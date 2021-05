Jättimäinen superjahti rullasi pohjalaispitäjän läpi – katso video majesteetillisesta näystä

Yli 35 metriä pitkän aluksen liikuttamiseen tarvittiin kaksi vetoautoa.

Pohjalaisessa Luodon kunnassa on totuttu aika ajoin näkemään komeita luksusjahteja, joita kuljetetaan paikallisen Baltic Yachts -valmistajan tehtaalta merta kohti.

21. huhtikuuta paikalliset asukkaat todistivat poikkeuksellisen upeaa näkyä, kun yli 35 metriä pitkää superjahtia vedettiin laskupaikalle kahden rekan nupin voimin. Videopalvelu KameraOne julkaisi tilanteesta videon, jolla valtava purjealus lipuu majesteetillisesti paikallisen leirintäalueen ohi.

– Tällaista ei joka päivä näe, videon yhteydessä kommentoidaan.

Kuvien perusteella kyseessä on Baltic Yachtsin rakentama Path-superjahti, joka on valmistunut vuonna 2011. Jahtien myyntisivusto Fraseryachts.comin mukaan yli 35 metriä pitkä alus on myynnissä 9 800 000 euron hintaan.

Aluksen kuljettamiseen tarvittiin kahden vetoauton voimat.­

Luodon kunnan läpi lipunut alus oli komea näky.­