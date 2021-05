Timo jahtasi urallaan merirosvoja ja kyyditsi Putinia – opetteli vuodessa täysin uuden ammatin: ”Minulla oli romanttinen haave...”

Timo Heidell haaveili viininviljelystä mutta päätyi perustamaan ginitislaamon kotikaupunkiinsa Naantaliin.

Heidell on tällä hetkellä yrityksen ainoa päätoiminen työntekijä.­

Naantalilaisen teollisuushallin oven takaa tulvahtaa nenään epätavallinen tuoksu. Ehkä marja, ehkä mauste? Niitä ainakin on isoissa lasipurkeissa hyllyllä siistissä rivissä. Vieressä on tynnyreitä ja laatikoita, joiden seassa Timo Heidell täyttää pulloja ja liimaa etiketit niiden kylkeen – käsityönä tietenkin.

– Minulla oli ollut aina romanttinen haave lähteä Ranskaan viininviljelijäksi, mutta kotoa ei annettu lupaa. Tämä on ehkä vähän sinne päin, Heidell naurahtaa.

Timo Heidell pullottaa gininsä itse. Välillä vävypoika on apuna.­

Ajatus omasta tislaamosta syttyi kaksi vuotta sitten, kun Heidell, silloin vielä Heikkinen, oli täysin toisella uralla.

– Olin Merivoimissa töissä 33 vuotta. Menin varusmiespalveluksen jälkeen seuraavana päivänä töihin, ja suurimman osan vuosista toimin Pansiossa. Jäin vuoden vaihteessa eläkkeelle.

Heidellin urasta riittäisi tarinaa ainakin toisen haastattelun verran. Hän on toiminut merenkulku-upseerina, aluksien förstinä ja päällikkönä sekä laivueupseerina. Työt veivät myös rauhanturvaajaksi kahteen otteeseen: Afganistaniin 2011 ja Somaliaan 2016.

– Olin siellä jahtaamassa merirosvoja, mutta ne eivät olleet enää siellä. Tilanne oli onneksi rauhoittunut, hän kertoo.

Alkoholin valmistaminen on yksinkertainen prosessi, mutta hyvän reseptin löytäminen vaikeampaa.­

Yksi merkittävimmistä tehtävistä oli toimia Tasavallan presidentin veneen päällikkönä Naantalin Kultarannassa.

– Olin siellä molempien, Martti Ahtisaaren ja Tarja Halosen kanssa kaksi kesää. Olimme rannassa aina tunnin lähtövalmiudessa. Siellä kävi vieraita ja valtiovieraita, ja olen nähnyt kaikenlaista. Esimerkiksi Putinin ensimmäinen valtiovierailu Halosen aikana oli tuolloin, 22 vuotta sitten.

Tislaamon seinällä on todisteena kuvakin. Siinä Heidell tervehtii puhtaanvalkoisessa univormussa Venäjän presidenttiä, joka näyttää siloposkiselta nykyiseen verrattuna.

Kipinän ginin tislaamiseen Heidell sai hyvin menestyneeltä suomalaisyritykseltä, Kyrö Distilleryltä. Hän päätti tehdä saman.

– Tein tutkimusta, montako tislaamoa on eri maissa väkimäärään suhteutettuna, ja Suomeen mahtui vielä. Opiskelin alaa vuoden päivät; netistä löytyy älyttömästi tietoa, ja ostin paljon kirjallisuutta. Kävin Hollannissa tislaamolaitteiden valmistajan järjestämällä kurssilla, koska Suomessa ei oikein kouluteta tekemään alkoholia, Heidell kertoo.

Tislauslaite on nimetty Heidellin tyttären ja oikean käden Erika Heikkisen (oik.) mukaan ”Erikaksi”. Kastajaiset tulivat hänelle yllätyksenä.­

Tislausprosessi on Heidellin mukaan yksinkertainen. Enemmän haastetta on siinä, että saa juuri oikeanlaisen reseptin kehitettyä. Ensimmäisen vuoden aikana hän kokeili 40:ää eri versiota.

– 27:s oli jo hyvä, mutta sitten lähdin taas kikkailemaan vain palatakseni siihen 27:nteen.

Heidellin ginissä on 12:ta eri maustetta. Pakollisen katajanmarjan ja yleisten korianterin ja väinönputkijuuren lisäksi tuotteessa on muun muassa Naantalista kotoisin olevaa hunajaa, lietolaista tyrniä ja Heidellin takapihalta itse poimimaa puolukkaa. Kaikki, mikä on mahdollista saada läheltä, myös hankitaan sieltä. Työvoima tulee sekin läheltä.

– Kenellekään ei makseta tällä hetkellä palkkaa, vaan kaikki tehdään talkoilla. Minä olen ainoa päätoiminen. Erika on oikea käteni, hän hoitaa markkinoinnin ja somepuolen, suunnitteli kotisivut ja esimerkiksi etiketit ja logon. Hän kuitenkin tekee samalla gradua ja on töissä Nokialla, Heidell kertoo.

– Vävypoika järjesti meille tilat ja käy pullottamassa minun apunani. Sisko hoitaa kirjanpidon ja velipoika myyntiä. Vaimo pitää touhussa jalat maassa.

Heidell tarkistaa jokaisen pullon ja kirjaa niihin puumerkkinsä.­

Heidell Distillery on toiminut nyt neljä kuukautta. Heidän giniään, kahta eri vahvuutta ja kokoa, myydään 25 Alkossa ja alueen ravintoloissa. Myös kaksi uutta tuotetta, tammitynnyrissä kypsytetty gini sekä vodka, tulee pian myyntiin.

Maaliskuussa yritys osallistui Lontoossa järjestettyyn kilpailuun, jossa arvioitiin sokkona makua mutta myös pullon ulkonäköä ja hinta–laatusuhdetta.

– Sieltä tuli hopeamitali, ja jäimme vain neljä pistettä kullasta. Positiivista oli, että heidän luonnehdintansa osui tosi hyvin siihen, mitä itsekin olemme hakeneet. Emme ole ajatuksiemme kanssa yksin, Erika Heikkinen kertoo.

Heidellin tislaamo on alusta asti suunnannut kansainvälisille markkinoille. He kokevat olevansa Suomen alkoholilainsäädännön alaisena eriarvoisessa asemassa esimerkiksi saksalaisiin kilpailijoihin nähden. Siksi yritykselle perustettiin tytäryhtiö Saksaan.

– Suomen lainsäädännön mukaan meillä saisi olla ehkä yksi tarkoin säädelty kuva tuotteesta Instagramissa. On hankala tuoda tuotetta kuluttajille, jos he eivät tiedä, miltä se näyttää. Saksan lainsäädännön alaisena kuvien julkaiseminen on mahdollista.

Heidellin tislaamo haluaa myydä tuotettaan suomalaisuudella eli puhtailla raaka-aineilla.­

Heidellin giniä myydään jo yhdessä saksalaisessa tukkukaupassa, ja neuvotteluita on käynnissä sekä Saksaan että Baltiaan. Heidell myöntää, että yritystoiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Väittäisin, että kovin moni uusi firma ei tule markkinoille heti neljällä tuotteella ja parin kuukauden päästä kolmella lisää. Jos tämä jatkuu näin hyvin, tilat käyvät jossain vaiheessa pieniksi. Edessä on jossain vaiheessa ulkopuolisten tekijöiden palkkaaminen.

Naantali tunnetaan auringosta ja Muumimaailmasta. Heidell uskoo, että mukaan mahtuisi myös gini.

– Minulla on haave, että meillä olisi Naantalissa joskus oma tislaamorakennus ja sen yhteydessä ravintola, ja se olisi samalla matkailukohde. Vaikka siinä Muumimaailman parkkipaikan vieressä, hän sanoo.