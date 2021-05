Pyhäjärveltä kotoisin oleva Kristian Tapaninaho pyörittää vaimonsa kanssa Edinburghissa yritystä, joka valmistaa pizzauuneja. Korona on lisännyt Ooni-uunien myyntiä. Katso herkkulliset pizzareseptit!

Kristian Tapaninaho kehitti Ooni-pizzauuninsa ensin omaan tarpeeseen. Hän halusi tehdä kotonaan täydellistä pizzaa.

– Se lähti ihan omasta kiinnostuksesta. Perjantaipizzasta tuli meille juttu, kun olin juuri mennyt vaimoni kanssa naimisiin, Tapaninaho kertoo.

– Lämpötilalla on pizzan paistamisessa äärimmäisen tärkeä merkitys, mutta kotiuunia ei saa tarpeeksi kuumaksi. Olimme silloin vuokralla, enkä halunnut pistää rahaa perinteiseen pizzauuniin jonkun toisen puutarhassa. Aloin miettiä parempaa tapaa.

Kristian Tapaninaho kertoo, että seuraavaksi Ooni-uunin myyntisopimusta ollaan tekemässä jopa Mongoliaan.­

Tapaninaho päätti julkistaa keksintönsä Kickstarter-joukkorahoitussivustolla. Ooni tunnettiin aluksi nimellä Uuni. Tavoitteena oli, että uuni saa painaa korkeintaan 10 kiloa, jotta sen pystyi lähettämään postin kautta. Hän kehitteli ideaansa vuoden verran, ja julkisti uuninsa Kickstarterissa vuoden 2012 lopulla.

– Nyt jälkeenpäin tulee vähän kylmä hiki kun miettii, missä vaiheessa tuote oli julkistusvaiheessa, Tapaninaho naurahtaa.

Oonissa ei ole suurta lämpöä varaavaa kivimassaa, vaan paistamisessa käytettävä lämpö tulee suoraan liekeistä.

– Yksi alkuperäisistä ajatuksista, jotka saivat sen toimimaan, tuli suihkumoottoreista. Moni insinööri varmaan puistelee päätään, mutta siitä sain inspiraatiota tuulettimeen, joka alkuperäisessä mallissa pisti ilmaa pellettien vierestä ja läpi, ja sai aikaan todella tehokkaan palamisen. Siitä tulee hyvin vähän savua, ja kaikki palava materiaali käytetään energian tuottamiseen, Tapaninaho kuvailee.

Ooni-uunit kuumenevat 500 asteeseen noin parissakymmenessä minuutissa. Pizzat paistuvat korkeassa lämpötilassa jopa alle minuutissa.

– Monesti kuulemme, etteivät asiakkaat usko sitä ja polttavat ensimmäisen pizzansa, Tapaninaho sanoo.

Tapaninahon ensimmäinen uuni sai Kickstarterin kautta ensin 92 ostajaa ja 17 000 punnan rahoituksen. Tilauksia alkoi tulla kuitenkin myös jälkeenpäin. Ensimmäistä mallia tehtiin lopulta 1 200 kappaletta.

– Siinä vaiheessa tiesin, että tästä voi oikeasti tulla jotain, Tapaninaho muistelee.

Yritystoiminnan käynnistämiseen Tapaninaho sai hieman lainaa ystäviltä ja sukulaisilta, mutta muuten yritys on kasvanut ilman ulkopuolisia sijoittajia. Ooni-uuneista on julkaistu useita uusia versioita. Alkuperäiseen Ooniin verrattuna pizzauunit ovat kehittyneet Tapaninahon mukaan paljon, mutta viime aikojen malleissa erot alkavat olla jo pienempiä. Itse uunien oheen yhtiö on kehittänyt paljon oheistuotteita, joista tuleekin jo merkittävä osa liikevaihdosta.

Nyt Tapaninaho asuu perheineen Edinburghissa ja johtaa Ooni-yhtiötä. Yhtiö ei ole julkistanut tuoreita liikevaihtolukujaan, mutta vuonna 2019 se pääsi sijalle 7 brittiläisen Sunday Times -lehden Fast track 100 -listalla, jossa listataan teknologia-alan ulkopuolisia nopeimmin kasvavia yrityksiä.

– Se oli henkilökohtaisesti iso saavutus, sillä listalle pääsy oli tavoitteenani ihan alusta asti, Tapaninaho kertoo.

Viime vuosi vain lisäsi Oonien suosiota, kun ihmiset laittoivat entistä enemmän ruokaa kotonaan. Välillä yhtiön tilanne vaikutti kuitenkin huolestuttavalta.

– Tammi–helmikuussa oli merkkejä, että tulossa olisi kova vuosi. Mutta meille korona iski jo tammikuun lopulla, kun valmistajamme Kiinassa alkoivat sanoa, että työntekijämme palaavatkin viikon ja sitten kaksi viikkoa myöhässä. Lopulta he palasivat vasta maaliskuun alussa, Tapaninaho muistelee.

– Silloin helmikuussa korona vaikutti koskevan vain Kiinaa, ennen kuin tartuntojen määrä alkoi kasvaa dramaattisesti Italiassa. Sitten asiat kääntyivät ikään kuin ympäri, ja meidän yritysasiakkaamme alkoivat perua seuraavan kuuden kuukauden tilauksia. Silloin kuitenkin asiakkaiden tilaukset suoraan meidän omilta verkkosivuiltamme lähtivät nousuun. Se, että asiakkaat viettivät paljon aikaa kotona, on itse asiassa toiminut meille hyvin.

Ooni-uunit kuumenevat 500 asteeseen noin parissakymmenessä minuutissa. Pizzat paistuvat korkeassa lämpötilassa jopa alle minuutissa.­

Oonien päämarkkina on Yhdysvalloissa, josta tulee noin puolet yhtiön liikevaihdosta, mutta Oonit tekevät kauppansa myös Saksassa ja Britanniassa.

– Iso-Britannia kasvaa edelleen hirveää vauhtia, ja sitä miettii, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on vielä muualla maailmassa, Tapaninaho miettii.

– Tällä hetkellä meillä kaksi henkilöä tekee töitä muun maailman sopimusten kanssa. Nyt olemme tekemässä myyntisopimusta jopa Mongoliaan.

Yhtiö yli kaksinkertaisti viime vuonna henkilöstömääränsä yli 130 työntekijään.

– On ihan älytöntä, että suurin osa nykyisistä työntekijöistämme ei ole koskaan käynyt meidän toimistollamme, mutta se on toiminut yllättävän hyvin, Tapaninaho sanoo.

Eivät kaikki työntekijät tosin enää mahtuisikaan yhtiön nykyisiin tiloihin.

– Olemme kasvaneet tästä ulos, Tapaninaho toteaa.

– Tarkoituksena olisi löytää uudet tilat, jossa voisimme viettää aikaa yhdessä, paistamaan pizzoja ja muita juttuja meidän uuneissa.

Yhteishenkeä työntekijöihin on etätyön aikana puhaltanut Tapaninahon vaimo ja yhtiökumppani Darina Garland, jonka hän tapasi jo opiskeluaikanaan Rochesterin yliopistossa Kentissä.

Nelikymmenvuotias Tapaninaho on alunperin kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Pyhäjärveltä.

– Kasvoin siellä kaupan hyllyjen välissä ja äidin leipomossa, eli minulla oli yrittäjävanhemmat, hän kertoo.

Britanniaan hän päätyi armeijan jälkeen noin parikymmentä vuotta sitten, kun hän haki Britteihin opiskelemaan valokuvausta.

Valokuvauksesta ei tullut kuitenkaan uraa. Ennen Oonia hänellä oli vaimonsa kanssa koulutusalan konsultointiyritys Suklaa, mutta Oonin tuomat kiireet ovat pakottaneet heidät jättäytymään sivuun sen toiminnasta.

Oonin keksimisen aikaan perhe asui Lontoossa, mutta vuonna 2015 he muuttivat vaimon kotikaupunkiin Edinburghiin.

Ennen koronapandemiaa Tapaninaho matkusteli lähes joka kuukausi markkinoimassa Oonia ja tutustumassa uusiin pizzoihin.

– Pizzantekemisessä on loistavaa se, että siinä on melko helppoa päästä niin hyväksi, että tekee parempaa pizzaa kuin suurin osa pizzerioista. Mutta sitten siinä on syvyyttä, jossa voi kehittyä vielä pitkälle. Lisäksi on vielä paljon pizzatyylejä, joihin voi niihinkin vielä syventyä, Tapaninaho kuvailee.

Koronan myötä työmatkailu on jäänyt.

– Kyllä sitä kaipaa, vaikka onkin mahtavaa viettää aikaa kotona ja nähdä meidän kahta poikaa paljon aiempaa enemmän. Mutta meidän alalla on niin monenlaisia pizzoja, ja on hienoa päästä kokemaan ne siellä, mistä ne ovat kotoisin.

Suomessa napolilaistyylinen pizza kasvattaa yhä suosiotaan, mutta Tapaninahon mukaan maailmalla parin viime vuoden trendipizza on ollut detroitilainen.

– Detroit-tyylinen pizza on ollut trendikäs pari viime vuotta. Se on variaatio sisilialaisesta paksusta pizzasta, jossa on ikään kuin foccaccia-leipämäinen pohja. Detroit-tyylisessä pizzassa on taikina alla, sitten juusto ja kastike päällä, hän kertoo.

– Seuraava trendipizza on varmaan newhaven-pizza. Se on variaatio napolilaispizzasta, mutta sen paistoaika on hieman pidempi, ja se pitää paistaa hiilellä. Leipäosassa on vahvuutta, mutta pidemmän paistoajan takia se on hieman napolilaispizzaa rapeampi.

Tapaninahon taloudessa tehdään edelleen pizzaa pari kolme kertaa viikossa, mutta perheessä syödään toki muutakin ruokaa. Silloinkin kokkaamiseen voidaan käyttää omia tuotteita.

– Jouluna savustin kolme ja puoli tuntia pihalla Ooni Prossa 2,5 kiloista rib eye -pihviä. Kävin parinkymmenen minuutin välein lisäämässä pienen hiilennokareen, että uunissa pysyi noin 100 asteen lämpö. Siitä tuli aivan mielettömän hyvää, Tapaninaho kehuu.

Pizzataikina on kohonnut riittävästi kun sen koko on kaksinkertaistunut.­

Perinteinen pizzataikina

360 g kädenlämpöistä vettä

4 tl suolaa

20 g tuoretta hiivaa tai 7 g kuivaa pikahiivaa

600 g 00-jauhoa + lisää tomuttamiseen

Lisää suola ja hiiva kädenlämpöiseen veteen.

Jos sekoitat käsin: Yhdistä hiivaseos ja jauhot kulhossa ja sekoita puulusikalla kunnes niistä alkaa muodostua taikinaa. Käännä taikina jauhotetulle alustalle ja vaivaa molemmin käsin noin 10 minuuttia.

Jos käytät sekoitinta: Lisää jauho sekoittimen kulhoon. Käynnistä kone hitaalla nopeudella ja lisää vähitellen hiivasekoitus. Kun ne ovat yhdistyneet, jätä kone sekoittamaan taikinaa samalla nopeudella 5–10 minuutiksi.

Kun taikina on kiinteä ja venyvä, laita se takaisin kulhoon, peitä se muovikelmulla ja anna kohota lämpimässä paikassa noin kaksi tuntia tai kunnes koko on kasvanut kaksinkertaiseksi.

Kun taikinan koko on noussut kaksinkertaiseksi, jaa se kolmeen tai neljään yhtä suureen osaan, riippuen siitä, minkä kokoisia pizzoja haluat. Muotoile taikinapalat palloiksi. Laita jokainen pallo erilliseen kulhoon tai tarjottimelle, peitä ne muovikelmulla ja anna nousta vielä 30–60 minuuttia, tai kunnes niiden koko on kaksinkertaistunut.

Taikinan vaivaaminen ja venyttäminen: Aseta taikinapallo hieman jauhotetulle alustalle. Pallon keskeltä aloittaen työnnä taikinaa keskustasta ulospäin. Kun olet saanut aikaan ympyrän, venytä kämmenelläsi taikinaa suuremmaksi. Napolilaistyyppisissä pizzoissa taikinan pitäisi olla keskeltä ohut.

Kun pizzataikina on venytetty, jauhota pizzalasta kevyesti ja aseta pizzataikina sen päälle. Jos näet tässä vaiheessa taikinassa pieniä reikiä, nipistä ne varovasti kiinni. Lisää täytteet päälle ja paista pizzauunissa reseptin mukaan.

Annoskoko: riittää neljään 30-senttiseen tai kolmeen 40-senttiseen pizzaan

Valmistusaika: 260 minuuttia. Paistoaika 60 sekuntia

Milano-salami ja rucola -pizza täytetään mausteisella salamilla ja viimeistellään balsamico-siirapilla.­

Milano-salami ja rucola

250 g / 330 g pizzataikinaa

4–5 rkl pizzakastiketta

3–4 viipaletta Milano-salamia

kourallinen tuoretta rucolaa

50 g tuoretta mozzarellaa, revittynä pieniksi palasiksi

1 tl balsamicosiirappia

suolaa ja pippuria maun mukaan

Valmista pizzataikina etukäteen. Kuumenna uuni. Tavoittele 500 asteen lämpötilaa sisällä olevan pizzakiven päällä. Tomuta vähän jauhoa pizzalapiolle ja aseta pizzapohja sille. Levitä päälle tasainen kerros pizzakastiketta. Laita päälle juusto ja salami.

Liu’uta pizza uuniin ja paista 1–2 minuuttia kääntäen sitä välillä, jotta se paistuu tasaisesti. Ota paistettu pizza ulos ja laita sille rucolaa. Ripottele päälle vielä balsamicosiirappia. Mausta suolalla ja pippurilla ja tarjoile välittömästi.

Annoskoko: riittää yhteen 30- tai 40-senttiseen pizzaan

Pesto-pizzan täytteitä voi elävöittää syötävillä kukilla.­

Vihreä pesto ja vuohenjuusto

250 g / 330 g pizzataikinaa

75 g vuohenjuustoa leikattuna kiekoiksi

1 rkl pinjansiemeniä

3–4 kirsikkatomaattia, puolitettuina

tuoretta vesikrassia

syötäviä kukkia, valinnainen

Pesto:

Iso kimppu tuoretta basilikaa

2–3 valkosipulinkynttä, kuorittuina

3 rkl pinjansiemeniä

3 rkl parmesaania (raastettuna/jauhettuna)

120 g oliiviöljyä

suolaa ja pippuria maun mukaan

Valmista pizzataikina etukäteen.

Sekoita basilika, oliiviöljy, pinjansiemenet, parmesaani ja valkosipuli tehosekoittimella, kunnes niistä tulee kastiketta. Kun olet tyytyväinen koostumukseen, mausta pesto suolalla ja pippurilla ja siirrä kulhoon. Jos et käytä kaikkea, loput säilyvät jääkaapissa suljetussa rasiassa 1–2 viikon ajan.

Kuumenna uuni. Tavoittele 500 asteen lämpötilaa sisällä olevan pizzakiven päällä. Paahda pinjansiemenet paistinpannulla keskilämmöllä.

Tomuta vähän jauhoa pizzalapiolle ja aseta pizzapohja sille. Levitä pizzapohjalle tasainen kerros pestokastiketta. Aseta pizzalle vuohenjuustokiekot ja ripottele päälle vielä paahdetut pinjansiemenet.

Liu’uta pizza uuniin ja paista 1–2 minuuttia kääntäen sitä välillä, jotta se paistuu tasaisesti. Ota paistettu pizza ulos, ja laita päälle vielä tuoreita kasviksia kuten vesikrassia, kirsikkatomaatit ja syötäviä kukkasia.

Annoskoko: riittää yhteen 30- tai 40-senttiseen pizzaan

Herkkutatti täydentää provolonejuuston makua.­

Herkkutatti ja provolone

250 g / 330 g pizzataikinaa

1–2 isoa herkkutattia, ohuesti viipaloituina

80 g provolonejuustoa, ohuesti viipaloituna

kourallinen tuoretta persiljaa, hienoksi silputtuna

2–3 rkl oliiviöljyä

40 g mascarponejuustoa

40 g pecorino- tai parmesanjuustoa

suolaa ja pippuria maun mukaan

Valmista pizzataikina etukäteen.

Kuumenna uuni. Tavoittele 500 asteen lämpötilaa sisällä olevan pizzakiven päällä. Tomuta vähän jauhoa pizzalapiolle ja aseta pizzapohja sille.

Levitä metallilusikalla tasainen kerros oliiviöljyä pizzapohjan päälle. Lisää provolonesiivut ja pari nokaretta mascarponejuustoa.

Lisää herkkutattisiivut ja raastettu pecorino- tai parmesanjuusto. Ripottele päälle silputtua persiljaa ja mausta pippurilla ja suolalla.

Liu’uta pizza uuniin ja paista 1–2 minuuttia kääntäen sitä välillä, jotta se paistuu tasaisesti. Ota paistettu pizza ulos ja tarjoile heti.

Annoskoko: riittää yhteen 30- tai 40-senttiseen pizzaan

Reseptien lähde: Ooni. Pizzataikinan grammamäärät pyöristetty lähimpään kymmeneen grammaan.