitavainoja.

Työyhteisöön palkattiin uusi työntekijä. Pian töiden aloittamisensa jälkeen hän uskoutui kollegoilleen: on ollut hieman rankkaa, kun vaimolla todettiin aivosyöpä.

Kollegat olivat järkyttyneitä ja halusivat auttaa häntä parhaansa mukaan. Mies patistettiin sairaslomalle viettämään aikaansa rakkaimpansa kanssa. Viikot ja kuukaudet kuluivat, vaimon aivokasvainta ei saatu hoidettua. Hänen tilansa huononi jatkuvasti ja miehen sairausloma piteni.

Lopulta vaimo kuoli, ja mies sai sairauslomaa hautajaisten järjestämiseen. Syöpä oli kuitenkin valetta. Todellisuudessa vaimoa ei koskaan ollutkaan.

Mies oli psykopaatti ja oli sepittänyt traagisen tarinan saadakseen palkkaa ilman työntekoa. Valheiden verkko paljastui lopulta, kun kollega hämmästeli aiemmin ”murtuneen” miehen hautajaisista käyttämää monttujuhla-sanaa.

Tällaisesta tapauksesta kertoo henkilöarviointeja tekevä psykologi Taija Stoat. Hänen mukaansa mies on hyvä osoitus psykopaatista työyhteisössä.

– Psykopaatit ovat hyviä manipuloimaan. He osaavat taitavasti käyttää hyödykseen sitä, ettei kukaan normaali ihminen valehtelisi läheisensä vakavasta sairaudesta. Siksi kukaan ei osannut pitkään aikaan asiaa epäilläkään, Stoat sanoo.

Psykopaatteja on arvioiden mukaan 1–2 prosenttia väestöstä. Vangeissa psykopaattien määrä on huomattavasti suurempi, sillä noin yksi kuudesta vankilassa tuomiotaan istuvasta on psykopaatti. Toisaalta myös työelämän johtoportailla psykopaattien määrä on Stoatin mukaan suurempi kuin väestössä keskimäärin.

Työelämässä psykopaatin vaikutus työyhteisöön voikin olla musertava. Vaikka varsinainen psykopatia on harvinaista, törmää lähes jokainen Stoatin mukaan työelämässään psykopaattiin jossain vaiheessa.

– Jotta ihmistä voidaan pitää psykopaattina, täytyy psykopatian 20 piirteestä täyttyä vähintään reilusti yli puolet.

Psykologi Taija Stoat.

Psykopaatteja tutkinut tunnettu psykiatri Hannu Lauerma arvioi Stoatin esittämiä lukumääriä psykopaattien määrästä työpaikoilla oikean suuntaisiksi.

Lauerma kuitenkin muistuttaa, että vaikka kliinisessä mielessä psykopaatteja on verrattain vähän, monilla on joitain psykopaattisia piirteitä.

Psykopatiaa muistuttavia piirteitä voi myös esiintyä tilapäisesti ihmisen elämän varrella, esimerkiksi ohi menevien häiriöiden takia.

– Psykopatia on kokonaisuus, joka pitää sisällään monia piirteitä. Monella on vain valikoituja psykopatian piirteitä. Osa psykopaattisista piirteistä voi jopa auttaa henkilöä ja työyhteisöä selviämään tehtävistään paremmin. Kyvyttömyys tuntea stressiä tai empatiaa voi olla esimerkiksi joissain raskaissa liike-elämän tehtävissä vahvuus, Lauerma sanoo.

Esimerkiksi yrityssaneerauksessa voi olla hyötyä siitä, ettei stressi pääse lamauttamaan, ja päätöksentekoa voi vaikeassa tilanteessa nopeuttaa se, ettei ota muiden mielipiteitä huomioon.

” Psykopatia on kokonaisuus, joka pitää sisällään monia piirteitä.

Yleisemmin psykopaattisia piirteitä pidetään syystäkin negatiivisina, Lauerma toteaa. Psykopaatti pyrkii ensisijaisesti toimimaan siten, että hyötyy itse. Jos työpaikan ja yksilön tavoitteet ovat samansuuntaisia, ei ongelmia välttämättä synny, mutta:

– Psykopaatit voivat toimia arvaamattomasti. Se vaikeuttaa työyhteisön toimintaa.

Lauerman mukaan on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta, miten negatiivisesti psykopaatti työyhteisöön vaikuttaa. Voi olla, että iso työyhteisö selviää psykopaatista helpommin kuin pieni työyhteisö, mutta koon lisäksi tuhoon vaikuttaa moni muukin asia.

Erityisen haitallisia psykopaattiset piirteet ovat aloilla, joissa ihmisellä on yksin suuri valta suhteessa toiseen ihmiseen. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi hoito- ja turvallisuusalat.

Psykiatri Hannu Lauerma.

Työyhteisöissä kasvava ongelma on Lauerman mukaan leimakirves, jolla epämiellyttävä tai kilpaileva kollega leimataan turhan kärkkäästi psykopaatiksi.

Syynä voi olla kateus tai tietämättömyys. Joskus psykopaatin stigman kollegansa ylle langettavalla on itsellään psykopaattisia, manipuloivia piirteitä.

– Ohjenuorana pitäisi olla, että jätetään diagnoosit ammattilaiselle. On liian helppoa leimata ihmisiä ilman perustaa. Kärjistäen osan mielestä jokainen itseään menestyneempi on psykopaatti.

Lauerma sanoo, että psykopaatin tunnistaminen on mahdollista vain silloin, kun henkilön elämänhistoria tunnetaan pohjamutia myöten.

Hän pitää epäilyttävänä, että osa konsulteista uskoo tunnistavansa työyhteisöstä psykopaatin vain parin konsulttikäynnin perusteella. Pahimmillaan psykopaattien metsästäminen työyhteisöstä voi muistuttaa noitavainoja.

” Analyysin pitää perustua faktoihin, ei tarinoihin.

Rekrytointivaiheessa on kuitenkin keinoja minimoida psykopaatin päätyminen työyhteisöön.

Lauerman mukaan tärkeintä olisi saada tietoa mahdollisimman monesta edeltävästä työpaikasta. Rekrytoitavan esihenkilöitä voidaan haastatella, jotta saadaan kokonaiskuvaa rekrytoitavan työskentelytavoista.

– Analyysin pitää perustua faktoihin, ei tarinoihin. On tapauksia, joissa työn hakemisen aikainen esimies on antanut epärehellisen hyviä suosituksia siitä henkilöstä, josta eniten haluaa eroon. Luotettavampaa tietoa voi saada työhistoriasta.

Rekrytoitavan taipumusta manipulointiin voidaan arvioida myös haastattelutilanteessa, mutta se vaatii useamman haastattelijan, jotka tietävät, mitä tekevät. Lauerman mukaan kyseessä onkin ”korkeampi taiteenlaji”.

Osassa ammatteja voidaan tehdä turvallisuusselvitys.

– Se vaatii työnhakijan omaa lupaa, ja sen pitää aina olla perusteltua.

Taija Stoat sanoo, että psykopaatti voi olla yksittäisessä projektissa hyödyksi, mutta pidemmän päälle hän väkisinkin aiheuttaa ongelmia.

Psykopaattia ei kiinnosta tiimityö, jos se ei häntä itseään hyödytä.

Psykopaatin tunnistaminen voi olla kuitenkin vaikeaa, sillä psykopaatit manipuloivat aina ympäristöään.

– He osaavat usein tunnistaa, mistä narusta kannattaa kenenkin kanssa vetää. He osaavat myös pitää roolia ja löytää ihmiset, joita he pystyvät hyödyntämään. Psykopaatit käyttävät muita hyväkseen saavuttaakseen omia tavoitteita.

Psykopaatti pystyy harvoin Stoatin mukaan peittämään yhtä piirrettään.

– Korostettua omanarvontuntoa psykopaatti harvoin pystyy peittämään. Vaikka omanarvontunto on periaatteessa positiivinen ominaisuus, psykopaatilla siihen liittyy oman arvonsa nostaminen muita lyttäämällä. Käytännössä tämä voi näkyä vähättelynä tai jopa pelon ilmapiirin luomista.

” Psykopaatit käyttävät muita hyväkseen saavuttaakseen omia tavoitteita.

Yleisimmät näkyvät piirteet korostetun omanarvontunnon lisäksi ovat patologinen valehteleminen, toistuva manipulointi sekä katumuksen, empatian ja syyllisyyden puuttuminen.

– Nämä ovat yhdistettynä sellaisia ominaisuuksia, jotka saavat aikaan tuhoa ympäristössä.

Vaikka psykopaattia on vaikeaa tunnistaa, on se Stoatin mukaan mahdollista. Keinoja Stoat on avannut muun muassa Hyvä paha johtaminen -podcastissa.

– Käytännön neuvo on systemaattisesti dokumentoida psykopaatin käyttäytymistä ja tehdä tarkkoja muistiinpanoja eri tilanteista ja hänen sanomisistaan. Näin psykopaatti jää helpommin kiinni esimerkiksi patologisesta valehtelusta.