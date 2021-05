Lidlin koronatestit pamahtivat kauppoihin – Tällainen se on

Kotona tehtävät koronatestit tulivat Lidlin myymälöihin tänään.

Ensimmäiset koronakotitestit tulivat myyntiin Suomessa perjantaina. Testejä myyvät Lidlit koko maassa.

– Testit myydään viiden kappaleen pakkauksissa, ja näitä pakkauksia on saatu tänään myyntiin kymmeniä tuhansia kappaleita, Lidlin viestinnästä kerrottiin.

Lidl tiedotti aiemmin, että kotitestejä on kysytty ja toivottu siltä, kun on tiedetty, että tuote on myynnissä monen muun maan myymälöissä. Kyse on nyt yhdestä tuote-erästä Suomessa.

Menekkiä seurataan Lidlissä ja muuallakin varmasti tarkkaan. Vielä aamupäivällä ihmisiä oli helatorstain jäljiltä vähän liikkeellä. Helsingin parissa Lidlin myymälässä oli hiljaista eikä niissä näkynyt testien takia kauppaan tulleita asiakkaita ainakaan kello 10–11 aikoihin.

Viiden koronatestin paketin saa ostaa pyöreään 30 euron hintaan.­

Tuotetta kuvataan helppokäyttöiseksi. Tuloksen saa 15–20 minuutin kuluttua testin ottamisesta. Valmistajan teettämien tutkimusten mukaan Boson-testin tarkkuus on lähes 99 prosenttia.

Näyte otetaan pakkauksessa olevalla vanunäytepuikolla nenän etuosasta, ei syvältä nenäontelosta kuten ammattilaisten tekemässä testissä. Pakkauksen hinta on 30 euroa.

Tulos riippuu testin ajoituksesta

Johtava asiantuntija Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta katsoo, että tarkkuuden osalta Lidlin testi on korkealla tasolla. Se pystyy tunnistamaan juuri kyseisen viruksen näytteestä.

Herkkyyden, eli toisen suorituskyvyn mittarin osalta yhtä korkeaan prosenttiin ei päästä. Lidlin pikatesti kuuluu antigeenitesteihin, joiden herkkyys on yleensä matalampi kuin PCR-testien.

Lidlissä myytävä testi on valmistettu Kiinassa, ja tuotteella on CE-merkintä. Se tarkoittaa, että tuote täyttää sitä koskevat laatuvaatimukset, kuten turvallisuuden ja käyttötarkoitukseen sopivuuden.

Kotitestit luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi. Niitä valvoo lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Testin myyntiin riittää ilmoitus Fimealle.

Ikonen varoittelee kotitestin virhepäätelmistä.

– Testi kertoo tuloksen vain juuri kyseisellä hetkellä. Vaikka saisi negatiivisen tuloksen, henkilöllä voi olla jo koronatartunta, mutta se ei välttämättä ole vielä kyseisellä testillä todennettavissa eli virusta ei ole riittävästi limakalvolla.

Koronaviruksen itämisaika on muihin hengitystieinfektioihin nähden pitkä, yleensä 4–6 vuorokautta, mutta voi olla jopa 14.

– Itse ajattelen, että testi voi luoda virheellisen turvallisuuden tunteen. Helposti voi tulla tunne, että kun on saanut negatiivisen tuloksen, olisi vapaampi muista varotoimista.

Jos taas oireita on ollut jo pidempään kuin viisi päivää, testi ei välttämättä tunnista näitäkään tautitapauksia.

Myös Lidl korostaa, että kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä.

Ikonen pitää mahdollisena sitä, että kotitestit vähentävät ammattilaisten testeissä käymistä. Näin tartuntatilanteen seuraaminen voisi vaikeutua, jos kotitestien käyttö yleistyisi merkittävästi.

Asiantuntija muistuttaa että kotitesti ei korvaa ammattilaisen tekemää koronatestiä.­

Ikonen suosittaa, että testit tehtäisiin yhä ammattilaisten testauspisteillä, sillä niissä on hyvin kapasiteettia.

Koska testiin pääsee nopeasti ja ilmaiseksi ja tulokset tulevat nopeasti, Ikonen ei näe kotitestillä olevan erityistä hyötyä.

Ei saa käyttää esitestaamiseen

Viime päivinä koronavarovaisuus näyttää herpaantuneen, kun väki on esimerkiksi juhlinut jääkiekkomestaruutta ja nauttinut hellepäivistä puistoissa ja terasseilla. Tartuntamäärissä näkyy huolestuttavia piirteitä.

Ikonen painottaa, että kotitesti ei voi toimia lupana osallistua juhliin tai bileisiin.

– Se on mahdollista, mutta toivon että ihmiset ymmärtäisivät, että edelleen pitää noudattaa yleisiä suosituksia kunnes epidemiatilanne hellittää.

Myös Lidl ohjeistaa, että tuotetta ei sovi käyttää esitestaamiseen, jos aikoo järjestää isoja juhlia tai kotikisakatsomoita.