Isälle ja kirjanpitäjälle kolme vuotta ehdotonta törkeästä rahanpesusta.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut tamperelaisen Aleksin kauppahuoneen toiminnasta vastanneen Sergejs Vasiljevsin kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä rahanpesusta. Myös yhtiön kirjanpitäjänä toiminut Marina Putskova sai kolmen vuoden tuomion.

Rikos tapahtui alkuvuodesta 2017. Vasiljevsin Lontoossa asunut poika siirsi johtamansa Bebay Limitedin tililtä isänsä johtaman firman tilille neljällä eri tilisiirrolla yhteensä hieman yli 1,14 miljoonaa euroa.

Oikeus katsoi näytetyksi, että rahat olivat peräisin aiemmin Varsovassa, Puolassa tehdystä petosrikoksesta. Kyseessä oli puolalaisen Recyclix Sp. Z.o.o -nimisen firman vuosina 2015 ja 2016 tekemä pyramidihuijaus, jonka rikoshyöty oli noin 39 miljoonaa euroa.

Rahojen tultua Putskova siirsi lähes miljoona euroa edelleen Vasiljevsin pojan tileille Latviaan ja muille ulkomaisille pankkitileille.

Oikeuden mukaan tilisiirroille ei ollut liiketaloudellista perustetta tai muutakaan hyväksyttävää syytä.

– Marina Putskovan on täytynyt kirjanpitäjänä tuntea asiakkaansa. Aleksin Kauppahuone Oy:n toiminta on ollut hyvin minimaalista, ja kun sen tilille on tullut Bepay Limitedilta lyhyen ajan sisällä 1 144 610 euroa, joista on määrätty siirtämään varoja eteenpäin, on Putskovan tullut ammattinsa puolesta vähintäänkin epäillä, mistä sellaiset suuret rahavarat ovat kotoisin, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Sekä Vasiljevs että Putskova määrättiin viiden vuoden liiketoimintakieltoon. Aleksin Kauppahuone Oy:lle määrättiin 60 000 euron yhteisösakko. Putskovan kirjanpitofirman yhteisösakoksi määrättiin 9000 euroa.