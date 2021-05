Timo ja Aki tilaavat alkoholinsa vallan ulkomailta – taulukko näyttää, kuinka paljon sillä voi säästää

Alkoholin tilaaminen ulkomailta on laillista, kun hoitaa verot ja kuljetuksen. Tulliylitarkastajan mukaan etämyynnin säännöksistä ei juuri tiedetä.

Olutlaatikko Saksasta tai tusina viinipulloja Italiasta?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alkoholin nettikauppa tuplaantui viime vuonna edellisvuodesta.

Myös Tullissa tilausmäärän kasvu on huomattu, vaikkakaan nettiostoja ei tilastoida erikseen muusta tuonnista. Tullin mukaan eniten ulkomailta tuodaan viinejä, toiseksi eniten tisleitä ja kolmantena oluita. THL:n kyselytutkimuksen mukaan eniten ulkomailta tilataan netin kautta olutta.

Osa kasvusta selittyy Virosta tuotavan alkoholin määrän romahtamisena ja yleisellä nettikaupan roolin kasvulla, mutta myös ihmisten rohkeus tilata juomia ulkomailta on lisääntynyt.

Houkuttimena toimii muun muassa hinta. IS:n selvityksen mukaan esimerkiksi punaviinipullo voi Suomessa olla helposti puolet kalliimpi. Mietojen juomien litrahinnoissa ero on vieläkin suurempi, vaikka hinnasta vähentäisikin pantin.

Myös väkevissä erot ovat huomattavia. Vain samppanjassa hintaero oli hyvin pieni Alkon ja ulkomaisten nettikauppojen välillä.

Tarkastelussa verrattiin Alkon ja kahden saksalaisen sekä yhden latvialaisen nettikaupan hintoja. Mietojen juomien osalta suomalaisena vertailukohtana toimi K-kaupat.

Hintavertailua vaikeutti se, että tuotevalikoima vaihteli huomattavasti myymälöiden välillä. Kuljetushinnat riippuvat valitusta kuljetustavasta.

Tulliylitarkistaja Anna Kallion mukaan alkoholijuomien nettitilaaminen ulkomailta on kasvanut selvästi.

– Korona on varmaan kiihdyttänyt tilaamista, kun matkustajaliikenne on ollut pysähtyneenä, Kallio arvioi.

Tullin tarkastuksissa on huomattu, että suuressa osassa nettitilauksia verot ovat jääneet maksamatta. Tulli teki alkoholin nettikauppaan liittyviä tarkastuksia viime vuonna 340, ja noin miljoonasta alkoholilitrasta tiedot toimitettiin Verohallinnolle.

– Tullin näkemyksen mukaan suuresta osasta jää maksamatta valmisteverot Suomeen. Valmisteveroissa on kulutusmaaperiaate, jolloin Suomeen tilatusta tuotteesta pitäisi maksaa valmistevero Suomeen. Niistä pitäisi myös antaa ennakkoilmoitus ja asettaa vakuudet. Suurimmassa osassa näitä velvoitteita ei noudateta.

Verovelvoitteiden laiminlyönti voi Kallion mukaan osaltaan johtua siitä, etteivät ihmiset tiedä säännöksistä.

Se, kuka on verovelvollinen, riippuu onko kyseessä etäosto vai etämyynti. Etäostossa kuljetuksen ja verot hoitaa ostaja, etämyynnissä myyjä.

Etämyyntiä on myös tilanne, jossa myyjä ohjaa sivuiltaan ulkopuolisen kuljetusliikkeen sivuille. Etäostosta on kyse silloin, jos ostaja itsenäisesti laittaa kuljetusliikkeen noutamaan itselleen tilauksen toisesta jäsenvaltiosta.

IS:n tarkastelemista nettikaupoista vain Netpris ehdottaa kuljetusyhtiötä. Drinksut.com ja Alkostore24 eivät niitä ehdota.

– En tiedä, kuinka hyvin esimerkiksi myyjät tietävät, että ovat verovelvollisia myös Suomeen.

Etämyyntiin liittyy paljon epäselvyyksiä, joista myös Euroopan unioni on pyytänyt Suomelta lisätietoja EU-Pilot-menettelyssä.

Etämyyntiä ei ole laissa mainittu erikseen, ja nyrkkisääntönä se onkin laillista, mikäli verot maksetaan ja alkoholin omistusoikeus siirtyy ostajalle jo ulkomailla ja se luovutetaan ostajalle tai ulkopuoliselle kuljetusyhtiölle ulkomailla.

Kallion mukaan Suomeen tuotavat alkoholierät ovat suuria, jopa tuhansia litroja, ja niissä on tilauksia jopa 350 vastaanottajalle. Varsinkin suomalaista asiakaskuntaa tavoittelevat baltialaiset nettikaupat tuovat Suomeen tuotteita kootusti. Keskieurooppalaisille yhtiöille Suomi on pieni markkina-alue verrattuna muuhun Eurooppaan.

Kallion mukaan yksittäisten asiakkaiden tilausten koko vaihtelee suuresti.

Olutharrastaja Timo Kuusinen sanoo ostavansa noin 80 prosenttia kaikista ostamistaan oluista ulkomaisista verkkokaupoista. Hän on ostanut oluita ulkomailta nettiteitse jo useita vuosia. Vaikka varsinkin isoissa tilauksissa säästöä syntyy Suomesta ostamiseen verrattuna, ei hinta ole Kuusisen pääsyy ulkomailta tilaamiseen.

– Olutharrastajana keskimääräinen ostamani tölkki tai pullo maksaa ehkä noin kymmenisen euroa. Välillä erikoisoluesta joutuu pulittamaan kymmeniä euroja. Tietysti bulkkiolutta tilaamalla voisi saada salkun kympillä, mutta haluan laatua, Kuusinen sanoo.

” Olutharrastajana keskimääräinen ostamani tölkki tai pullo maksaa ehkä noin kymmenisen euroa.

Hän muistuttaakin, että suuria säästöjä hakevat nettitilaajat ovat vai yksi pieni ryhmä kaikista nettiostajista.

– He ovat varmaan samoja henkilöitä, jotka normaalisti hakisivat runsaasti olutta Virosta.

Yksittäisissä erikoisoluissa Alkon hinnat voivatkin olla kilpailukykyiset ulkomaisiin verkkokauppoihin verrattuna. Erikoisoluita vain sattuu harvemmin löytymään monopolin valikoimista.

Kuusinen on mieltynyt varsinkin amerikkalaisiin IPA- ja tupla-IPA-oluisiin, joita Alkon valikoimissa on ani harvoin. Lisäksi harrastaja maistelee mielellään eri alueiden erikoisoluita, joiden valikoima on netissä loputon: uutuuksia tulee myyntiin säännöllisemmin kuin niitä saapuu Suomeen.

Kuusisen keskimääräinen tilaus on 150–250 euron luokkaa. Kun tilaus ylittää 150 euroa, tilaus tulee usein rahtivapaaksi, jolloin säästää ja säästyneellä hinnalla saa pari erikoisolutta lisää.

Useimmiten tilaukset tehdään yhdessä ystävien kanssa, eli jokaista olutta tilataan useampi tölkki, jokaiselle omansa.

– Niitä maistellaan yhdessä. Varsinkin isommissa, vahvoissa oluissa on hyväkin, ettei niitä juo vain yksinään, Kuusinen naurahtaa.

Ongelmia Kuusisen tilauksissa on ollut harvoin. Joskus pullo on saattanut kuljetuksessa rikkoutua, mutta tuolloinkin kauppa on hyvittänyt rikkoutuneen tuotteen. Kuusisella on kymmenkunta vakikauppaa, joista hän tilaa valtaosan oluistaan. Lisäksi hän on kokeillut panimoiden kuukausitilauksia.

– Ainoa suurempi ongelma on, että osa kaupoista ei uskalla Tullin ja verottajan pelottelukampanjoiden takia toimittaa enää Suomeen. Yksikin ranskalainen nettikauppa, josta tilasin vuosia sitten, ei ole enää pariin vuoteen Suomeen toimittanut. Ruotsiin he kyllä toimittavat.

EU:n mukaan etämyyntiä ei voida kieltää, sillä se olisi EU-oikeuden vastaista, mutta sen salliminen voisi Talouselämän haastatteleman STM:n hallitusneuvos Ismo Tuomisen mukaan murentaa Suomen alkoholipolitiikan.

Jatkossa Kuusinen toivoisi, että nettitilaaminen sallittaisiin myös kotimaisista pienpanimoista, jotta niiden tukeminen helpottuisi.

Viiniharrastaja Aki kertoo tilanneensa viinejä ulkomailta noin 15 vuotta. Hän ei halua esiintyä koko nimellään, sillä hän kertoo alkoholin nettitilaamisen olevan Suomessa arka aihe ja epäilee viranomaisia.

Aki kertoo harrastavansa kokkailua ja viinejä, eli nettikaupasta viinin kaveriksi tulee usein myös esimerkiksi oliiviöljyjä ja pastoja.

Alkon asiakas Aki ei enää käytännössä ole, vaan hän hoitaa kaikki viiniostokset ulkomailta. Keskimääräinen ostos on noin kymmenen viinipullon viinilaatikollinen. Aki ostaa keskimäärin hieman hintavampia 30–50 euron viinejä.

Hän uskoo säästävänsä pullolta noin kymmenen euroa eli laatikolta noin 100 euroa verrattuna siihen, että ostaisi vastaavan viinin Alkosta.

Raha ei ole viiniharrastajallekaan päämotiivi tilaamiseen.

– Tilaan netistä, sillä se on helppoa. Ei viinin tilaaminen eroa siltä osin vaatteesta tai PlayStation-pelistä, Aki sanoo.

Helppouteen hän lukee niin toimituksen kotiovelle kuin myös käyttäjäystävälliset arvostelut ja filtterit, jolla sopivaa viiniä voi hakea.

Toinen syy on laajempi valikoima, mikä korostuu varsinkin, kun puhutaan pienistä ja erikoisista viinialueista. Aki kertoo tilaavansa useista eurooppalaisista kaupoista, joista osa on erikoistunut pienten alueiden viineihin.

– Muutaman viime vuoden aikana muutama kauppa on ilmaissut, ettei voi enää toimittaa Suomeen, kun viranomainen on ollut heihin yhteydessä. Nämä ovat kuitenkin poikkeuksia ja saan viinejä Suomeen.

Akikin kertoo kannattavansa nettikaupan sallimista myös suomalaisille viinitiloille. Hänen mukaansa Suomessa on laadukkaita hedelmäviinejä ja -likööreitä, jotka kärsivät nyt siitä, etteivät ne voi lähettää tuotteitaan Eurooppaan.

Moni tilaus tulee Saksasta, josta toimitukset ovat toisinaan kotiovella alle viidessä päivässä.

Hyvinkään viiniklubin toinen perustaja Jari Koiksniemi sanoo, että klubi harvemmin enää ostaa viinejä Alkosta.

Syynä on yksinkertaisesti se, että ”Alkon viinivalikoimat ovat hämäävän laajat mutta auttamattoman tylsät”.

– Viiniklubin viinit ostamme yleensä maahantuojilta suoraan, sillä meillä on anniskelulupa. Viinin maahantuojien horeca-valikoimat ovat persoonallisemmat ja kohdennettu paremmin ravintoloiden ruokatarjonnan tueksi kuin monopolin valikoimat, Koiksniemi sanoo.

Myös hän korostaa, ettei ulkomailta tilatessa motivaationa ole hinta, vaikkakin isompia määriä tilatessa hinta kääntyy verkkokauppojen eduksi.

– Kun klubimme käyttää viinien verkkokauppoja, etsimme viinejä, joita ei todellakaan löydy monopolista. Tuolloin kyseessä ovat muun muassa ikääntyneet viinit, pienet viinialueet, pienet tuotantomäärät ja niin edelleen.

Tilauksia klubi tekee eri maista, joista Koiksniemi mainitsee muun muassa Espanjan, Viron, Ranskan, Saksan ja Italian.

Myös Koiksniemi on huomannut, että osa ulkomaalaisista viinitiloista ei uskalla toimittaa Suomeen.

– Ainoat ongelmat liittyvät Suomen viranomaistahoihin jotka ovat pelotelleet viinikauppiaat lopettamaan myyntinsä Suomeen. Onneksi tilanne on jälleen korjaantumassa.

Koiksniemi on tullut sosiaalisessa mediassa esiin intohimoisena alkoholimonopolin vastustajana. Hän kokeekin, että alkoholikauppa tulisi normalisoida ja osana sitä etämyynnin epäselvyydet pitäisi korjata. Hänen mukaansa etämyynti on uskomaton sekasotku.

Vuodesta 2010 toimineella Hyvinkään viiniklubilla on 350 jäsentä, joista aktiivisia 70–90. Määrä on ollut kasvussa.

Yhdistys järjestää viininmaisteluita ja vuosittaiset illalliset.