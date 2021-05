Aurinkomatkat hylkäsi ministeriön matkustus­suositukset – ”Emme me niitä voi enää noudattaa”

Matkanjärjestäjät eivät halua enää kuunnella hallituksen linjauksia. Osa tekee jo päätöksiä suosituksia vastaan.

Aurinkomatkat ilmoitti keskiviikkona, että se aloittaa Kreetan, Rodoksen ja Madeiran matkat omilla terveysturvallisilla järjestelyillä heinäkuun alkupuolelta, mutta peruu toisaalta myös muiden kohteiden osalta jo varatut lomamatkapaketit heinä-elokuulta.

– Isoin uutinen on, että aloitamme heinäkuussa matkat 14 kuukauden tauon jälkeen huolimatta matkustusrajoituksista, Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa sanoo.

Hallitus käsittelee sisärajavalvonnan tilannetta huomenna torstaina. Kousan käsityksen mukaan pöydällä ei ole edelleenkään esitystä matkustusrajoitusten helpottamisesta.

– Olemme olleet keskusteluissa ulkoministeriön ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) kanssa, ja tuoneet esille että tarvitaan strategiamuutos rajojen sulusta riskien minimoimiseen. Sellaista ei ole näköpiirissä.

–Muut maata avautuvat ja pelisäännöt tarkentuvat, miten turvallisesti voi matkustaa. Suomalaiset ovat jo lähteneet omatoimimatkoille, sanoo Aurinkomatkojen Timo Kousa.

Lentoyhtiö Finnairin omistama Aurinkomatkat on irtaantumassa ulkoministeriön matkustussuosituksista ja valmistelee matkakohteiden avaamista oman terveysturvallisen matkustusmallinsa mukaisesti.

– Se on vain suositus, joka vaikuttaa kuluttajan peruutusoikeuteen.

– Me alamme noudattaa niitä sitten kun hallituksella on taas aikaa niitä päivitellä. Jos ne ovat olleet 14 kuukautta päivittämättä ja kaikki keskustelumme indikoivat, ettei hallitus aio niitä muuttaa, niin emme me niitä voi enää noudattaa.

Asiakas joka haluaa noudattaa ulkoministeriön suositusta ja perua matkansa sen pohjalta, saa rahansa takaisin. Jatkossa Aurinkomatkat aikoo Kousan mukaan keskittyä palvelemaan niitä asiakkaita, jotka haluavat pakettimatkalle sanoivatpa suositukset mitä tahansa.

Kousan mukaan kyseisten lomakohteiden avaaminen ei rasita myöskään suomalaista testauskapasiteettia, koska lomapaketteihin sisältyy mahdollisuus kuluttomaan koronatestaukseen ennen paluumatkaa. Lisäksi matkoihin sisältyy lisäturva virustartunnan varalle lomakohteessa.

Matkakohteiden perumiset johtuvat Finnairin lentokapasiteetista. Lomalennot rakentuvat paljolti reittiliikenteen päälle. Kun lentoliikenne ei näytä palautuvan loppukesänkään osalta, ei kapasiteettia ole Kousan mukaan riittävästi pakettimatkojenkaan hoitamiseen.

Tjäreborgilta peruutuksia kesäkuun loppuun

Myös Tjäreborg on tiedottanut tällä viikolla asiakkaitaan peruutuksista. Kaikki matkat on peruttu kesäkuun loppuun. Osa kohteista on peruttu jo aiemmin keväällä koko kesän osalta.

– Loppukesän valikoima on hyvin suppea, Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen sanoo.

Tjäreborg on perunut kaikki matkat Kroatiaan, Bulgariaan ja tällä viikolla myös Turkkiin. Pakettimatkoja on jäljellä muutamiin Kreikan isoimpiin saariin.

Italian omatoimimatkat on lakkautettu myös, Samoin Madeira. Espanjan Mallorca on peruttu kesäkuun loppuun, mutta sen jälkeen matkoja on tarkoitus alkaa taas järjestää sinne.

Muualla Euroopassa matkailu on Virtasen mukaan avautumassa. Esimerkiksi tanskalaiset lähtevät tällä viikolla kohti Mallorcaa.

– On hiukan erikoista, kun miettii rokotusprosenttia ja Suomen tautitilannetta, että meillä ei pystytä tekemään mitään päätöksiä.

– Jos tarkempaa exit-suunnitelmaa ei tule, joudumme varmasti tarkastelemaan tilannetta uudestaan.TUI perui matkoja 16. kesäkuuta astiMyös matkanjärjestäjä TUI teki tiistaina päätöksen, että se peruu lomapakettinsa 16. kesäkuuta asti.

– Olemme todella pahoillamme kaikkien asiakkaidemme puolesta, jotka jo kovasti odottivat lomamatkaa ulkomaille ja toivomme, että pääsemme taas mahdollisimman pian matkustamaan yhdessä, yhtiö tiedotti.

Tui ilmoitti, että se on lähtöpäiväjärjestyksessä yhteydessä asiakkaisiinsa, joiden matkoja peruutukset koskevat ja tarjoaa mahdollisuutta siirtää tai peruuttaa lomamatka.

– 17. päivänä, jos suositukset sallivat, niiden pitäisi jatkua Ensimmäinen lento on silloin Kreetalle, TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kertoo.

Linjana on, että matkamahdollisuus pidetään auki mahdollisimman pitkään, koska tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Perumiset tehdään noin 2–3 viikkoa ennen matkan alkua.

TUI:n – maailman suurimman matkanjärjestäjän – tilanne poikkeaa selvästi esimerkiksi Aurinkomatkoista.

– Meillähän muista maista lennetään näihin kohteisiin. Ne ovat auki, siellä omia hotelleja ja henkilökuntaa, joten meille ei ole niin iso askel aloittaa matkojen järjestämistä.

Saksasta lennetään Aaltosen mukaan jo melkein kaikkiin kohteisiin turvasääntöjen mukaisesti. Esimerkiksi Kreikka on niin sanottu vihreä maa.

Aaltonen sanoo, että TUI:llakin tilannetta arvioidaan kohteissa viikoittain ja että TUI järjestää matkoja vain turvallisiin paikkoihin.