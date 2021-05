Näissä ammateissa korona on levinnyt eniten – yhdellä alalla yli 1 000 tartuntaa keväällä

Alle 18-vuotiaiden tartuntojen määrä on selkeästi kasvanut Uudellamaalla, mutta kaikkiaan kevään huippu on laantunut.

Tietyissä ammateissa koronavirustartuntoja on ollut muita enemmän. Keväällä yli 1 000 tartuntaa oli pääkaupunkiseudun sanomalehtien jakajilla ja läheteillä.

Seuraavaksi suurimmat ammattiryhmät olivat rakennustyöntekijät ja koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat. Myös myyjillä ja kauppiailla oli muita enemmän tartuntoja.

Myös suhteellisesti tarkasteltuna ammattiryhmistä eniten tartuntoja vuoden alkupuolella on ollut rakennusalalla sekä sanomalehtien jakajilla ja läheteillä. Molemmissa ammattiryhmissä yli neljällä 4 prosentilla oli tartuntoja.

Luvut käyvät ilmi koronaepidemian vaikutuksia käsittelevästä Uudenmaan tilanneraportista, jonka Uudenmaan liitto julkaisi torstaina.

Raportin mukaan koronatartuntojen kevään huippu on Uudellamaalla laantunut. Viikoittaiset luvut laskivat huhtikuun alussa alle 0,5 prosenttiin.

Sen sijaan alle 18-vuotiaiden tartuntojen määrä on selkeästi kasvanut.

Uudellamaalla koronatartuntoja on ollut etenkin Helsingissä, Vantaalla ja Pukkilassa. Näissä kunnissa tartuntojen osuus väestöstä oli yli kolme. Espoossa ja Keravalla koronatartuntoja oli yli kahdella prosentilla väestöstä.

Vähiten tartuntoja oli Hangossa, Raaseporissa ja Loviisassa.

Maakunnista Uudellamaalla on ollut koronatartuntoja selvästi eniten. Yli 2,5 prosenttia väestöstä on saanut tartunnan. Muista maakunnista seuraavaksi eniten tartuntoja on ollut Varsinais-Suomessa, jossa ylittyi 1,5 prosentin raja.

Alle 18-vuotiaiden tartuntamäärien huippu on osunut keväälle 2021, jolloin pääkaupunkiseudulla lasten ja nuorten tartuntoja on ollut jopa yli kaksi prosenttia ikäryhmästä. Muualla Uudellamaalla luku on noin yhden prosentin. Eniten tartuntoja oli 7–12 vuotiailla.

Mielenterveyteen liittyvät perusterveydenhuollon käyntimäärät laskivat alkuvuodesta 2020 ainakin Uudellamaalla, mutta viime kesänä ja vuoden loppupuolella käyntimäärät ne lähtivät kasvuun koko maassa.

Mielialahäiriöihin liittyvien käyntimäärien suurin kasvu osui marras- ja joulukuulle. Stressiin liittyvät asiakaskäynnit lisääntyivät tasaisen voimakkaasti kesästä lähtien.