Harvian tulos parani – yhtiö arvioi nousseensa saunojen markkinajohtajaksi: ”Rinnalle tai jopa hieman sen ohi”

Kasvaneesta saunakysynnästä hyötyneen ja tuotantoaan lisäävän kiuasyhtiö Harvian tulos oli alkuvuonna selvässä ylämäessä. Liikevaihto kasvoi roimasti.

Yhtiö arvioi nousseensa nyt jopa alan markkinajohtajaksi.

– Tyypillisesti ensimmäinen vuosineljännes on vahva sauna- ja spa-liiketoiminnassa. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa kaikilla markkinoilla ja kaikissa tuoteryhmissä, sanoo toimitusjohtaja Tapio Pajuharju tiedotteessa.

– Myynnin vahvan kehityksen lisäksi myös kannattavuutemme parani edelleen voimakkaasti, jopa jonkin verran suunniteltua nopeammin.

Yhtiön mukaan koronapandemia on aiheuttanut toisaalta haasteita raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen ja tilanteen odotetaan edelleen jatkuvan.

Harvian oikaistu liiketulos parani vuotta aikaisemmasta 4,2 miljoonasta eurosta 11,1 miljoonaan euroon. Voittomarginaali nousi 20,6 prosentista 28,1 prosenttiin.

Osakekohtainen tulos nousi 0,13 eurosta 0,44 euroon.

Liikevaihto kasvoi peräti 94,6 prosenttia eli 39,6 miljoonaan euroon viime vuoden tammi-maaliskuun 20,4 miljoonasta eurosta.

Myyntiä kasvatti osaltaan viimevuotinen yrityskauppa saksalaisesta kilpailijasta EOS:sta.

– EOS Groupista on tulossa olennainen osa konsernia, integraatio on edennyt hyvin ja yhteistyö on kehittynyt hyvälle tasolle, Pajuharju sanoo.

– Kaiken kaikkiaan myynti oli niin vahvaa, että olemme nousseet sauna- ja spa-markkinan suurimman toimijan rinnalle tai jopa hieman sen ohi.

Harvia ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiään.

– Jatkamme vuoden 2021 ajan katseen pitämistä tiiviisti strategiamme kulmakivissä keskittymällä keskiostoksen arvon kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen, Pajuharju sanoo.

– Strategiamme mukaisesti tutkimme edelleen aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla myös yritysostojen kautta.