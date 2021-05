Espanjassa 33 euroa, Virossa 49 euroa, Suomessa 163 euroa – matkailijat pulittavat huimia hintoja koronatesteistä Suomessa

Suomessa koronan antigeenitesti maksaa matkailijalle esimerkiksi Terveystalossa 163 euroa. Virossa pikatestin saa 49 eurolla ja Espanjassa 33 eurolla. Saksassa pikatestejä myydään kaupassa 25 eurolla.

Koronapikatestien hinnat ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa lomakauden lähestyessä.

Matkailuun vaaditaan negatiivinen koronatesti, mutta julkisen puolen maksuttomien testien perusteeksi ei riitä halu matkata ulkomaille.

Näin ollen negatiivinen testi täytyy hakea yksityiseltä puolelta, ellei matkaajalla sattumalta ole tarpeeksi tuoretta testiä tai ellei hän valehtele oireitaan.

Muun muassa Marimekon entinen toimitusjohtaja Mika Ihamuotila ihmetteli Twitterissä, kuinka koronatestien hinnat ovat Suomessa huomattavasti moni muita maita korkeampia:

– Kaikkialla muualla saa myös koronan pikatestin, noin 20€. Tulos vartissa. Suomessa vain perustesti 200€ (tietysti luotettavampi). Pikatesti silti hyväksytään lentoyhtiöissä ja rajoilla. Kesällä matkustuksen myötä on iso tarve pikatesteille. Voisiko sen vihdoin tuoda Suomeenkin?

Ketjussa Ihamuotilaa korjattiin välittömästi ja kerrottiin, että pikatestejä kyllä saa Suomessakin, mutta yksityisellä niidenkin hinnat ovat reilusti muita maita korkeampia.

Koronatestit jaetaan PCR-testeihin ja antigeenitesteihin, joita kutsutaan myös pikatesteiksi. Mediuutiset kertoo, että yleisemmin matkailuun kaivataan negatiivinen tulos PCR-testissä, mutta vaatimuksissa on maakohtaisia eroja.

Mediuutisten mukaan PCR-testi on huomattavasti muita Pohjoismaita kalliimpi Suomessa. Mehiläisen testi maksaa 249 euroa (Kela-korvauksella 149 euroa) ja Terveystalon 198 euroa (Kela-korvauksella 98 euroa), kerrotaan Taloussanomille.

Mediuutisten mukaan testin päälle tuleva todistus nostaa hinnan Mehiläisessä 279 euroon ja Terveystalossa 238 euroon, kun Norjassa Kry laskuttaa testistä ja todistuksesta noin 104 euroa. Ruotsissa Kry laskuttaa 123 ja Doktor24.se 165 euroa. Virossa PCR-testi maksaa halvimmillaan 58 euroa.

Antigeenitesti maksaa Mehiläisessä 169 euroa ilman sairausvakuutuskorvausta ja korvauksen kanssa 129 euroa. Terveystalossa hinnat ovat 163 euroa ja 127 euroa.

Ulkomaille matkustava oireeton asiakas joutuu kustantamaan testinsä itse.

Esimerkiksi Saksassa koronatestejä myydään kaupoissa jopa 25 euron hintaan. Virossa antigeenipikatesti maksaa 49 euroa ja Espanjan Kataloniassa hinnat alkavat 33 eurosta.

Muun muassa Ruotsi ja Saksa hyväksyvät maahan tulevalta antigeenitestin, mutta esimerkiksi Ranska vaatii PCR-testiä. Matkailijalle PCR-testi onkin varmempi avain maahan pääsyyn.

Useat antigeenitestin hyväksyvät maat vaativat pikatestiltä riittävää herkkyyttä ja tarkkuutta. Vaatimukset kannattaa tarkastaa maakohtaisesti.

Suomeen saapuva tai täältä muualle lähdössä oleva matkustaja tarvitsee usein koronatestin päästäkseen matkaan.­

Miksi Suomessa sitten on monia muita maita kalliimpaa tehdä koronatesti? Mehiläisen ja Terveystalon mukaan kustannuksiin vaikuttavat muun muassa näytteenottoverkosto ja logistiikka.

– Laboratoriotoiminnan osalta suurin kustannuserä on näytteenottoverkosto ja logistiikka. Myös koronatestausasemiin ja niiden toimintaan liittyvät erityiset vaatimukset ja suojaustoimet nostavat näytteenoton ja logistiikan kustannuksia, kertoo Mehiläisen toimialajohtaja Anssi Hartiala.

– Lisäksi panostukset digitaaliseen palveluun, nopeisiin vastausaikoihin ympäri Suomen sekä nopeasti tarpeisiin reagoivaan ja käyttöön otettavaan suureen kapasiteettiin nostavat kustannuksia. Koronatestaukseen liittyy myös erityisiä toimintamalleja positiivisten tulosten jälkeisestä tartuntaketjujen rajaamisesta sekä tartunnanjäljitystietojen raportoinnista asuinkuntien terveysviranomaisille.

Myös Terveystalolla kulut muodostuvat samalla tavalla. Terveystalon laboratoriodiagnostiikan johtaja Piia Aarnisalo uskoo että hintaeroa maiden välillä voisi selittää eroavat käytänteet.

– Ammattilaisten suorittama testaus perustuu kliinisen mikrobiologian toimilupaan, jonka Aluehallintovirasto myöntää toimijalle, joka täyttää testaukselle asetetut vaatimukset esimerkiksi henkilöstön koulutuksen, testauksen laadun ja laadunvarmistamisen osalta. Ammattilaisten suorittaman testauksen perusteella voidaan laatia todistuksia esimerkiksi matkustamista varten, ja toisaalta positiiviset tapaukset varmistetaan THL:n suosituksen mukaisesti PCR-menetelmällä, Aarnisalo toteaa.

– Lisäksi tällaisen testin positiivinen tulos ilmoitetaan testatun henkilön kotikunnan tartuntataudeista vastaavaan yksikköön tartunnan jäljitystä ja tarvittavia viranomaispäätöksiä varten. Todetut tapaukset ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin. Muissa maissa on saatettu päätyä erilaiseen ratkaisuun erilaisen tautitilanteen ja testausstrategian myötä.

Aarnisalon mukaan hintoja verratessa tulee myös erottaa ammattilaisten suorittamat testit ja kuluttajien käyttöön tarkoitetut testit, joilla ei ole Suomessa virallista asemaa.

Terveystalosta kerrotaan, että niin PCR- kuin pikatestienkin hinnat ovat laskeneet viime aikoina. 90 prosenttia kaikista Terveystalon tekemistä koronatesteistä on PCR-testejä.

Mehiläisen Hartiala pitäisi tärkeänä, että yhteiskunnan avaamista tuettaisiin ja myös oireettomien henkilöiden testihintoja korvattaisiin.

– Olisi erittäin hyvä investointi tukea yhteiskunnan avaamista siten, että myös oireeton asiakas saisi sairausvakuutuskorvauksen ja vielä niin, että pikatestin sairausvakuutuskorvaus olisi sama kuin PCR-testissä. Näin toimien kuluttajalle jäisi pikatestistä maksettavaa vain 69 euroa sairausvakuutuskorvauksen jälkeen.

Koronatestinäytteitä valmistellaan analysointia varten Porvoossa maaliskuussa.­

Myös julkisella puolella tarjotaan niin PCR- kuin antigeeni­pikatestejäkin. Pikatestejä julkisen puolen kaikista testeistä on alle kaksi prosenttia, eikä niitä saa jokaisessa sairaanhoitopiirissä.

Oireelliselle ihmiselle julkisen puolen testit ovat maksuttomia. Sairaanhoitopiirit saavat itse THL:n ohjeiden puitteissa määrittää, kuinka antigeenitestejä käyttävät. Ensisijaisesti niitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu lomamatkustamiseen tarvittavan todistuksen hankkimiseen.

Antigeenitestit ovat herkkyydeltään PCR-testejä heikompia, eli ne antavat hieman useammin negatiivisen testituloksen, vaikka potilaalla olisikin oikeasti jokin koronaviruksen variantti.

Tarkkuus kuvaa puolestaan testin kykyä tunnistaa luotettavasti vain tutkittavaa virusta sisältävät näytteet. Siinä pikatesti on PCR-testin tasoa.

Suomi sai EU:lta 250 000 pikatestiä, joita jaetaan sairaanhoitopiireille, Ahvenanmaalle ja Puolustusvoimille tarpeen mukaan.

– Uusina mukaan on lähtenyt Varsinais-Suomi ja Puolustusvoimat. Tilauksia on tullut 76 000 testistä, suurin osa siis alueilta, joissa testin käyttö on tuttua, kertoo STM:n ylilääkäri Kari Lankinen.

Näitä alueita ovat Lappi, Länsi-Pohja, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Vaasa ja Satakunta.

Hän sanoo, että EU:n antamat pikatestit yltävät ainakin kesän yli.