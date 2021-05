Vehnän hinta noussut Suomessa viidenneksellä alkuvuonna – ei suurta vaikutusta leivän hintaan

Viljan tarjonta on supistunut maailmalla alkuvuoden aikana.

Viljojen tuottajahinnat nousivat tammi-maaliskuussa Suomessa yli 10 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Vehnän hinta kipusi peräti viidenneksen ja ohran 14 prosenttia. Rukiin hinta kohosi ja kauran laski hieman.

Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Pia Outa-Pulkkinen kertoo, että määräävässä asemassa myös Suomessa ovat maailmanmarkkinahinnat. Jos viljasta maksetaan muualla enemmän, suomalainen vilja lähtee ohjautumaan sinne, elleivät kotimaiset ostajat seuraa perässä.

– Ostajat seuraavat Chicagon ja Euroopan viljapörssejä todella tarkasti, Outa-Pulkkinen sanoo.

Vastaavasti jos suomalaiset ostajat saavat viljaa maailmanmarkkinoilta halvemmalla kuin Suomesta, tuottajahinnat lähtevät laskuun myös kotimaassa.

Suuria kotimaisia ostajia ovat välittäjät, myllyt sekä rehu- ja muut viljaa käyttävät tehtaat.

– Viljojen suuret ostajat ovat koko ajan vähentäneet varastojaan, ja tilavarastojen osuus on kasvanut 10–15 vuoden aikana paljon, Outa-Pulkkinen arvioi.

Hänen mukaansa viljan käyttäjät haluavat vähentää varastoriskejään hinnan muuttumista vastaan. Ne ottavat viljaa varastoon vain välttämättömän minimimäärän.

Maatilat myyvät viljaa ympärivuotisesti tarpeen mukaan. Samalla viljelijä kantaa varastointiriskin.

Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Paula Horne huomauttaa, että osa viljelijöistä on tehnyt ostajan kanssa toimitussopimuksen, joihin liittyy jonkinlaisia hintamekanismeja.

Viljan osuus leivän hinnasta minimaalinen

Hornen mukaan maailmanmarkkinahintoihin on vaikuttanut tarjonnan supistuminen tämän vuoden alussa.

– Venäjä on vähentänyt vientiään, ja Etelä-Euroopassa on ollut kuivuutta. Argentiinassa, joka on suuri tuottaja, on ollut vientirajoituksia, Horne kertoo.

Kuluttajan kannalta viljan maailmanmarkkinahinnan rajukaan nousu ei merkitse paljoa. Viljan osuus leivän hinnasta on vain murto-osa.

Kokonaisuudessaan kasvi- ja eläintuotannon tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 2,6 prosenttia vuoden takaisesta. Lihan hinnat laskivat.