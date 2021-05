Paluu toimistoille alkaa jo kesällä ja tiloja myllätään nyt uuteen uskoon – ”Idea ei ole se, että kaikki istuvat työpisteillään”

Toimistoille paluu alkaa osittain jo kesäkuussa, Martelan toimitusjohtaja Artti Aurasmaa sanoo. Moni yritys suunnittelee toimistoihin uudistuksia.

Toimistoissa on ollut yli vuoden hiljaista, mutta nyt on alkanut tapahtua. Toimistokalusteita valmistavan Martelan asiakaskeskusteluissa on noussut esiin se, että toimistoille paluu alkaisi asteittain jo kesäkuussa.

Epidemian talttuminen ja rokotusten eteneminen luovat optimismia.

– Tähän asti meidän hypoteesimme on ollut, että kyllä se kesälomien yli menee. Näyttäisi siltä, että paluu toimistolle ainakin vaiheittain olisi aikaistumassa, Martelan toimitusjohtaja Artti Aurasmaa sanoo Taloussanomille.

Runsaan vuoden kestänyt koronapandemia on muuttanut käsitystämme siitä, missä ja miten töitä voi tehdä. On havahduttu siihen, että hyvin monet työt hoituvat ainakin jollakin tavalla etänä – ja osa paremminkin. Etätyön uskotaankin lisääntyvän merkittävästi, mutta samaan aikaan tunnistetaan tarve kasvokkaisille kohtaamisille.

Aurasmaa uskoo, että ainakin alkuun monella voi olla suurikin tarve tavata työkavereita. Teams-, Zoom- ja Meets-palaverit kun eivät vastaa normaalia kohtaamista.

– Viime kesän lopulla päästiin eräässä porukassa tapaamaan pitkästä aikaa face to face, ja joku erinomaisesti sanoi, että onpa ihanaa puhua taas ihmisten päälle, Aurasmaa naurahtaa.

Martelaan koronakriisi iski lujaa, kun tietotyötä tekevät ihmiset vetäytyivät etätöihin ja toimistot tyhjenivät.

Tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto putosi runsaat 8 prosenttia, eikä yhtiö pysty arvioimaan, milloin tilanne alkaa kohentua.

Alkuvuonna yhtiö myös irtisanoi työntekijöitä.

Viime syksynä yhtiön toimitusjohtajana aloittanut Aurasmaa kertoo, että isossa osassa yhtiön liiketoiminnoista on ollut vastaava tilanne kuin ravintola-alalla.

On siis Martelan bisneksen kannalta edullista, jos toimistoja yhä tarvitaan, mutta Aurasmaa uskoo työkavereiden tapaamisen olevan aidosti olennainen tekijä, jos ihmisiä halutaan sitouttaa työpaikkaan.

Hän istuu ohjelmistoyhtiöiden hallituksissa ja on sitä kautta huomannut, että tietotyöläisten vaihtuvuus on koronavuoden aikana kasvanut merkittävästi.

– Yhteisöllisyys ja sidokset omaan työpaikkaan vähenevät, ja ihmiset lähtevät liikkumaan erityisesti aloilla, joilla tekijöistä on pulaa. Yhteisöllisyyden kaipuu ja oman kotipesän merkitys ehkä korostuu entistä enemmän.

Kyselyissä suurin osa työntekijöistä ilmoittaa haluavansa tehdä jatkossa osittain etä- ja osittain läsnätyötä. Etätyö sopii etenkin keskittymistä vaativiin töihin ja toimistoilla voidaan tehdä esimerkiksi luovaa ideointia porukassa tai tavata asiakkaita.

On myös niitä, jotka haluaisivat tehdä lähes pelkästään etätöitä ja niitä, jotka haluavat olla enimmäkseen toimistolla.

Aurasmaan mielestä on iso riski, jos osa porukasta jättäytyy kokonaan etätöihin.

– Pelkään, että siinä jää aika nopeasti ulkokehälle. Sosiaalinen sidos ja liima rakentuu yhteisöissä juoruilun ja käytävä- ja kahvipöytäkeskustelujen kautta. Jos et ole koskaan niissä mukana, kyllähän sä jäät ulkopuoliseksi.

Toimistotilojen pinta-alan Aurasmaa uskoo pienenevän, koska tulevaisuudessa ne mitoitetaan sillä oletuksella, että osa työntekijöistä on aina etätöissä. Tilojen pieneneminen tuo säästöjä.

– Yhden työpisteen hinta kuukaudessa kalusteineen, vuokrineen ja palveluineen on yllättävän korkea. Se on harvoin kymppejä, vaan yleensä satasia, joissain tapauksissa enemmänkin.

Hän uskoo, että työympäristöistä tulee monipuolisempia kuin aiemmin.

– Niiden tulee olla kohtaamispaikkoja. Paikkoja, jotka aidosti houkuttelevat ihmisiä. Jos kodin ja toimiston viihtyisyysero on valtava, käy äkkiä niin, ettei toimistoon enää haluta palata ja halutaan tehdä enemmän etätyötä kuin olisi optimaalista ja aletaan etsiä muita työpaikkoja.

Monet etätöissä olevat kokevat Martelan kyselyjen perusteella oman kodin viihtyisämmäksi työympäristöksi kuin toimiston.

Aurasmaa uskoo, että tulevaisuudessa yksi yritysten kilpailuvaltti onkin se, että ne onnistuvat houkuttelemaan ihmiset kokoontumaan yhteen.

Erillisiä työtiloja tarvitaan edelleen myös siksi, ettei voida olettaa, että jokaisella on kotona työntekoon sopivat olosuhteet, Aurasmaa sanoo.

Kaupungistumiskehitys tuskin pitkällä aikavälillä pysähtyy, mikä tarkoittaa kalliita asuntoja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

– On mahdotonta ajatella, että vaikkapa pienen perheen pitäisi hankkia asunto, jossa olisi kaksi työhuonetta.

Monet Martelan asiakkaista ovat alkaneet jo suunnitella muutoksia toimistotiloihin. Osaa muutostöistä aletaan tehdä jo ennen kesää.

Trendinä on henkilökohtaisten työpisteiden määrän väheneminen. Erilaisille työtehtäville rakennetaan erillisiä tiloja: hiljaisia tiloja keskittymistä vaativaan työhön, tiloja Teams-kokouksille, puhelinkoppeja sekä tiloja, joissa ideoidaan ja suunnitellaan.

– Kun toimistolle tullaan, idea ei ole se, että kaikki istuvat työpisteillään, vaan että kokoonnutaan yhteen.

Aurasmaa muistuttaa, että parjattujen avokonttoreiden idea ei alun perin ollut henkilökohtaisten työpisteiden rivistö, vaan juuri erilaisille toiminnoille varatut erilaiset tilat. Hän pitää lopputulosta epäonnistuneena kompromissien kompromissina.

– Valtaosassa yrityksissä varmaan talousjohtajat hiffasivat, että avokonttoreissa säästetään neliöitä niin pirusti. Ei kuitenkaan osattu tai uskallettu tehdä sitä muutosta, että kaikilta olisi viety henkilökohtaiset työpisteet, vaan sanottiin ettei ole enää omaa toimistohuonetta mutta on oma työpiste.