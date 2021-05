Meater-paistomittari ideoitiin Suomessa, mutta yrityksen pääkonttori on Leicesterissä.

Raahelaisen yrittäjän, diplomi-insinöörin Teemu Nivalan ja hänen yhtiökumppaninsa Joseph Cruzin luoma langaton paistomittari Meater on saanut Britanniassa merkittävän huomionosoituksen.

Mittaria valmistava yhtiö Apption Labs vastaanottaa kuninkaalliset kansainvälisyys- ja innovaatiopalkinnot. Palkinnot jaetaan tavallisesti juhlallisin menoin Buckinghamin palatsissa kesäkuussa, mutta koronan takia palkitsemistilaisuudesta ei ole vielä annettu tietoa palkittaville.

The Queens Awards for Enterprise -nimistä palkintoa on jaettu vuodesta 1955 saakka. Palkinnot jaetaan neljässä kategoriassa: kansainvälinen kauppa (international trade), keksinnöt (innovation), kestävä kehitys (sustainable development) ja sosiaaliset mahdollisuudet (promoting opportunity through social mobility).

Britanniassa, Saksassa, Kaliforniassa ja Taiwanissa toimiva Apption Labs on perustettu vuonna 2015. Se työllistää 60 työntekijää, heistä valtaosa työskentelee Englannissa ja USA:ssa.

Liikevaihtoa yhtiölle on kertynyt vuosittain 10–40 miljoonaa dollaria. Päätuotteita ovat langattomat Meater-paistomittarit.

Palkintojen myöntämisperusteissa mainitaan Apption Labsin olevan nopeasti kasvava keittiövälineyritys.

Langaton paistomittari on Teemu Nivalan ja hänen yhtiökumppaninsa Joseph Cruzin kehittämä tuote.­

– Yritys on sitoutunut kehittämään patentoituja tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on saada mittari jokaiseen kotiin ja samalla asiakkailla on mahdollisuus valmistaa ravintolatasoista ruokaa kotona IoT-teknologian avulla, perusteluissa mainitaan.

Langattoman paistomittarin markkinat ovat kiihtyneet koronapandemian aikana. Ihmiset viettävät entistä enemmän aikaa kotona kokkaillen. Grillaaminen on kasvattanut suosiotaan ja se on lisännyt Meaterin myyntiä.

Teemu Nivala iloitsee yrityksen saamasta palkinnoista. Niitä juhlistetaan sitten kun juhlien pitäminen on taas sallittua.

– On kiva saada ulkopuolista tunnustusta, kun on tyhjästä luonut yrityksen. On lähdetty ideasta liikkeelle 2014–2015 ja kasvettu 60 työntekijän yritykseksi. Liikevaihdon ja yrityksen kasvu on ollut kovaa. Vielä kun saa ulkomaalaisena yrittäjänä tunnustusta paikalliselta hallinnolta, niin hyvältähän se tuntuu, Nivala kommentoi asiaa puhelimitse Leicesteristä.

Apption Labsin tulevaisuus näyttää hyvältä, vaikka takana on vaikea vuosi koronan ja brexitin takia. Kotikokkailun suosion kasvu jatkuu ja se näkyy yhtiön tuloksessa.

– Päämarkkina-alueilla on kasvettu ja olemme siirtymässä uusiin maihin. Euroopan kauppaa hoidetaan Saksaan perustetun yrityksen kautta. Ihmiset ovat kotona ja laittavat ruokaa, se on meille hyvä asia, Nivala toteaa.