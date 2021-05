Vapaaehtoinen eläkesäästäminen on kasvanut, mutta monella ei ole varaa säästää, kertoo uusi tutkimus.

Eläkevuosia varten säästäminen on yleistynyt 2010-luvun alkupuoleen verrattuna, sillä nyt lähes joka toinen suomalainen säästää tai on säästänyt eläkeaikaa varten.

Tiedot ilmenevät Eläketurvakeskuksen (ETK) uudesta tutkimuksesta.

– Säästäjien osuus on kivunnut seitsemän prosenttiyksikköä suuremmaksi kuin aiemmissa tutkimuksissa. Samalla säästämättä jättäneiden osuus on pienentynyt viidellä prosenttiyksiköllä, ETK:n ekonomisti Sanna Tenhunen sanoo tiedotteessa.

Naiset ja työttömät kokevat muita useammin taloudelliset syyt esteeksi säästämiselle.

Erityisesti yrittäjät erottuvat aktiivisina eläkesäästäjinä. Myös miesten säästäminen on yleistynyt merkittävästi, sillä jopa 52 prosenttia miehistä säästää eläkettä varten. Naisista säästäjiä on noin 40 prosenttia ja he kokevatkin työttömien ohella muita useammin taloudelliset syyt esteeksi säästämiselle.

Ikäluokista 55–64-vuotiaat ja koulutukseltaan korkeakoulutetut varautuvat muita useammin eläkevuosiin säästämällä.

Suomalaiset arvioivat käyttävänsä säästöjä eläkeaikana pääasiassa tavanomaiseen kulutukseen, sillä yli puolet mainitsee jokapäiväisen elämisen kulut eläkesäästöjen ensisijaiseksi käyttökohteeksi. Lähes yhtä moni mainitsee säästöjen käyttökohteeksi yllättävien menojen kattamisen.

Noin kolmannes painottaa säästöjen käyttökohteena terveys- ja hoivapalveluja, harrastuksia tai lomamatkoja. Harrastusten ja lomamatkojen osuus säästöjen käyttökohteista on kasvanut, molemmissa noin 10 prosenttiyksikköä.

Taloudelliset rajoitteet ovat puolestaan yleisin syy olla säästämättä.

ETK:n tutkimuksessa kolme viidestä säästämättä jättäneestä mainitsee syyksi sen, ettei eläkesäästäminen ole heille taloudellisesti mahdollista. Naiset, työttömät ja heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat kansalaiset kokevat taloudellisia rajoitteita eläkesäästämisessä muita useammin.

Myös kulutusvalinnat heijastuvat eläkesäästämiseen. Lähes neljännes säästämättä jättäneistä haluaa käyttää rahansa mieluummin nykykulutukseen kuin säästämiseen.

Moni vastanneista ei ole yksinkertaisesti tullut ajatelleeksi eläkesäästämistä, mutta joka viides säästämättä jättäneistä uskoo säästävänsä myöhemmin.

Suomalaisten arviot eläkeajan toimeentulosta ovat nyt paremmat kuin 2010-luvun alkupuolen kyselyssä. Lähes 70 prosenttia ETK:n tutkimukseen osallistuneista arvioi toimeentulonsa eläkeaikana hyväksi, melko hyväksi tai kohtalaiseksi. Neljännes vastaajista arvioi toimeentulonsa eläkeaikana huonoksi tai melko huonoksi.

Eläkesäästäjillä arvio säästöjen ja varallisuuden merkityksestä eläkeajan toimeentulolle on kasvanut. Eläkesäästäjistä 68 prosenttia arvioi säästöjensä ja varallisuutensa merkityksen toimeentulolle merkittäväksi tai kohtalaiseksi. Viime vuosikymmenen alkupuolella luku oli 54 prosenttia.

Ekonomisti Sanna Tenhunen näkee vapaaehtoisen eläkesäästämisen taustalla useita syitä, muun muassa yleisen talous- ja työllisyystilanteen. Myös luottamuksella eläkejärjestelmään voi olla merkitystä.

– Luottamuksen yhteys säästämiseen ei ole kuitenkaan yksiselitteinen. Yhtäältä ne, jotka kokevat eläkejärjestelmän epäluotettavana, säästävät useammin. Toisaalta säästäminen oli yleisempää myös niillä, jotka kokevat eläkkeiden turvaavan kohtuullisen toimeentulon ja ajattelevat esimerkiksi eläkevaroja hoidettavan luotettavasti, Tenhunen sanoo.

ETK:n tutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselyllä syys-joulukuussa 2019. Kyselyyn vastasi 1757 iältään 25–67-vuotiasta suomalaista.