Etelän rantalomille on nyt kova kysyntä – matkanjärjestäjiltä kipakat terveiset hallitukselle

Matkailuala väläyttää jo oikeuksien ottamista omiin käsiin, jos hallitus ei saa aikaan päätöksiä vapaa-ajanmatkailun avautumisesta.

Suomalaisille on kertynyt jo yli 14 kuukautta kestäneen koronapandemian ajalta valtavasti patoutunutta matkustusintoa. Nyt kun alkaa näyttää siltä, että alati paranevan rokotekattavuuden ansiosta pandemiaa aletaan toden teolla kellistää, matkustusinto ulkomaiden lomakohteisiin on purskahtanut valloilleen.

Vielä tuleva kesä näyttää suurten epävarmuustekijöiden takia melko hiljaiselta, mutta syksystä eteenpäin varauksia on tehty runsaasti.

– Kysyntää on erittäin paljon syksyyn ja loppuvuoteen, jopa vuoden 2022 kesään. Myymme ikään kuin kolmea sesonkia yhtä aikaa, Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa vahvistaa.

– Kun on jäänyt kokonainen vuosi väliin, monella on kova kaipuu matkalle. Into matkustamiseen kuplii pinnan alla, ja paljon viestejä ja tiedusteluja tulee. Into näkyy myynnissä etenkin syksyn ja talven osalta, Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen lisää.

Matkanjärjestäjien mukaan suosikkikohteet ovat pysyneet samoina. Kesällä aurinkoa ja lämpöä haetaan Kreikan saarilta Rodokselta ja Kreetalta, manner-Espanjasta, Mallorcalta, Kyproksesta, Turkista sekä Kroatiasta. Talvella ykköskohteina ovat Kanariansaaret, Madeira ja Thaimaa.

Lomanjanoiset kansalaiset myös haluavat panostaa lomaansa, kun se vihdoin tulee mahdolliseksi.

Rodos on yksi suomalaisten suosikkikohteista.­

– Unelmalomia kaivataan. Ihmiset haluavat entistä enemmän all inclusive -palvelua. Osa haluaa sellaisen hotellihuoneen, josta pääsee suoraan uima-altaalle, tai huoneen, johon kuuluu oma pieni uima-allas, TUIn viestintäpäällikkö Laura Aaltonen kuvaa.

Myös Aurinkomatkojen Kousa ja Tjäreborgin Virtanen vahvistavat trendin: parempitasoisille hotelleille on kova kysyntä.

– Ihmiset varaavat enemmän 4–5 tähden hotelleja ja bisnes-luokan lentoja eli vähän tällaisia premium-matkoja, Kousa sanoo.

Monen muun alan tavoin matkailuala on hyvin pettynyt hallituksen toimiin. Hallituksen exit-suunnitelmissa puhutaan vain perhe-, sukulais- ja työmatkoista, ei vapaa-ajanmatkailusta.

– Eurooppa avautuu, kohteet aukeavat hiljalleen, epidemiatilanne ja rokotekattavuus paranevat koko ajan... Paineet ovat valtavat, että matkustaminen voitaisiin taas aloittaa, mutta tilanne Suomessa on täysin pysähdyksissä. Ulkoministeriö ei ole tehnyt mitään muutoksia matkustussuosituksiin vaan kehottaa kategorisesti edelleen välttämään kaikkea matkustamista. Kaikki indikaatiot näyttävät siltä, ettei vapaa-ajan matkustamisen osalta muutoksia ole tulossakaan. Tilanne on äärimmäisen vaikea, Kousa harmittelee.

Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa vaatii hallitukselta toimia vapaa-ajanmatkailunäkymien kirkastumiseksi.­

Kousa ei kuitenkaan syytä ulkoministeriötä vaan enemmän hallitusta ja THL:ää, joiden linjausten pohjalta ulkoministeriö suosituksensa tekee.

Aurinkomatkat ilmoitti viime viikolla peruuttavansa kaikki kesäkuun ulkomaanmatkat epävarman tilanteen takia.

– Olisi äärimmäisen tärkeää kaikille, että heinäkuussa päästäisiin aloittamaan normaalisti, Kousa sanoo.

Samaa vaatii Virtanen.

– Vihdoin ja viimein haluamme ja vaadimmekin päätöksiä. Päättäjien olisi viimein aika ryhdistäytyä, kaikilla alkaa kärsivällisyys loppua. Matkailu on ollut seisahduksissa jo yli vuoden, ja laajasti työllistävä matkailuala on kärsinyt valtavasti, Virtanen sanoo.

Kousa sanoo, että valmismatkanjärjestäjät ovat aina noudattaneet ulkoministeriön suosituksia, mutta nyt hän vihjaa, että ala voi ottaa oikeuden omiin käsiinsä.

– Toivoisin, että päätöksiä vapaa-ajanmatkustamisen vapautumisesta tulisi vielä toukokuun aikana, mutta hallituksen agendalla ei näytä olevan, että muutoksia tehtäisiin. Jos niitä ei tule, niin alan pitää itse ratkoa tilanne. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia. Ne eivät estä järjestämästä matkoja eivätkä kansalaisia lähtemästä matkalle, Kousa sanoo.

Kousa korostaa, että matkailuala on jo ennen pandemiaakin tottunut järjestämään matkoja terveysturvallisesti ja poikkeusoloissa.

– Koko toiminta perustuu poikkeustilanteiden hallitsemiseen. Kohteissa on ollut poliittisia selkkauksia, luonnonkatastrofeja ja erilaisia tautiepidemioita.

Tjäreborgin Suomen-maajohtaja Jessica Virtanen sanoo, että epidemiatilannetta seurataan matkakohteissa tarkasti yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa.­

Epidemiatilannetta kohdemaissa seurataan tarkasti.

– Seuraamme tilannetta päivittäin. Esimerkiksi Kreikan saaristossa tilanne on tällä hetkellä parempi kuin Suomessa, Aaltonen kuvaa.

– Olemme tiiviisti yhteydessä paikallisten viranomaisten ja turismitoimistojen kanssa. Meillä on myös omaa henkilökuntaa paikalla, eli meillä on hyvä käsitys, mikä tilanne eri kohteissa on, Virtanen täydentää.