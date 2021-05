AstraZenecan toimitusjohtajalle suunnitellut bonukset herättävät kritiikkiä – peruspalkka 1,5 miljoonaa euroa

AstraZenecan sijoittajien mukaan bonuksia ei ole riittävästi sidottu suoritustavoitteisiin.

Lääkeyhtiö AstraZenecan päätös kasvattaa toimitusjohtaja Pascal Soriotin bonuksia on herättänyt vastustusta, The Guardian uutisoi. Kolme sijoittajia neuvovaa ryhmää on kehottanut osakkeenomistajia äänestämään muutosta vastaan.

Lääkeyhtiön suunnitelmissa on kasvattaa Soriotin suurinta mahdollista osakepalkkiota pitkällä aikavälillä 550 prosentista 650 prosenttiin toimitusjohtajan 1,3 miljoonan punnan (1,5 miljoonan euron) peruspalkasta. Lisäksi Soriotin suurinta mahdollista vuosittaista bonusta nostettaisiin 250 prosenttiin peruspalkasta 200 prosentista, jos yhtiö saavuttaa tavoitteensa.

Pirc, Glass Lewis ja Institutional Shareholder Services ovat ilmaisseet huolensa Soriotille kaavailluista bonuksista. AstraZenecan osakkeita omistavan EdenTree Investment Managementin sijoituspolitiikasta ja tutkimuksesta vastaava johtaja Neville White on kuvaillut bonuskorotuksia ”säädyttömiksi” ja sanonut, että hän aikoo äänestää niitä vastaan.

SkyNewsin mukaan Soriotille on maksettu yli 15 miljoonaa puntaa (yli 17 miljoonaa euroa) sekä viime vuonna että sitä edeltävänä vuonna.

AstraZenecan mukaan johtajien palkkioiden korotus heijastaa sitä, että osakkeenomistajien tuotto on kasvanut merkittävästi viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

SkyNewsin mukaan monet sijoittajat kuitenkin kokevat, ettei tulevia palkkioita ole riittävästi sidottu suoritustavoitteisiin.

AstraZeneca tunnetaan nyt erityisesti Oxfordin yliopiston kanssa kehitetystä koronavirusrokotteesta. Lääkeyhtiö ei ole kuitenkaan myynyt rokotetta voitolla.

Oxfordin yliopistossa rokotetta kehittäneiden professorien odotetaan saavan kymmeniä miljoonia puntia, kun heidän startup-yrityksensä Vaccitech listautuu pörssiin.

Sarah Gilbertillä ja Adrian Hillillä on uutisoitu olevan osakkeita, joiden arvo oli aiemmin tänä vuonna 20 miljoonaa puntaa (noin 23 miljoonaa euroa), The Times on uutisoinut. Tämän jälkeen Vaccitech keräsi lisää rahaa ja yrityksen arvioidaan nyt olevan 425 miljoonan dollarin (353 miljoonan euron) arvioinen.

AstraZenecaa on Euroopan unionissa kritisoitu siitä, ettei se ole toimittanut rokotteita luvattuja määriä. Soriot on sanonut, että lääkeyhtiö on tehnyt parhaansa. EU on haastanut lääkeyhtiön oikeuteen sopimusrikkomuksesta.