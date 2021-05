Peter Vesterbacka haluaa herätellä keskustelua kansainvälisten osaajien tarpeesta kansantaloudelle Suomen väestörakenteen muuttuessa.

Suomi on loistanut vuodesta toiseen erilaisten kansainvälisten kyselyiden kärkipaikoilla. Suomi on maailman onnellisin maa, ja koululaisten osaamista mittaavissa Pisa-tutkimuksissa Suomi on perinteisesti ollut kärkijoukkoa.

Edessä on kuitenkin haasteita. Väestörakenteen ikääntyminen tulee aiheuttamaan haasteita hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiselle.

Yhdeksi ratkaisuksi ongelmaan on pohdittu työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Myös hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi ”lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa”.

– Avainsana on tekeminen. Suomessa kyllä riittää puhetta ja erilaisia hankkeita, jotka eivät johda mihinkään, Peter Vesterbacka kritisoi.

– Meidän pitäisi oikeasti saada Suomessa porukka hereille, että tarvitsee tehdä jotakin tai käy huonosti.

Peliyhtiö Roviosta ja sen Angry Birds -pelistä tunnetuksi tullut Vesterbacka on ehtinyt olla monessa mukana. Hän on ollut perustamassa Slush-start up-tapahtumaa ja puuhaamassa Helsinki–Tallinna-tunneliprojektia.

Viime aikoina Vesterbacka on toiminut osakkaana Finest Future -yrityksessä, joka pyrkii välittämään aasialaisia nuoria opiskelijoiksi pieniin suomalaislukioihin. Lisäksi hän on ollut kehittämässä EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden pääsykoejärjestelmää Suomen korkeakouluihin.

Juuri kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen houkutteleminen on Vesterbackan intohimo – ja toki myös bisnes.

Vesterbackan mielestä Suomen ainoa keinoa selvitä tulevaisuuden haasteista on saada lisää veronmaksajia ulkomaalaisista.

– Pitäisi laittaa työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa liikkeelle, jotta tulisi kasvua. Näistä asioista Suomessa pitäisi oikeasti keskustella ja pitäisi olla vähän huolissaan. Koska jos mitään ei tehdä, niin ollaan siinä tilassa, että viimeinen voi sitten sammuttaa valot.

” Firmoja perustavat muutkin kuin paikalliset, jotka ovat asuneet täällä jääkaudesta asti.

Kun väestörakenteen ongelmaan esitetään ratkaisuksi maahanmuuttoa, yleensä vasta-argumentiksi nousee, miksi Suomeen haalitaan työntekijöitä ulkomailta, kun Suomessakin on työttömiä.

Vesterbacka ei argumenttia purematta niele. Hänen mielestään Suomeen yrityksiä perustavat maahanmuuttajat työllistävät lopulta myös kantasuomalaisia.

– Tutkimusten mukaan hommahan menee niin, että kun luodaan työpaikkoja, ne synnyttävät lisää työpaikkoja. Kun esimerkiksi peliteollisuuteen syntyy yksi korkean lisäarvon työpaikka, sen ympärille syntyy kymmenen uutta työpaikkaa, Vesterbacka sanoo.

– Firmoja perustavat muutkin kuin paikalliset, jotka ovat asuneet täällä jääkaudesta asti. Jos katsoo Jenkkejä ja Piilaaksoa, niin suurin osa menestystarinoista on maahanmuuttajien perustamia yrityksiä.

Keskiviikkona uutisoitiin InterNations-tutkimuksesta, jonka mukaan nämä himoitut kansainväliset osaajat eivät kuitenkaan viihdy Suomessa parhaalla mahdollisella tavalla. Suomi oli 59 maan vertailussa sijalla 39.

Kyselyssä selvisi, että Suomessa asuvat korkeasti koulutetut ulkomaalaiset kokivat, että Suomeen on hyvin vaikea kotiutua. Suomen kieltä on vaikea oppia, ja ilman kielitaitoa on vaikea päästä osaksi yhteiskuntaa.

Vesterbackan mukaan Suomessa ei yleisesti ottaen tällä hetkellä toimita niin, että ulkomaalainen opiskelija tai työntekijä tuntisi itsensä tervetulleeksi.

Vesterbackalla on kitkerää sanottavaa maahanmuuttovirasto Migrin toiminnasta. Hänen mukaansa kansainvälisten osaajien saaminen Suomeen hankaloituu jähmeän oleskelulupaprosessin vuoksi. Lisäksi hän suomii niin ministeriöiden kuin myös yritysten asenteita.

– Kaikilla meillä on peiliin katsomisen paikka, hän toteaa.

– Kaikki kiteytyy yhteen sanaan, ja se on: asenne. Ollaan ehkä liiankin omahyväisiä, että ollaan maailman onnellisimpia ja parhaimpia kaikilla tavoilla, että ei kukaan voi tuoda tänne enää mitään.

” Me lopetetaan sellaista toimintaa, jolla on ihan rajaton kysyntä maailmalla.

Kielitaito on kotoutumiselle ja viihtymiselle tärkeää.

Vesterbacka kertoo Finest Future -yrityksensä mallista, kuinka ulkomaalainen saataisiin kotoutettua Suomeen. Hän kertoo esimerkkinä lappilaisen Sallan lukiosta, jossa aloittaa vuosittain kymmenen venäläistä opiskelijaa. He opettelevat ensin suomea Venäjällä ja aloittavat sitten lukio-opinnot suomeksi Sallassa.

– He suoriutuvat keskivertoa paremmin ylioppilaskirjoituksista. Kaikkein kovin juttu on, että 80 prosenttia näistä nuorista jää Suomeen. He jatkavat korkeakouluihin ja työelämään, Vesterbacka sanoo.

Uusi hanke on aloitettu seitsemässä lukiossa ympäri Suomea. Suomen kielen koulutus on aloitettu 17 oppilaalle Uzbekistanissa ja Vietnamissa. Näiden opiskelijoiden määrää on tarkoitus lisätä huomattavasti tulevaisuudessa.

Vesterbackan mukaan suomalainen lukioverkosto on vielä hyödyntämätön resurssi.

– Toisen asteen opiskelijoiden ikäluokka romahtaa Suomessa 2024–25. Jo nyt kasvukeskusten ulkopuolella lukiot toimivat puolella kapasiteetilla.

Vesterbacka moittii, että Suomessa ei ymmärretä suomalaisen koulutuksen arvoa ja kysyntää maailmalla. Suomalainen koulutus voisi olla arvokas vientituote.

Hän mainitsee esimerkiksi muutama vuosi sitten tehdyn päätöksen ajaa alas opettajankoulutus Savonlinnassa.

– Tässä ei ole mitään järkeä! Me lopetetaan sellaista toimintaa, jolla on ihan rajaton kysyntä maailmalla. Nyt siellä puretaan uusia opiskelijakämppiä ja suljetaan muutama ravintola, kun ei ole enää opiskelijoita syömässä ja juomassa.

” Me ei oteta Virolta turpaan 6-0, vaan 18-0.

Vesterbacka vertaa tilannetta muihin maihin, kuten Uuteen-Seelantiin, Australiaan ja Kanadaan. Näissä maissa kansainvälisten opiskelijoiden määrä suhteutettuna väkilukuun on noin 2 prosenttia.

– Suomessa vastaava luku on 0,27 prosenttia, Vesterbacka sanoo.

– Uudessa-Seelannissa, jonka talous on pienempi kuin Suomella, kansainvälisten opiskelijoiden vaikutus talouteen on 5 miljardia.

Lähellä oleva vertailukohta löytyy Suomenlahden eteläpuolelta. Vesterbackan mukaan Suomen pitäisi ottaa Virosta mallia.

Virossa on kolme vuotta sitten otettu käyttöön start up -viisumi, minkä jälkeen sinne on muuttanut 500 kansainvälistä start up-yrittäjää.

– Me ei oteta Virolta turpaan 6-0, vaan 18-0.