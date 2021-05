Mysteerimiehen konkurssihotelli pantiin myyntiin – 12 000 euroa tarjottu

Solaris-lomat myi Summassaaren viime vuonna liikemiehelle, joka haki hotellin pian konkurssiin.

Konkurssiin ajautunut Saarijärven Summassaaren perinteikäs kylpylähotelli myynnissä. Saarijärven Kylpylä Oy:n konkurssipesä on laittanut hotellin vuokraoikeuden ja hotellirakennukset myyntiin Huutokaupat.comiin.

Lähtöhinta on tuhat euroa. Keskiviikkoon mennessä tarjouksia oli tullut neljältä huutajalta. Korkein tarjous oli 12 000 euroa. Huutokauppa päättyy 25. toukokuuta.

Kohde sijaitsee vuokratontilla, ja maanvuokrasopimus on voimassa tammikuulle 2039 saakka.

Taloussanomat uutisoi Summassaaren kylpylähotellin tapauksesta viime syyskuussa.

Maaliskuussa 2020 vasemmistotaustainen Solaris-lomat ry myi Summassaaren tuntemattomalle liikemiehelle, koska se halusi eroon kannattamattomasta liiketoiminnasta. Jo heinäkuun lopulla omistaja haki kuitenkin paikkaa konkurssiin.

Liikemiehen toiminta herätti monia kysymyksiä henkilöstön keskuudessa. Hän perusteli konkurssia koronatilanteella.

Kaupan arvokkain osa oli Sammunranta Oy, joka omistaa maat luonto- ja kulttuuriarvoiltaan arvokkaalla virkistysalueella. Ne eivät kuulu nyt huutokaupattavaan osaan eli kiinteistöihin.

Ilmoituksen mukaan rakennusten sisätilat ovat sisäpinnoiltaan siistit, mutta tyydyttävässä kunnossa. Laajoja peruskorjauksia ei ole tehty. Viimeiset remontit ovat vuodelta 2017.

Kesän aikana suunnitelluista remonteista ei näin ollen valmistunut mikään.

Hotellirakennuksessa on ravintola-, keittiö- ja kokoustiloja ja 58 hotellihuonetta. Kuntotalossa on muun muassa liikuntasali, kuntosaleja ja saunatiloja. Summassaaressa on lisäksi 23 huoneistomökkiä.

Kylpylähotellilla on yli 50-vuotinen historia. Rantasipin ja Kekkosen aikanaan avaama, menneistä ajoista muistuttava korpihotelli kestitsi aikanaan paljon saksalaisturisteja. Paikalla on ollut iso merkitys alueelle majoittajana, työllistäjänä ja Veikkaus-varoin tuettujen kuntoutuslomien tarjoajana.