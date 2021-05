Matin posti seilasi puolitoista kuukautta Espoosta Savonlinnaan ja hävisi lopulta täysin – korvaukseksi tarjottiin postimerkkejä

Postin asiakaspalvelujohtaja myöntää, että Mannisen tapauksessa kaikki ei ole mennyt kuin Strömsössä.

Vapaa-ajan asunnollaan Savonlinnassa etätyötä tekevä Matti Manninen on pahasti pettynyt Postin toimintaan.

Hän on yrittänyt jo toista kuukautta saada Postilta selvitystä helmikuun alkupuolella OmaPosti-palvelussa tekemänsä tilapäisen jakelunsiirron katkaisun synnyttämään virheiden sumaan. Sotku on yhä loppuun asti selvittämättä.

Jakelunsiirron peruuttamisesta huolimatta Mannisen kotiin Espooseen osoitettu posti tuli edelleen Savonlinnaan. Mökkinaapuri Heikki Kosonen pelasti ne Mannisen loma-asunnon laatikosta ja lähetti postit takaisin Espooseen, mutta muutaman päivän päästä ne tulivat jälleen Savonlinnaan.

Mutta ei tässä vielä kaikki. Paketin, johon Kosonen kokosi Postin virheellisesti Savonlinnaan lähettämää kirjepostia ja lähetti sen Espooseen 23. maaliskuuta, Posti on onnistunut hävittämään kokonaan. Ainakin viime perjantaina paketti oli vielä teillä tietymättömillä.

Mannisilla on ollut vapaa-ajan asunto Savonlinnassa toistakymmentä vuotta. Oman konsulttifirmansa ja hallitusammattilaisen töitään hän on tehnyt paljon etänä jo ennen koronaa. Pandemian aikana etätyö on lisääntynyt.

Mannisten oli määrä olla vapaa-ajan asunnollaan kevättalvella yhtäjaksoisesti pari kuukautta. Helmikuun alussa Manninen teki OmaPosti-palvelussa tilapäisen jakelusiirron Savonlinnaan huhtikuulle saakka.

Maaliskuussa heille tuli kuitenkin tarve lähteä kotiinsa Espooseen. Manninen purki tilapäisen jakelunsiirron 11. maaliskuuta samassa Postin nettipalvelussa, missä oli sen helmikuussa tehnytkin.

Kun posti ei tullut Espooseen, hän pyysi Kososta tarkistamaan postilaatikkonsa Savonlinnassa. Ja siellähän posti oli: laatikko niin täynnä tavaraa, että kansi tuskin mahtui kunnolla kiinni.

Kosonen lähetti postit Espooseen, mutta noin viikon päästä ne tulivat takaisin Savonlinnaan. Seurasi uudelleenlähetys Espooseen, josta ne palautuivat taas Savonlinnaan. Nämä postit Manninen lopulta sai Kososelta tultuaan pääsiäisen viettoon loma-asunnolleen.

Kosonen lähetti Savonlinnaan tullutta postia Espooseen myös postipakettina. Toiveissa oli, että se menisi varmemmin perille oikeaan osoitteeseensa.

– Vein lähetyksen postin pakettiautomaattiin inhimillisten virhemahdollisuuksien välttämiseksi, mutta ei onnistunut sekään, Kosonen ihmettelee.

Kun paketti ei tullut viikkoon perille, sekä lähettäjä että vastaanottaja kyselivät sen perään.

Kososelle vastattiin Postista, että paketti on edelleen pakettiautomaatissa Savonlinnassa. Hänen tiedusteltuaan, voiko sen käydä ottamassa pois lokerikosta samalla koodilla, jolla se on sinne pantu, hänelle vastattiin, ettei se käy. Koodi oli jo kerran käytetty.

Mannisen pyydettyä selvitystä hänelle tulossa olevasta paketista, hänelle vastattiin, että selvityspyynnön voi tehdä vain paketin lähettäjä. Kosonen teki lähettämästään paketista selvityspyynnön Postille kuukausi sitten, mutta ei ole saanut siihen minkäänlaista vastausta.

Posti selvitteli virheitään ja matkalle juuttuneen paketin kohtaloa, kun Ilta-Sanomat oli yhteydessä Postin johtoon.

Kävi ilmi, että virheiden ketju sai alkunsa ihmisillisestä erheestä. Jakelunsiirron keskeyttäminen oli kirjattu Postin järjestelmään Savonlinnassa, mutta Espoossa kirjaus oli jäänyt tekemättä. Siitä syystä Espoosta Savonlinnaan käännetty posti lähetettiin takaisin Espooseen, josta osa käännettiin taas takaisin Savonlinnaan.

Matkalle kadonneen paketin arvoitus on ratkennut vain osittain. Paketti oli kyllä noudettu pakettiautomaatista Savonlinnassa, mutta sen jäljet loppuvat Kuopion jakelukeskukseen. Postissa arvellaan nyt, että sen Helposti-koodi on luettu jakelukeskuksessa väärin, ja sen vuoksi paketti on joutunut kadoksiin.

Manninen ja Kosonen eivät kerta kaikkiaan voi ymmärtää Postin toimintaa. Luottamus Postiin on mennyt molemmilta.

Manninen kertoo soittaneensa lukuisia kertoja Postin valtakunnalliseen asiakaspalvelunumeroon saadakseen selvyyden asiaansa.

– Asiakaspalvelussa ongelmaa pahoiteltiin ja luvattiin selvittää asiaa, mutta mitään selvitystä en sieltä saanut. Asiakaspalvelusta ei ole soitettu takaisin, vaikka monta kertaa niin luvattiin.

Hyvitykseksi Manniselle on tarjottu postimerkkejä, mutta niitä hänelle on kertynyt yli tarpeen jo aikaisemmista Postin töppäilyistä. Jakelunsiirrot eivät ole näet toimineet aina ennenkään. Joskus siirtoajat ovat menneet pitkiksi, joskus jääneet lyhyiksi.

Kun Manninen nyt ilmoitti, ettei tätä enää postimerkeillä hyvitetä, hän sai numeron, jolla voi tehdä Postille virallisen reklamaation.

– Sitä en ole tehnyt, kun en vielä tiedä, millaista vahinkoa kadonneista posteista on minulle aiheutunut. En tiedä, millaista postia siinä kadonneessa paketissa on. Mutta harmia, vaivaa ja ylimääräistä työtä tästä on aiheutunut sekä minulle että Heikille ihan liian kanssa. Sitäkään ei postimerkeillä hyvitetä.

Etätyön lisääntyessä on tärkeää, että postipalveluihin voi luottaa. Suuri osa etätyöstä tapahtuu verkossa, mutta on tilanteita, jolloin tavaroita tai asiakirjoja joutuu lähettämään myös fyysisesti.

– Voi olla allekirjoitettavia sopimuksia, yritysten tilinpäätöksiä tai muita virallisia asiakirjoja, jotka on lähetettävä alkuperäisinä. Ne ovat papereita, mutta niiden arvo voi olla hyvinkin suuri, Manninen sanoo.

Manninen ei yleensä halua tulla julkisuuteen pienten asioiden takia, mutta tällä tapauksella on hänen mielestään yleistä merkitystä julkisen palvelun laadun varmistamiseksi.

– Kehittyneessä maassa julkista palvelutehtävää hoitavan Postin on toimittava niin, että sen palveluun voi luottaa.

”Kaikki ei mennyt kuin Strömsössä”

Postin asiakaspalvelujohtaja Tomi Huhtala myöntää, että Mannisen tapauksessa kaikki ei ole mennyt kuin Strömsössä.

– Täytyy myöntää, että parannettavaa meiltä löytyy. Tämä on haasteellinen tapaus. Tähän on sattunut kaikki mahdollinen, mikä voi mennä pieleen, niin se on mennyt pieleen.

Huhtala kiittää Mannista aktiivisuudesta, ettei hän ole antanut periksi, vaan on pyrkinyt selvittämään asiaa.

– Niin teemme mekin. Emme anna periksi, vaan pyrimme paikantamaan kadoksissa olevan lähetyksen, vaikka emme ole sitä vielä löytäneetkään.

Jakelunsiirron lopettamisessa on Huhtalan mukaan tapahtunut inhimillinen virhe. Ilmoitus siitä on kirjattu postin järjestelmään Savonlinnassa oikein, Espoossa se on jäänyt tekemättä.

Huhtala ei välttele Postin vastuuta. Mannisen tapauksessa virheet ovat Postin.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei Posti ole enää monopoli. Etenkin suuremmilla paikkakunnilla postia jakavat muutkin toimijat. Posti vastaa vain omasta toiminnastaan, eivätkä asiakkaat välttämättä aina tiedä, kenen jakamana postinsa saavat.

Muun muassa pääkaupunkiseudulla postia jakavat Postin lisäksi myös Jakeluyhtiö Suomi ja PKS Jakelu.

– Lähetämme kyllä meille tulevat jakelunsiirtoilmoitukset tiedoksi myös esimerkiksi jakeluyhtiö Suomelle. He tekevät niille omat toimenpiteensä.