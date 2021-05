Tunnetut liikkeet katoavat Helsingin Aleksanterinkadulta, mutta Mirkku Kullbergin kauppa löysi sieltä uutta yleisöä – ”Helsingin ydinkeskustan pitää syntyä uudestaan”

Glasshouse Helsinki -konsulttiyritystä nykyään vetävän Mirkku Kullbergin mukaan Helsingin keskustassa voi olla aika aloittaa tyhjältä pöydältä.

– Helsingin keskustan pitää tavallaan syntyä uudestaan. Nyt on sen aika, toteaa Artekin entinen toimitusjohtaja Mirkku Kullberg, joka nykyään vetää muun muassa Aleksanterinkadulla Aleksi 13 -tavaratalon entisissä tiloissa toimivan Lokal Shop Aleksia.

– Olen sitä mieltä, että alueet muuttuvat, ja niiden kuuluukin muuttua.

Kullberg on Lokalin emoyhtiön Glasshouse Helsingin perustaja ja toimitusjohtaja. Kuukauden ajan Aleksilla toiminut Lokal on erikoistunut kotimaisiin käsitöihin, taide-esineisiin ja kestävään designiin.

– Palaute on ainakin ollut tosi hyvää, ja on hienoa että Lokal on löytämässä uutta ja laajempaa yleisöä, minkä takia me Aleksille tultiinkin, Kullberg sanoo.

– Nyt odotetaan tässä erään kummallisen vuoden taittumista.

Aleksi 13:n tiloja Lokalille ehdotti rakennuksen omistaja, eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Yhteistyö sai alkunsa myyntinäyttelystä, jonka Lokal järjesti viime joulukuussa Aleksanterinkadulla sijaitsevassa Pohjola-salissa, joka sekin on Ilmarisen omistama.

Aleksi 13 lopetti tammikuussa, mutta nyt sen tiloissa toimii jo uusi elämyksellisyyteen panostava yritys.­

Maanantaina selvisi, että ruotsalainen kauppaketju H&M on sulkemassa ovensa Aleksanterinkadulla. Myös H&M:n vieressä sijaitseva ja saman yhtiön omistama Monki suljetaan. Viime viikolla myös kotimainen vaateketju Halonen panee kiinni jo 50 vuotta Pohjoisesplanadilla sijainneen liikkeensä.

– Kyllä ydinkeskusta on toki keskeinen asia, missä nämä muutokset tuntuvat hirveän dramaattisilta, Kullberg pohtii.

– On kuitenkin ehkä ymmärrettävää, että Hennes&Mauritzin tapainen toimija lähtee pois, koska kyllähän kiinnostus on tällaisiin ketjuliikkeisiin ja siihen myymäläkokemukseen on muuttunut. Luulen, että näiden ketjuliikkeiden aika on mennä vähäksi aikaa miettimään mitä tehdä seuraavaksi.

Kullberg muistuttaa, että H&M:llä on muita tytäryhtiöitä, joiden kautta uutta tulemista ehkä kehitellään. H&M omistaa esimerkiksi COS ja &Other Stories -ketjut, jotka edelleen jatkavat toimintaansa Helsingin keskustassa.

Aleksanterinkadulla Lokal-kauppaa johtavan Mirkku Kullbergin mukaan Helsingin keskustan ja vähittäiskaupan on aika muuttua.­

Kullbergin mukaan kivijalkakaupassa on mietittävä uudestaan koko kauppakokemus. Palvelun ja koko kaupassa vietetyn ajan pitäisi olla aiempaa elämyksellisempää. Hänen mukaansa Glasshouse Helsinki aikoo panostaa paljon myös erilaisiin tapahtumiin kaupan lisäksi.

– Nyt on vaan tehtävä merkittävästi enemmän, kuljettava se ylimääräinen maili ja tehtävä asiat kunnolla. Nyt on aika hyvä aika sellaiselle muutokselle, Kullberg sanoo.

– Minusta kun joku aika päättyy niin toinen aika alkaa. Ei Helsingin ydinkeskusta autioidu, mutta se muuttuu. Ja muuttuakseen sen on puhdistettava pöytä. Kaikessa on muutoksessa on hyväkin puolensa, ja toivoisin, että etsittäisiin ratkaisuja eikä ongelmia.

Kullbergin mukaan alueen kiinteistönomistajien ja muiden tahojen olisi pohdittava tehtävä yhteistyötä ydinkeskustan kehittämiseksi.

– Jos saa toivoa, niin toivoisin että tuolle Mikonkatu tuossa tehtäisiin jotain vihreää, miellyttävää ja kaunista, missä ihmiset voisivat viettää aikaa. Kävelen siitä usein läpi ja mietin, että mikä sääli, että tässä on mahdollinen kansalaisten kohtaamisen tori, joka on täysin kivetty, Kullberg toteaa.