Talouselämä: Sanna Marinin puolison yritys konkurssin partaalla – jättivelat ja kassassa muutama tonni rahaa

Sarjayrittäjä Markus Räikkösen Prezellalla ei mennyt hyvin viime vuonnakaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) aviopuolison Markus Räikkösen osin omistama ja johtama startup-yhtiö Prezella Oy on heikossa hapessa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Talouselämä. Lehden analyytiko Ari Rajalan mukaan yhtiön taloudellinen tilanne on niin huono, että se on suuressa vaarassa kaatua.

– Kun tulot ovat nolla, konkurssin uhka on suuri ellei jopa todennäköinen. Toki jos omistajat kaivavat kuvettaan ja sijoittavat yhtiöön lisää omaa pääomaa tai antavat yhtiölle oman pääoman ehtoista pääomalainaa, niin akuutti likviditeettiongelma voidaan ratkaista ja konkurssi välttää, Rajala arvioi Talouselämässä.

Tiistaina kaupparekisteriin tulleen viime vuoden tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli nolla euroa. Tilikauden tappiota kertyi noin 7 000 euroa, suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna, jolloin yhtiölle ei myöskään tullut myyntiä.

Taloussanomat ei tavoittanut Räikköstä vastaamaan yrityksen taloudellista tilannetta koskeviin kysymyksiin.

Yhtiön oma pääoma on ollut edellisenä ja viime vuonna noin 250 000 ja 260 000 euroa miinuksella. Vierasta pääomaa oli 264 000 euroa.

Liikevaihtoa vuonna 2016 perustetulla yhtiöllä on ollut vain vuonna 2018, noin 266 000 euroa. Myös tältä vuodelta tappiota kertyi runsaat 62 000 euroa. Vuosina 2016 ja 2017 tappiot olivat reippaasti yli sadan tonnin.

Yritys on näin ollen sekä erittäin velkainen että heikosti kannattava. Sillä ei ole maksujen laiminlyöntimerkintöjä.

Sarjayrittäjällä palkkatyö

Prezellan alana on sovelluskehitys ja pelisuunnittelu. Yhtiön päättäjätiedot puuttuvat, mutta Räikkönen on yhtiössä hallituksen jäsen, prokuristi ja omistaja 40 prosentin osuudella Asiakastiedon mukaan. Yrityksessä on myös kaksi muuta omistajaa.

Räikkönen on ex-jalkapalloilija ja yritysten perustajana ja kehittäjänä hänellä on ollut sarjayrittäjänä monta rautaa tulessa.

Räikkönen on valmistunut merkonomiksi ja työskennellyt aiemmin myynnin, markkinoinnin ja it-alan yrityksissä. Hän on myös it-yhtiöiden Nordic Sparkin ja Haltun hallituksissa.

Tilastokeskuksen mukaan joka toinen suomalainen yritys lopettaa toimintansa ennen seitsemättä ikävuottaan.

Jos näin kävisi Prezellalle, velkojien tilanne on huono: Kassassa oli rahaa jäljellä vuoden 2020 lopussa päättyneellä tilikaudella vain noin 4 700 euroa. Edellisen vuoden lopussa kassavarat olivat noin 19 000 euroa.

Räikkösen varsinainen palkkatyö on digiosaajien suorahakua ja ohjelmistokehittäjien vuokrausta harjoittavassa Henrico Digitalissa operatiivisena johtajana. Yhtiö kuuluu StaffPoint-konserniin.

Ennen nykypestiä hän työskenteli tamperelaisen Markkinointiakatemian viestintäjohtajana.

Marinin helmikuussa antaman sidonnaisuusilmoituksen mukaan pääministerillä on tällä hetkellä Tampereen asunnosta lainaa 80 000 euroa ja Helsingin-asunnosta 380 000. Verovuonna 2019 Marinin ansiotulot olivat 121 000 euroa.