WarnerMedia ja Discovery yhdistyvät kiriäkseen Netflixiä

Yhdysvalloissa telejätti AT&T on irrottamassa omistamansa WarnerMedian toiminnoistaan ja sulauttamassa sen Discoveryn kanssa uudeksi yhtiöksi. Tavoitteena on luoda haastaja nykyisille suoratoistopalveluille, kuten Netflixille, Disney+-palvelulle ja Amazon Primelle.

WarnerMedian alle lukeutuvat muun muassa uutiskanava CNN, menestyssarjoistaan tunnettu HBO ja elokuvatuotantoyhtiö Warner Bros Studios. Discovery puolestaan on tunnettu muun muassa kanavista Discovery Channel, Animal Planet ja Eurosport.

AT&T:n pääpalvelu HBO Max on kerännyt nahkeasti uusia tilaajia. Sillä on 61 miljoonaa tilaajaa, kun kilpailijoista Netflixillä tilaajia on yli 200 miljoonaa ja Disneyn palveluilla 164 miljoonaa. Uuden yhtiön on määrä aloittaa toimintansa ensi vuonna, ja se tavoittelee 400:aa miljoonaa tilaajaa.