Vireille pannut konkurssit vähenivät selvästi alkuvuonna – lakimuutos näkyi vielä

Määrä on ollut poikkeuksellisen matala viime vuoden kesäkuusta alkaen. Syynä ovat lakimuutokset.

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi–maaliskuussa 12,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen, kertoo Tilastokeskus. Henkilöstöä oli kuitenkin konkurssiin haetuissa yrityksissä yli neljä prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Vireille pantujen konkurssien määrä supistui kaikilla toimialoilla paitsi maa-, metsä- ja kalataloudessa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan toimialalla.

Tilastokeskuksen mukaan vireille pantujen konkurssien määrä on ollut poikkeuksellisen matala viime vuoden kesäkuusta alkaen. Syynä on se, että konkurssilakia on muutettu muutaman kerran koronakriisin aikana.

Konkurssiin hakemista rajoitettiin määräaikaisella lakimuutoksella viime vuoden toukokuusta alkaen. Lakimuutos oli voimassa tämän vuoden tammikuun loppuun saakka.

Uusi väliaikaislaki on voimassa helmikuun alusta syyskuun loppuun saakka. Laki estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Tilastokeskus muistuttaa, että lakimuutoksen mahdollista vaikutusta konkurssimääriin on mahdotonta erotella muista mahdollisista tekijöistä, kuten Verohallinnon tai muiden velkojien omaehtoisista toimista.