Kesäksi edullista vuokra-autoa hamuava voi joutua pettymään – ”Tarjouksia on turha jäädä odottelemaan”

Autovuokraamoketjuilta on tuskin tänä kesänä tulossa viime kesän tapaisia alennuksia.

Kesäksi vuokra-autoa etsivän kannattaa varautua siihen, että ainakin viime kesään verrattuna autoja on huomattavasti vähemmän saatavilla.

– Jos viime kesältä jäi mielikuva hyvin edullisista tarjouksista, niin tänä kesänä niitä on turha jäädä odottelemaan, toteaa toimitusjohtaja Ari Ilonen Avis- ja Budget-autovuokraamoita edustavasta Helkama Rent Oy:stä.

Samoin arvioidaan myös Hertz- ja Sixt-autovuokraamoketjuista. Syynä on koronapandemia, joka viime kesänä yllätti myös vuokraamot.

– Viime kesäksi oli autoja varattu paljon, mutta sitten matkustus pysähtyi, kertoo Hertzin toimitusjohtaja Hannu Mikkonen.

Ulkomaiset matkailijat ovat autovuokraamoille merkittävä asiakasryhmä varsinkin kesäisin.

– Kun asiakkaita ei sitten ollut, niin tarjosimme autoja poikkeuksellisen edullisin hinnoin, ja yritimme saada asiakkaiksi niitä, jotka eivät yleensä ole autoa vuokranneet, Mikkonen kertoo.

Autovuokraamot ovat sopeuttaneet toimintansa koko talven ajan kotimaisen kysynnän varaan. Myös kesän kalustomäärässä on varauduttu siihen, ettei ulkomaisia matkailijoita ole tänäkään vuonna juuri tulossa.

Vuokraamot neuvovatkin kotimaanmatkailijoita varautumaan viime vuotta niukempaan valikoimaan varsinkin juhannuksesta alkavan vilkkaimman kesäsesongin aikana.

– Kannattaa tehdä varaus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin saa sellaisen auton kuin haluaa. Varsinkin erikoisimmat mallit saattavat olla varattuina, toteaa markkinointipäällikkö Affe Tavasti autovuokraamo Sixtiä Suomessa edustavalta Veholta.

Myös koulujen päättymisen jälkeinen kesäkuu on ainakin Avisille jo vilkasta aikaa.

– Kun Aurinkomatkat peruutti koko kesäkuun matkansa, se näkyi meillä varauspiikkinä, Ilonen kertoo.

– Kun ei pääse ulkomaille, niin näyttää siltä, että kesäkuu on puhtaasti kotimaanmatkailun kuukausi. Itse olen seurannut mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu heinäkuulle ja elokuulle.

Vuokraamoiden mukaan erityisesti farmarimalleja on kysytty lomakausina paljon, sillä varsinkin perheet saattavat tarvita runsaasti tavaratilaa esimerkiksi mökkimatkalle.

– Jos matkalla on pariskunta, niin silloin tilava auto ei välttämättä ole niin tärkeä, mutta jos tarvitsee vaikka 9-paikkaisen tila-auton, niin sen tilalle ei voi oikein tarjota mitään, jos ne kaikki ovat tien päällä, Tavasti toteaa.

Vuokra-autoista voi kesällä olla pulaa.

Ennakkoon varaaminen voi kannattaa myös hinnan takia. Vuokraamot pyrkivät varmistamaan varaukset mahdollisimman paljon etukäteen, joten osalla vuokraamoista on käytössä niin sanottu dynaaminen hinnoittelu. Jos muuta kysyntää on haluttuun varausaikaan paljon, on hinta on siis sitä korkeampi, mitä lähempänä varauksen tekee.

– Kyllähän meillä hinnat vaihtelevat kysyntätilanteen mukaan samaan tapaan kuin lentoyhtiöillä. Tällä hetkellä ei ole mitään erikoistarjousta meneillään, Tavasti kertoo.

Myös maailmanlaajuinen komponenttipula voi vaikuttaa autojen hintoihin ja saatavuuteen ja sitä kautta myös vuokriin.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo ollut pulaa vuokra-autoista, ja hinnat ovat muuttuneet sen mukaan, Mikkonen sanoo.