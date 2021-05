VR:n liiketulos painui tammi-maaliskuussa lähes 15 miljoonaa euroa tappiolle.

Vuosi sitten liikevoitto oli hieman alle 13 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui yli 18 prosenttia vajaaseen 190 miljoonaan euroon.

Syynä liiketuloksen ja liikevaihdon heikentymiseen on koronapandemia, joka on vähentänyt junamatkustamista. Pandemia on vaikuttanut merkittävästi erityisesti työmatkaliikenteeseen.