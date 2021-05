Kolmen viikon kuluttua ollaan jo kesäkuussa, mutta paikkoja kesätöihin on vielä auki. Hakemisen suhteen kannattaa kuitenkin toimia nopeasti.

Kesä alkaa olla jo aivan nurkan takana ja sen mukana alkaa kesätyösesonki.

Monet kesätyöpaikat on jo täytetty, mutta toivo ei ole täysin menetetty, jos kesätöihin halajaa. Avoimia paikkoja kesäksi näyttää löytyvän vielä esimerkiksi myyjän ja tarjoilijan töistä erilaisiin hoitoalan ammatteihin sekä kiinteistönhuoltoon.

Toukokuun alussa uutisoitiin, että kauppaketju Lidliin kesätöihin haki yli 20 000 hakijaa. Jo maaliskuussa kerrottiin, että vaikka kesätöiden määrä kasvaa viime vuodesta, joutuu monien työpaikkojen varmistumista odottamaan hyvinkin lähelle kesää.

Esimerkiksi verkkopalvelu Oikotiestä löytyy hakusanalla kesätyö tällä hetkellä hieman yli 1 500 osumaa.

Hakemuksia kannattaa silti ryhtyä täyttämään ripeästi, sillä osassa avoimia hakemuksia on hakuaikaa jäljellä enää muutama päivä. Työpaikkahakukone Duunitorista puolestaan löytyy hieman yli 1 000 kesätyöpaikkailmoitusta, jotka on avattu viikon sisään.

Oikotie kertoo, että heidän Vastuullinen kesäduuni -kampanjaansa on liittynyt mukaan jo lähes 550 työnantajaa sekä 30 asiantuntijakumppania.

Kampanjassa mukana olevat työnantajat ovat lupaavat sitoutua hyvän kesätyön periaatteisiin. Tavoitteena on tarjota erityisesti nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja sekä mukavia kesätyökokemuksia.

– Kesätöitä kannattaa edelleen hakea, ja kannustan nuoria olemaan aktiivisia. Oikotielle tulee vielä pitkin kevättä ja kesää uusia kesätöitä tarjolle, kertoo Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Duunitorin haetuimmat työnantajat kesälle olivat ABB, Fortum, Ikea, Kela sekä Lasten Päivän Säätiö eli Linnanmäki. Enää näihin ei ole kesäpaikkoja auki, mutta sen sijaan kuudenneksi haetuimmalle työnantajalle, eli Lidliin, näyttää olevan vielä muutama haku auki.

Duunitorista alle 18-vuotiaille soveltuvia kesätöitä löytyy enää vain 63 kappaletta.

Ne vaihtelevat erilaisista siivous- ja huoltotöistä myyjän tehtäviin. Oikotien kautta esimerkiksi Palmia etsii avustaviin siivoustehtäviin Helsingissä yli 15-vuotiaita kesäapulaisia 1 000 euron kuukausipalkkaa vastaan. Palmian haku on auki vielä toukokuun loppuun saakka.

Vuokratyövoimaa eri yrityksiin tarjoava StaffPoint kertoo käynnistävänsä kampanjan, jonka tarkoituksena on koota kuudelta eri toimialalta erilaisia kesätöitä.

Tähän koontiin kuuluu myös erilaisia työmahdollisuuksia välivuotta pitäville sekä osa-aikatöitä syksyllä opintojaan jatkaville. StaffPointin Taloussanomille toimittamien tietojen mukaan kampanjassa on tarjolla töitä 18 vuotta täyttäneille esimerkiksi kaupan alalta sekä erinäisiä hotelli -ja ravintola-alan hommia. Töitä löytyisi myös vaikka puualan työntekijänä tai autonrakentajana.

Esimerkiksi siivoushommiin voi edelleen päästä kesäksi.­

Seurakunnat ovat perinteisiä nuorten työllistäjiä kesäisin, ja Kirkkohallitus kertoi, että opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi sille 460 000 euron suuruisen avustuksen kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Kirkon viestinnän mukaan avustus on osa toimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään lieventämään koronatilanteen aiheuttamia haittoja nuorille.

Seurakuntien kerrotaan palkkaavan tämän avustuksen turvin lisää kesätyöntekijöitä esimerkiksi hautausmaille, leirikeskuksiin ja leiri- ja retkitoimintaan.

– Seurakunnilla oli hakuaikaa vain kaksi viikkoa huhtikuun loppupuolella, ja oletettavasti suurimman osan seurakuntien kesätyöpaikkarekrytoinnit olivat jo pitkälle valmiina, kertoi evankelis-luterilainen kirkon kansliapäällikön erityisavustaja Jari Pulkkinen kirkon tiedotteessa.

Erikoisempiakin kesätyöhakuja on vielä auki, sillä esimerkiksi matkailuajoneuvoja tarjoava Best Caravan etsii henkilöä kiertämään Suomea matkailuautolla sekä päivittämään reissusta kuvia sosiaaliseen mediaan.

Hakijalta edellytetään 18 vuoden ikää, omaa kuvauskalustoa sekä julkista Instagram-tiliä. Tietäjä-titteliä kantavaa kesätyöpaikkaa voi hakea kesäkuun ensimmäiseen päivään saakka.

Lidl oli Duunitorin kuudenneksi haetuin kesätyöllistäjä.­

Henkilöstöpalveluyritys Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen kertoo, että koronatilanne on vaikuttanut paljon nykyiseen työtilanteeseen. Hänen mukaansa esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alalla työntekijöiden tarve voi muuttua nopeastikin koronarajoitusten mukaan.

Hänen mukaansa se, että kesätöihin haetaan vielä toukokuussa ei ole täysin poikkeuksellista. Yritysten näkymät voivat selkeytyä pitkin kevättä, kun selviää, miten oma henkilökunta haluaa lomansa käyttää. Hän myöntää, että koronan myötä yritysten tilanne on ollut hieman epävarmempaa. Työpaikkatarjonta alkaa kuitenkin olla palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

Vielä on turhan aikaista sanoa, miten alkavan kesän kesätyötarjonta vertautuu aiempiin vuosiin, sillä uusia paikkoja voi hyvinkin aueta pitkin kesää koronarajoitusten lievenemisen myötä.

– Teollisuuden puolelta näkyy tällä hetkellä kesätyöntekijöistä jopa työvoimapula. Hyville hakijoille riittää tällä alalla kysyntää, ja he pääsevät valitsemaan parhaat paikat. Hakuja meidän kautta alalle on nyt auki kymmenkunta, mutta niitä tulee jatkuvasti lisää. Teknistä taustaa omaavia haetaan, esimerkiksi jotain teknistä alaa opiskelevia, Vanhala-Harmanen kertoo.

Korona-aika on lisännyt etenkin yritysten verkkokauppaa, ja Vanhala-Harmanen kertoo, että logistiikka-alalle on etsitty paljon esimerkiksi tavaroiden kerääjiä ja vastaanottajia. Poikkeusaika on lisännyt myös ruuan logistiikan töitä.

Hotelli-, ravintola- ja kahvila-alan työt elävät nyt epävarmuuden aikaa, mutta näiden alojen töitä saattaa olla edelleen kesäksi tarjolla normaalia enemmän.

– Niihin vaikuttavat paljon koronarajoitukset. Näiden paikkojen avautuminen on varmasti hyvin asteittaista johtuen siitä, miten näkymät selkeytyvät. Eli missä määrin ravintoloita saadaan auki, minkälainen terassikesä meille on tulossa.

Hän muistuttaa, että välttämättä työpaikat eivät sijaitse siellä, mistä henkilökuntaa on lomautettu.

– Vapaana olevat työpaikat ja ammattitaitoinen työvoima eivät välttämättä kohtaa. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on edelleen paljon ravintola-alan väkeä lomautettuina, mutta muualla Suomessa paikkoja voi olla auki, Vanhala-Harmanen sanoo.

Hän kertoo, että vapaita kesätyöpaikkoja löytyy edelleen ympäri Suomea.

– Lounais-Suomessa meidän kautta etsitään ainakin kokkeja, tarjoilijoita, elintarviketyöntekijöitä, tuotantotyöntekijöitä kesätöihin. Itä-Suomesta meille on ilmoitettu, että uusia työntekijöitä kaivataan päivittäin.

Vanhala-Harmanen uskoo, että kesä ja muuttuva koronatilanne vaikuttavat paljon työntekijöiden kysyntään. Kotimaan matkailun odotetaan kasvavaan, eli tarvetta apukäsille voi löytyä Suomen suosituista mökki- ja lomailupaikkakunnista. Moni aikoo myös kesällä tehdä etätöitä vaikkapa mökiltä, ja tämä korreloi siihen, minkälaisia palveluita mökkipaikkakunnalta kaivataan.

Vanhala-Harmanen vinkkaa, että alkava kesä voi olla erityisesti ravintola-alasta kiinnostuneelle nuorelle erittäin kiinnostava. Tilanne alalla on ollut koronan vuoksi hankala, ja osa kokeneesta henkilöstöstä on vuoden aikana vaihtanut alaa. Ihmisten uskotaan kuitenkin palaavan ravintoloihin ja alan uskotaan palaavan nopeasti ennalleen.

– Se on toimiala, jossa täytyy nyt tehdä valtavasti töitä työvoiman saatavuuden osalta. Se on tämän hetken ennuste, ja työvoimatilanne on jopa aika tukala. Ammattitaitoa kuitenkin vaaditaan, oli kyseessä sitten keittiöstä kokki tai tarjoilija salin puolelta.

– Tässä on hyvä hetki kokeilla alaa. Se on kuitenkin kiinnostuva ja kehittyvä ala.

Hänen mukaansa ihmiset haluavat ruokailemaan ja seurustelemaan juuri ravintoloihin, vaikka ruuan tilaaminen kotiin onkin korona-aikana yleistynyt.

Koronarajoitusten purku voi luoda asteittain uusia kesätyöpaikkoja ravintola-alalle pitkin kesää.­