Kauhuvuokranantajista puhutaan vähemmän kuin vuokralaisista, jotka aiheuttavat piinaa asunnon omistajille. Joskus vuokraustoiminta ei kestä päivänvaloa. Näin lukijat kertovat.

Taloussanomat pyysi lukijoita kertomaan vaikeuksistaan vuokranantajien kanssa. Lähes kaikki tapaukset koskivat yksityisiä vuokranantajia. Muutamassa tapauksessa kyse oli isosta yleishyödyllisestä vuokraajasta.

Lähes kaikissa tapauksissa vuokralaiset menettivät takuuvuokran tai saivat sen takaisin vastan tappelun jälkeen.

Taloussanomat on varmentanut lukijoiden henkilöllisyyden ja nähnyt tapauksiin liittyviä kuvia tai viestejä.

Kauhujen parveke

Nainen muutti saneerattuun kerrostaloon Lahdessa pari vuotta sitten ja asui siellä vuoden.

– Aamulla hain avaimet. Sihteeri totesi, että hissi ei ehkä käytössä ja rappukäytävissä pientä laittoa, mutta muuttaa voi.

Näin ei ollutkaan. Asuntoa ei ollut hyväksytty lopputarkastuksessa. Ensimmäiset kaksi päivää nainen asui hotellissa. Talo oli niin kesken, että parvekkeet valmistuivat vasta noin neljää kuukautta muuton jälkeen. Myös muun muassa portaikko oli kesken.

Uskaltaisitko nojailla tämän parvekkeen kaiteeseen?

Parvekkeen ovessa oli käyttökieltotarra, jota olikin syytä noudattaa: Kuudennen kerroksen parvekkeessa ei ollut kaiteita vaan pelkkä lattia, sitten laudoitus.

– Asuntoon saattoi tulla ulkomaalainen remonttimies jopa aamuseitsemältä. En välttämättä ehtinyt sängystä tai vessasta ovelle, kun ovikello soi ja avaimilla tultiin jo sisään.

Asunto-osakeyhtiön rakentamissotku on ollut poliisin tutkinnassa, ja aluehallintovirasto ja Päijät-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut yhtiölle korvauksia.

Asunto ilman vessaa

Helsingissä kiinteistönvälittäjänä toimiva henkilö vuokrasi asuntoa talosta, joka myöhemmin paljastui purkutaloksi.

– Ikkunalauta oli raakalaudasta tehty ja sain tikun sormeeni kun pyyhin sitä ja maalin roiskeita oli joka puolella, kertoo poikansa takuuvuokran maksanut nainen.

– Edellinen asukas oli löytynyt kuolleena. Remontti oli tehty pikaisesti ja todella huonosti. Sähköjohtoja roikkui keittiön tiskialtaan yllä ja wc:ssä jopa vaarallisesti. Pönttö ei vetänyt vaan vedet tulivat jopa lattialle.

Asunnossa oli erikoisia sähköjohto- ja pistokevirityksiä keittiössä ja suihkutilassa.

Poika kävi enonsa luona wc:ssä usean kerran viikossa, koska pöntön nielemisongelmat jatkuivat huoltomiehen käynneistä huolimatta. Vuokranantaja palautti takuuvuokrasta vain puolet eli 750 euroa, koska vetosi sopimuksessa oli pitkä irtisanomisaika.

Lattiaremontille hyvä maksaja

Kajaanilaisen vuokranantajan väitetään usein pidättävän takuuvuokria tai veloittavan ylimääräisiä siivous- tai remonttilaskuja vuokralaisilta. Sosiaalisessa mediassa kokemuksia on jaettu laajasti.

Kyseinen firman toiminnasta uutisoi paikallislehti viime vuonna. Firma on tuttu myös kuluttajariitalautakunnassa.

– Yrittivät maksattaa lattiaremontin, johon oli joku vaihtanut joskus palan eri väristä muovimattoa. Vaikka oli valokuva alle kaksi viikkoa muutosta, jossa näkyi se palanen. Myös naurettavia mikroskooppisen pieniä tahroja oli kuvailtu ja siivousfirma melkein 300 euroa siellä muka siivonnut, eräs vuokralainen kertoo vuosien takaisesta kiistasta.

Halpaa remppatyötä myös Savonlinnassa

Muutama vuosi sitten mies asui Savonlinnassa, yksityiseltä vuokratussa rivitalokaksiossa. Asunto oli melko lailla alkuperäisessä kunnossa ja muuttaessa takapihalla kasvoi vyötärölle ulottuva heinikko.

Hän remontoi silloisen avopuolisonsa kanssa käytännössä koko asunnon talkoovoimin ja suhteilla edullisesti saaduilla tarvikkeilla ja rakensi myös terassin. Tarvikkeet vähennettiin vuokrasta, ja vuokranantaja sai ne verotukseen. Omalla rahalla he kunnostivat keittiön kaapistot.

– Vuokranantaja tuli sitten syksyllä katsomaan remontoinnin jälkiä. Muistaakseni samalla kertaa hän ilmoitti korotuksista vuokrassa, kun asunnon arvo oli noussut.

– Kylpyhuone- ja saunaremontista piti tapella, että ei tarvinnut täyttä vuokraa maksaa. Pois muuttaessa makuuhuoneen parketista löytyi ehkä kolmen sentin tumma läikkä. Hän oli aluksi maksattamassa meillä lattian uusintaa.

Törkyviestejä ja -valokuvia

Mies asui muutama vuosi sitten hetken alivuokralaisena Helsingissä. Vuokra-ajan lopussa hän muutti asunnosta sovitusti aamulla. Vuokranantaja toivoi, että avain jätetään asuntoon.

– Illalla kello 23.50 tuli nimetön tekstiviesti siitä, että asunnon loppusiivous ei ole riittävä ja että tarvitaan kunnon loppusiivous. Ehdotus iltapäivästä töideni jälkeen ei sopinut vuokranantajalle vaan hän ehdotti siivousfirmaa.

– Hän lähetti s-postiini valokuvia sotketusta asunnosta. Olin äimän käkenä! En ollut asuntoa jättänyt hänen kuvaamaansa kuntoon. Soitin, ja kerroin minulle hyvin sopivan, että hän ottaa siivousfirman ja lähettää laskun minulle. Varmistin, että hän ymmärsi, että minulla on valokuvia todisteena.

Tilanne jatkui kiistana takuuvuokrasta ja yöllisinä häirintätekstareina niin kauan, että mies uhkasi rikosilmoituksella. Hän teki myös kuluttajariitalautakuntaan ilmoituksen, johon liitti törkyviestit ja -valokuvat.

Öljy loppu, ”kamala kiire töissä”

Omakotitaloasukkaiden elo on ollut kuoppaista Loviisassa. Muun muassa vuokrasopimuksessa mainittu liesituuletin puuttuu yhä puolen vuoden asumisen jälkeen. Naisen mukaan vuokranantajalla on paikkakunnalla mukavan miehen maine, mutta heidän kokemuksensa on toinen.

– Kyselin liesituulettimen perään, mutta niin olin ilmeisesti kysellyt jo liikaa, koska hän sanoi olevan törkeää pyytää puolet vuokrasta takaisin ja että meidät pitäisi irtisanoa. Olen ollut yhteydessä kuluttaja-asiamieheen, joka sanoi että meillä on oikeus tähän.

– Öljyt on useasti loppu, ja talvella lämpötila on ollut sisällä 14 astetta eikä tule edes lämmintä vettä silloin, kun öljy loppuu. Ollaan jouduttu lähtemään joka kerta evakkoon. Miestä ei saa yleensä kiinni.

Poismuuttoa odotellessa

Espoolaislähiössä iso vuokranantaja tarjosi vuokralaisen mukaan tiskikonetta ja kampanja-alennusta ensimmäiselle kuukaudelle. Tiskikonetta ei tullut, ja isännöitsijä sanoi, ettei vuokranantajalla ole sellaisia.

– Kämppä oli kylmä, ja parveke sekä ikkunatiiviste rikki. Viemäri haisi ja sisälämpötila oli 14 astetta. Ei saatu vuokra-alennusta. Autotallissa asukkaat ryyppäävät ja pitävät varastona. Vanha talo rapistuu. Odotetaan ensi vuoteen, niin vältymme sopimussakolta ja pääsemme muuttamaan muualle.

Sadevedet kellariin

– Olimme asuneet omakotitalossa vuokralla noin neljä kuukautta kun huomasin, että sadevedet tulee kellariin. Soitin hädissäni vuokranantajalle, joka kehotti avaamaan autotallin oven: kyllä se siitä kuivaa! Kanta-Hämeessä asunut nainen kertoo.

Sadeveden kastelemaa autotallin lattiaa.

Vuokranantaja myös valehteli lämmitysöljyn kulutuksen. Hänelle vuosi tarkoitti aikaa lokakuusta huhtikuuhun. Nainen muutti perheineen pois viime elokuussa.

Myöhemmin hän huomasi, että home haisee voimakkaasti kellarin oven edustalla. Omistaja tuli paikalle puolisonsa kanssa. Tämä aloitti voimakkaan nuuhkimisen jo ulko-ovella ja totesi, että ei täällä ennenkään ole hometta ollut ja tietää, koska hänellä on astma.

– Sitten menimme kellariin, jossa lattia oli edelleen kostea. Siihen ei kiinnitetty huomiota, mutta sain moitteet siitä, että autotallin ovi oli auki!