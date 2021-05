Suomalaista Kaisa Hietalaa ajetaan Exxonin hallitukseen – öljy-yhtiössä käynnissä valtataistelu

Nesteen entinen biopolttoainejohtaja Kaisa Hietala saattaa nousta toukokuun lopussa Exxonin hallitukseen.

Suomalainen Kaisa Hietala saattaa toukokuun lopulla tulla nimitetyksi Exxon Mobil -öljy-yhtiön hallitukseen. Hietala on toiminut muun muassa Nesteellä uusiutuvista tuotteista eli biopolttoaineista vastaavana johtajana.

Sijoitusyhtiöt ajavat Exxonin johtoon muutosta, koska öljy-yhtiö ei niiden mielestä ota toiminnassaan huomioon ilmastonmuutosta. Hietalan lisäksi Re-energize Exxon -kampanjassa Exxonin hallitukseen halutaan nostaa kolme muuta ehdokasta vaihtoehtona yhtiöjohdon ehdokkaille.

Exxonin johto ei tue kampanjaa ja suosittelee osakkeidensa omistajia äänestämään yhtiön johdon tukemia ehdokkaita.

Exxonin yhtiökokous pidetään 26. toukokuuta.

Luonnonsuojelu ei välttämättä ole ainoa syy kampanjaan. Kymmenen vuotta sitten Exxon kuului markkina-arvoltaan maailman kalliimpiin yrityksiin, mutta nyt sen arvo on pudonnut puoleen.

Sijoitusyhtiöiden mukaan syynä on Exxonin huono strategia, joka ei ota tarpeeksi huomioon fossiilisten polttoaineiden käytön vähentymistä.

Viime joulukuussa Exxon teki 17–20 miljardin dollarin arvonalennuskirjauksen alaskirjauksen, joka koski etenkin maakaasuliiketoimintaa.

Kampanjan aloitti viime vuoden lopulla pieni hedge-rahasto Engine No 1, mutta se on saanut tuekseen myös merkittävät yhdysvaltalaiset CalPERS-, CalSTRS-, ja New York State Common-eläkerahastot sekä brittiläisen Legal & General Investment Management -sijoitusyhtiön. Perjantaina tuestaan ilmoitti myös suomalainen S-Pankki, joka sekin rahastojensa kautta kuuluu Exxonin omistajiin.

– Vastuullisuus on sijoitustoimintamme ytimessä. Yrityksiin vaikuttaminen esimerkiksi yhtiökokousten välityksellä on tärkeä osa vastuullisen sijoittajan työkalupakkia. Poissulkeminen on yksi strategioista, jota noudatamme, mutta vaikuttamiselle on ehdottomasti paikkansa ja suosimme sitä, kertoo sijoitusjohtaja Mika Leskinen S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnasta pankin tiedotteessa.

Hallituksen osittaista vaihtoa kannattavat myös vaikutusvaltaiset konsulttiyhtiöt ISS ja PIRC, joiden suosituksilla on paljon painoarvoa suuria sijoituksia tekeville eläke- ja vakuutusyhtiö ja muille sijoitusyhtiöille, kertoo uutistoimisto Reuters.