Atria rakentaa seitsemän tuulivoimalaa Seinäjoen ja Lapuan alueille

Yhtiön tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Elintarvikeyhtiö Atria suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista tehtaansa läheisyyteen Seinäjokeen kuuluvassa Nurmossa.

Yhtiön mukaan tarkoituksena on rakentaa seitsemän tuulimyllyä, joiden yhteisteho olisi noin 45 megawattia. Tuulivoimaprojektin toteuttajaksi on perustettu hankeyhtiö Taivaanraapija Oy. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 45 miljoonaa euroa.

Voimalasta saatava sähköenergia tulisi pääsääntöisesti Atrian käyttöön. Yhtiön laskelmien mukaan tasaisella tuotannolla voimalan vuosittainen kapasiteetti riittäisi kattamaan kokonaan Atrian Nurmon tuotantolaitoksen sähkön käytön.

Yhtiön tavoitteena on kokonaan hiilineutraali ruoan tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Nurmon tuotantolaitoksen yhteydessä toimii jo valmiiksi mittavan kokoinen aurinkovoimala.

– Atrian visiona on hiilineutraali ruoan tuotanto ja etenemme kohti tavoitetta konkreettisten tekojen kautta. Viisi vuotta sitten toteutimme Suomen suurimman aurinkopuiston ja nyt otamme ison askeleen kohti täysin uusiutuvan energian käyttöä. Olemme nyt rakentamassa sellaista konseptia, jota ei aikaisemmin Suomen mittakaavassa ole tehty, toteaa Atrian teollisen toimitusketjun johtaja Tapani Potka tiedotteessa.

Yhtiö kertoo käynnistävänsä yksityiskohtaiset toteutukseen liittyvät selvitykset esimerkiksi tarvittavien maa-alueiden hankkimisen osalta välittömästi. Tuulipuisto tulee sijoittumaan Nurmon tuotantolaitoksesta koilliseen Seinäjoen ja Lapuan kaupunkien alueelle. Tarkka sijainti täsmentyy myöhemmin.